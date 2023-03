Hilfe im Ukraine-Krieg: China gibt angeblich Milliarden für Putin-Propaganda aus

Von: Stephanie Munk

Teilen

China verbreitet im Ukraine-Krieg dieselben Desinformationen wie Russland. Zu diesem Schluss kommen die USA. In entsprechende Propaganda würde Milliarden investiert.

Peking/Moskau - Wie eng steht China im Ukraine-Krieg an Russlands Seite? Über die wahre Haltung des mächtigen Reichs im Osten wird seit längerem gerätselt. Zuletzt trat Peking als potenzieller Vermittler im Ukraine-Konflikt auf, präsentierte gar einen Zwölf-Punkte-Plan für den Frieden. Dieser entpuppte sich als jedoch als sehr zwiespältige Initiative, die Kritik an Russland komplett vermied, wie eine Analyse von Merkur.de zeigte.

Eine von den USA neu eingerichtete Stelle für ausländische Propaganda kommt jetzt zu dem Schluss, dass China Russland massiv in seiner Desinformations-Kampagne im Ukraine-Krieg unterstützt. Das erklärte jetzt der Koordinator des zuständigen Instituts im Außenministerium, James Rubin, laut der britischen Zeitung The Guardian. Sowohl China als auch Russland würden das internationale Klima mit ihrer Propaganda „vergiften“, sagte der US-Vertreter.

Verbündete? Russlands Präsident Wladimir Putin (l.) und Chinas Präsident Xi Jinping. © Sergei Bobylev/Imago

China gibt offenbar Milliarden für russische Propaganda zum Ukraine-Krieg aus

Die Führung in Peking gebe Milliarden dafür aus, den russischen Präsidenten Wladimir Putin bei der Verbreitung seiner Weltsicht zu unterstützen, erklärte Rubin. Er ist seit sechs Wochen im Amt und präsentierte jetzt erste Erkenntnisse. Peking sei bei der Manipulation von Informationen global tätig und gebe noch mehr Geld dafür aus als Russland, so der Beauftragte. Der chinesische Staat wiederhole und verbreite dabei genau die gleichen Argumente für den Ukraine-Krieg wie Putins Regime, so Rubin: „Dass es die Nato war, der ihn begonnen hat.“

Die USA und der Westen hätten viel zu spät auf die Desinformationskampagnen von Russland und China reagiert, so das Fazit des US-Beauftragten: „Wir stehen jetzt vor einer sehr, sehr großen Herausforderung.“ China und Russland hätten sich mittlerweile in ihrer Kommunikationsstrategie fast komplett angeglichen. Vor allem Länder in Afrika und Asien würden Peking und Moskau massiv damit beeinflussen: Rubin erklärte, dass „einige Länder im globalen Süden nicht einmal zugeben können, dass es sich um eine Invasion handelt, geschweige denn entscheiden können, auf welcher Seite sie stehen“.

Putins Zirkel der Macht im Kreml – die Vertrauten des russischen Präsidenten Fotostrecke ansehen

Russische und chinesische Propaganda zum Ukraine-Krieg stößt auf offene Ohren

Viele afrikanische und asiatische Staaten seien ein leichtes Opfer von russischer und chinesischer Propaganda, so der Gesandte. Denn: Der Ukraine-Krieg sei weit entfernt, gleichzeitig fühlten diese Länder sich vom Westen vernachlässigt. Dies führe dazu, dass die den Krieg „durch die Linse“ der Russen und Chinesen betrachten.

Der US-Beauftrage äußerte zudem eine Befürchtung, vor der zuvor auch schon die US-Regierung gewarnt hatte: Dass die Kooperation zwischen Russland und China eine neue Stufe erreichen könnte, indem Peking dem russischen Regime tödliche Waffen für den Ukraine-Krieg liefere. Es ist ein Vorwurf, den China wiederholt von sich gewiesen hat. (smu)