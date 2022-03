Ukraine-Krieg: Frankreich will Rettungsaktion für Mariupol starten – Absprache auch mit Russland geplant

Von: Yasina Hipp

Mariupol ist größtenteils zerstört, die Menschen leiden. Jetzt wollen ihnen mehrere europäische Länder helfen. © Maximilian Clarke/dpa

Der Ukraine-Krieg läuft seit mehr als einem Monat. Jetzt will Frankreich eine humanitäre Aktion in Gang setzen, um Menschen aus Mariupol zu retten. News-Ticker.

Ukraine-Konflikt *: Russland gibt mit der „Befreiung“ der Donbass-Region das neue Hauptziel seiner Truppen im Angriffskrieg aus (siehe Erstmeldung).

Russland gibt mit der „Befreiung“ der Donbass-Region das neue Hauptziel seiner Truppen im Angriffskrieg aus (siehe Erstmeldung). Frankreichs Präsident Macron will Bewohner der schwer umkämpften Stadt Mariupol evakuieren (siehe Update vom 26. März, 7.51 Uhr).

Das ukrainische Militär hält eine russischen Angriff auf die Hauptstadt Kiew weiterhin für möglich (siehe Update vom 25. März, 22.56 Uhr).

Dieser News-Ticker zu den militärischen Kämpfen im Ukraine-Krieg wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 26. März, 7.51 Uhr: Frankreich will mit der Türkei und Griechenland eine humanitäre Aktion in Gang setzen, um kurzfristig Menschen aus der schwer umkämpften ostukrainischen Hafenstadt Mariupol zu retten. Das kündigte Präsident Emmanuel Macron am Freitagabend nach dem EU-Gipfel in Brüssel an. Aus Großbritannien kommen neue Sanktionen gegen Personen und Firmen in Russland. Und US-Präsident Joe Biden will am Samstag bei seinem Besuch in Warschau eine Rede zum Ukraine-Krieg halten.

Bei der Planung für die internationale Rettungsaktion für die Bürger von Mariupol gebe es bereits konkrete Gespräche mit dem Bürgermeister sowie eine Abstimmung mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, sagte Macron in Brüssel. Eine Absprache sei nun auch mit Russland erforderlich, dessen Truppen die Stadt seit Wochen belagern. Selenskyj bezeichnete die Lage in Mariupol als „absolut tragisch“. Russische Militärs erlaubten keine humanitäre Hilfe für die Bewohner. „Sie benutzen die Bewohner von Mariupol bestenfalls für ihre Propagandisten“, sagte er am Freitagabend in einer Videoansprache. Bislang sei es gelungen, in dieser Woche etwas mehr als 26.000 Zivilisten aus der heftig umkämpften Stadt zu bringen.

Ukraine-Krieg: Großangelegter Angriff russischer Truppen auf Kiew nicht ausgeschlossen

Update vom 25. März, 22.56 Uhr: Das ukrainische Militär schließt scheinen großangelegten Angriff russischer Truppen auf die Hauptstadt Kiew weiterhin nicht aus. Olexander Grusewitsch, der ukrainische Heeres-Stabschef, begründet dies mit dem weiteren Zusammenziehen starker Kräfte auf russischer Seite. Außerdem würden in der Kaukasus-Republik Dagestan spezielle Einheiten für diesen Einsatz vorbereitet werden. Diese Angaben lassen sich jedoch nicht unabhängig überprüfen.

Ukrainische Truppen starten Offensive um besetztes Cherson zurückzuerobern

Update vom 25. März, 21.31 Uhr: Offenbar ist die ukrainische Armee dabei, die südukrainische Stadt Cherson zurückzuerobern. Dies berichtet ein Vertreter des US-Verteidigungsministeriums und sagt in Washington: „Die Ukrainer versuchen, Cherson zurückzugewinnen, und wir würden sagen, dass Cherson derzeit wieder umkämpftes Territorium ist.“ Anfang März war Cherson, nahe der Krim gelegen, von russischen Truppen eingenommen worden. Nun scheint die Situation nicht mehr so eindeutig zu sein. „Wir können nicht genau bestätigen, wer die Kontrolle über Cherson hat, aber die Stadt scheint nicht so eindeutig unter russischer Kontrolle zu sein wie zuvor“, so der Pentagon-Vertreter.

Der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak berichtet auf seinem Twitter-Kanal von Einwohnern, die Massenproteste in den besetzten Städten organisieren würden und schreibt dazu „Cherson ist unglaublich!“.

Ukraine-Krieg: Russischer Angriff trifft Kommandozentrum der ukrainischen Luftwaffe

Update vom 25. März, 20.42 Uhr: Russische Marschflugkörper haben die ukrainische Kommandozentrale der Luftwaffe angegriffen und „erhebliche Schäden angerichtet“, so das Kommando der ukrainischen Luftwaffe im Messengerdienst Telegram. Einige der Marschflugkörper hätten nach ukrainischen Angaben abgefangen werden können, andere hätten die Gebäude voll getroffen, so die ukrainische Luftwaffe in einem weiteren Post auf Twitter. Die beschossene Zentrale liegt in der Stadt Winnyzja, rund 240 Kilometer südwestlich von der Hauptstadt Kiew.

