„Der russischen Armee geht es schlecht, aber ...“: Militärexperte Gressel erklärt Putins Hoffnung

Von: Moritz Serif

Laut einem Militärexperten hat die Ukraine noch gute Chancen im Krieg. Leider haben man „ein Jahr mit sinnlosen Debatten vergeudet“.

Kiew/Moskau - Militärexperte Gustav Gressel hält die Ukraine für schlagkräftig genug, um eine Gegenoffensive gegen Russland zu starten. „Ja, aber Kyiv überlegt sich auch genau, wann und wo es zuschlägt, um mit den vorhandenen Mitteln größtmögliche Wirkung zu erzielen. Kräfte für eine Gegenoffensive werden gegenwärtig trainiert, und auf diese strategische Reserve hat man etwa bei der Verteidigung von Bachmut und Awdijiwka noch nicht zurückgreifen müssen. Sie sind also noch intakt“, antwortete Gressel auf eine Anfrage von Merkur.de.

Russland sieht er jedoch noch nicht am Ende angelangt. Die Kreml-Armee habe noch genug Reserven und auch die Front sei durch die Mobilmachung dicht besetzt. „Putin drängt die russische Armee zu weiteren Angriffen, also wird sie sich weiter abnützen. Sie wird Reserven aufbrauchen, um Angriffe weiter zu nähren“, so Gressel. Sie werde zu diesem Zweck nicht stark bespielte Frontabschnitte ausdünnen. Dabei entstünden Lücken und Schwachstellen.

Gustav Gressel ist Politologe. Der ehemalige österreichische Soldat ist Spezialist für Sicherheitspolitik. © ECFR

Militär-Experte Gressel über die Chancen der Ukraine: „Das wird schon“

„Der Mangel an Reserven wird die Möglichkeiten auf Durchbrüche zu reagieren einschränken. Die ukrainische Führung muss überlegen, wie sie mit dem Minimum an Material- und Menschenaufwand das Maximum an befreiten Gebieten rausholt. Das ist nicht einfach und verlangt geduldig zu sein. Das wird schon“, so die Einschätzung des Militärexperten.

Die Ukraine bezeichnet er als „müde und zugleich entschlossen“. Das sei der einzige Weg. „Die größte Sorge sind die Waffenlieferungen aus dem Westen. Wir haben ein Jahr gebraucht, um zu realisieren, dass dies ein langer Krieg ist, der nicht in schnellen Verhandlungen enden wird. Wir haben ein Jahr mit sinnlosen Debatten vergeudet, ohne die rüstungswirtschaftlichen Voraussetzungen zu schaffen, die Ukraine zu unterstützen (und uns selbst nachzurüsten)“, findet Gressel.

Gressel: „Der russischen Armee geht es schlecht, aber noch nicht schlecht genug“

„Der russischen Armee geht es schlecht, aber noch lange nicht schlecht genug. Schwerer als der Mangel an Schützenpanzern, Panzerabwehrlenkwaffen und Artilleriemunition im Allgemeinen wiegt der Mangel an Offizieren, Spezialisten, Kommandostrukturen“, ergänzt er. Neue Kräfte könne man nur schrittweise an die Front schicken. Russland produziere allerdings mehr gepanzerte Gefechtsfahrzeuge, als der Westen der Ukraine liefern könne. Der Kreml brauche jedoch Unterstützung.

„Man hofft auf weitere Munition aus Nordkorea und dem Iran, auf Subkomponenten und Vorprodukte aus China, um die Rüstungsproduktion aufrechtzuerhalten. So rechnet sich Wladimir Putin noch Siegchancen aus. Nach zwei, drei Jahren Krieg werde der Westen müde, und der Ukraine würden dann die Ressourcen ausgehen“, erklärt der Experte. (mse)