Ukraine-Krieg: Pentagon-Vertreter meint Russland habe sich überschätzt

Update vom 25. März, 19.28 Uhr: Putin und seine Armee haben sich überschätzt. Dessen ist sich ein hochrangiger Vertreter des US-Verteidigungsministeriums mit Blick auf die offenbar veränderte Militärstrategie Russlands (siehe Erstmeldung) sicher und äußert sich gegenüber Journalisten so: „Offensichtlich haben sie ihre Fähigkeit, Kiew einzunehmen, überschätzt. Und offen gesagt haben sie ihre Fähigkeit überschätzt, irgendein Bevölkerungszentrum einzunehmen: Und sie haben den ukrainischen Widerstand eindeutig unterschätzt.“ Ein russischer Vormarsch auf die Hauptstadt Kiew sei derzeit, laut dem Pentagon-Vertreter, nicht zu beobachten: „Sie graben sich ein, sie bauen Verteidigungspositionen auf.“

Ukraine-News: Weitere deutsche Waffenlieferungen sind in der Ukraine angekommen

Update vom 25. März, 19 Uhr: Mit 1500 Luftabwehrraketen vom Typ „Strela“, 100 Maschinengewehre MG3 und acht Millionen Schuss Munition für Handfeuerwaffen sind weitere Waffen aus Deutschland in der Ukraine eingetroffen. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur und bezieht sich dabei auf ukrainische Regierungskreise. Außerdem seien rund 350.000 Esspakete, 50 Fahrzeuge für den medizinischen Transport und Material für die medizinische Versorgung in dem von Russland angegriffenen Land angekommen.

Die Bundesregierung wolle sich jedoch nicht mehr zu solchen Waffenlieferungen äußern, so die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann.

Ukrainische Truppen haben im Krieg einen weiteren russischen General getötet

Update vom 25. März, 17.57 Uhr: Bei einem Bombenangriff auf den Flughafen von Tschornobajiwka in der Region Cherson töteten ukrainische Truppen einen weiteren russischen General, berichtet der ukrainische Präsidentenberater Oleksij Arestowytsch. Bei dem General handele es sich um Jakow Rjasanzew, den Kommandanten der 49. Armee des südlichen Distrikts. Rjasanzew wäre bereits der sechste General dessen Tod die Ukraine vermeldet. Überprüfen lassen sich diese Angaben nicht.

Die russische Seite hat bisher nur den Tod von General Andrej Suchowezki sowie des stellvertretenden Chefs der Nordmeerflotte, Kapitän Andrej Palij bestätigt.

Ukraine-News: Offenbar ist die „Befreiung des Donbass“ das neue Hauptziel der russischen Truppen

Erstmeldung: Kiew/Moskau - Während in der ganzen Ukraine weiter der Krieg tobt, Städte zerstört werden und Menschen flüchten müssen, scheint Russland seine Strategie offenbar ändern zu wollen. Derzeit blockieren russische Truppen noch die Städte Charkiw und Sumy, rund 450 Kilometer östlich von Kiew. Im Nordosten sollen sich nach ukrainischen Angaben die russischen Kämpfer sogar zurückgezogen haben. Diese Angaben sind allerdings nicht unabhängig überprüfbar.

Jedoch scheint eine Verlagerung des Fokus der russischen Armee in Richtung Osten geplant zu sein. Der stellvertretende Generalstabschef Sergej Rudskoj erklärte dies bei einem Briefing des russischen Verteidigungsministerium zum Fortschritt der so genannten militärischen „Spezialoperation“ in der Ukraine. Laut Rudskoj seien „ukrainische Kampfeinheiten in bedeutendem Umfang reduziert worden“, und damit eines der gesetzten Ziele des Angriffskriegs erreicht worden. Deswegen könne die russische Armee nun „den Großteil ihrer Anstrengungen auf das Hauptziel richten: Die Befreiung des Donbass“. Dies berichtet die russische Nachrichtenagentur Interfax. Generell werde aber außerdem nicht ausgeschlossen, verbarrikadierte ukrainische Städte zu stürmen.

Ukraine-Krieg: Russland veröffentlicht neue Todeszahlen - Experten zweifeln

Erstmals gab die russische Seite seit Wochen auch neue Todeszahlen aus den eigenen Reihen bekannt. Demnach sollen bisher 1351 russische Soldaten getötet worden sein, 3825 weitere verletzt. Überprüfbar sind diese Angaben nicht, Experten gehen allerdings von einer deutlich höheren Zahl an Todesopfern aus und sprechen von mehreren Tausend getöteten russischen Soldaten. Auf ukrainischer Seite seien, laut den Angaben aus Moskau, 14.000 Soldaten getötet worden und 16.000 verletzt. Die Ukraine selbst hatte zuletzt von rund 1300 ukrainischen getöteten Soldaten (12. März) gesprochen. Auch hier gilt: Eine unabhängige Überprüfung der Zahlen ist nicht möglich. *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA