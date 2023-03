Fenstersturz, Familientragödie, Krötengift: Das mysteriöse Sterben der russischen Oligarchen

Von: Kathrin Braun

Seit Beginn des Ukraine-Kriegs sind zahlreiche russische Superreiche gestorben – oft, nachdem sie Putins Krieg kritisiert hatten.

München – Der letzte Eintrag stammt vom 22. Februar. „Bewusstlos in seinem Haus aufgefunden, anschließende medizinische Hilfe konnte sein Leben nicht retten.“ Vyacheslav Rovneiko, 59, Ex-KGB-Spion und Mitgründer von Urals Energy, ist Fall Nummer 31 auf der Liste „Verdächtige Todesfälle russischer Geschäftsleute“. Das englischsprachige Wikipedia führt die Liste. Und sie wird immer länger.

Mysteriöse Todesfälle unter Oligarchen in Russland häufen sich

Mit dem Ukraine-Krieg hat ein mysteriöses Sterben russischer Oligarchen eingesetzt. Erst am 26. Januar wurde die Leiche des Topmanagers Dmitri Pawochka nach einem Brand in seiner Moskauer Wohnung gefunden. Der 49-Jährige, der Verbindungen zur staatlichen Raumfahrtgesellschaft Roscosmos hatte, soll mit einer Zigarette im Mund eingeschlafen sein.

Für Aufsehen sorgte jüngst auch der Fall Marina Yankina. Am 16. Februar stürzte die 58-jährige Putin-Vertraute, die im Verteidigungsministerium arbeitete, in St. Petersburg aus dem 16. Stock in den Tod. Offiziell ein Suizid wegen gesundheitlicher Probleme. Auch der General Vladimir Makarov, 72, soll sich selbst getötet haben, nachdem Putin ihn gefeuert hatte. Er wurde am 13. Februar tot aufgefunden. Seine Frau soll zuvor Schüsse gehört haben.

Putin-Kritiker wird deutlich: „Man muss das Schlimmste annehmen“

Stürze aus Fenstern, von Balkons oder Booten, Krötengift, Suizide. Das sind die Stoffe, aus dem derzeit die russischen Krimis sind. Sogar die eigene Familie wird mit in den Tod gerissen. Die Frage ist nur: von wem? Man müsse „jedes Mal das Schlimmste annehmen, wenn ein reicher Russe unter verdächtigen Umständen stirbt“, sagte der britische Menschenrechtler und Putin-Kritiker Bill Browder. Der Kreml schweigt dazu. Von Liquidierungen will er nichts wissen, schon gar nicht von staatlich angeordneten. Eine Auswahl ziemlich mysteriöser Todesfälle.

Leonid Shulman: Der 60-Jährige war Leiter des Transportdienstes Gazprom Invest, einer Tochtergesellschaft des russischen Energieriesen Gazprom. Ende Januar 2022, zwei Wochen vor Beginn des Ukraine-Kriegs, wurde seine Leiche im Badezimmer seines Hauses im Dorf Leninsky, nördlich von Sankt Petersburg, gefunden. Russische Medien berichteten, dass er sich die Pulsadern aufgeschnitten habe. Neben Shulman lag ein Abschiedsbrief, in dem er über Schmerzen wegen seines gebrochenen Beins klagte.

Alexander Tyulyakov: Nur einen Monat später wurde Shulmans Kollege, ein weiterer hochrangiger Mitarbeiter von Gazprom, im selben Dorf tot aufgefunden. Einen Tag nach Russlands Angriff auf die Ukraine, am 25. Februar, habe man Alexander Tyulyakovs Leiche in seiner Garage gefunden, berichtete die russische Zeitung „Nowaja gaseta“, die zu den wenigen unabhängigen Medien Russlands gehört. Tyulyakov war Generaldirektor des Unified Settlement Center (UCC), der Schatzkammer von Gazprom. Angeblich beging der 61-Jährige ebenfalls Selbstmord, auch neben seiner Leiche soll ein Abschiedsbrief gelegen haben. Laut „Nowaja gaseta“ wurde Tyulyakov in der Nacht vor seinem Tod schwer verprügelt.

In Russlands Machtelite häufen sich seit Beginn des Ukraine-Kriegs mysteriöse Todesfälle. Häufig auch nach Kritik an Präsident Putin. © Mikhail Metzel/imago-images

Ganze Familien russischer Oligarchen getötet

Wassili Melnikow: Der russische Geschäftsmann wurde Ende März zusammen mit seiner Familie in Nischni Nowgorod tot aufgefunden, wie die Zeitung „Kommersant“ (die dem Putin-nahen Oligarchen Alischer Usmanow gehört) berichtete. Melnikow war Eigentümer der russischen MedStom, einem Unternehmen für medizinischen Bedarf. Das russische Ermittlungskomitee, das direkt dem Präsidenten unterstellt ist, berichtete, dass ein 43-jähriger Mann, seine 41-jährige Frau und zwei Kinder im Alter von vier und zehn Jahren erstochen aufgefunden worden seien. Der Name Melnikow wurde zwar nicht genannt, aber das Alter der Toten und der Ort stimmen mit dem „Kommersant“-Bericht überein. Die Ermittler ziehen „mehrere Versionen des Geschehens in Betracht, (...) darunter die Ermordung der Kinder und der Ehefrau durch das Familienoberhaupt, gefolgt von Selbstmord“.

Vladislav Avayev: Einen Monat später wurde der ehemalige Vizepräsident der Gazprombank, Vladislav Avayev, mit seiner schwangeren Frau und seiner 13-jährigen Tochter tot in seiner Luxus-Wohnung in Moskau aufgefunden. Russische Staatsmedien berichteten von Schusswunden in den Leichen. Die offizielle Version lautet folgendermaßen: Der ehemalige Kreml-Beamte und Putin-Verbündete habe erst seine Familie und dann sich selbst erschossen. Entdeckt wurde der Tatort von der ältesten Tochter Avayevs. In der Wohnung wurden insgesamt 13 Waffen gefunden, darunter eine Pistole in Avayevs Hand.

Obskurer Todesfall in Russland: Oligarch stirbt nach Schamanen-Besuch an Krötengift

Sergey Protosenya: Nur einen Tag später die nächste Todesnachricht: Die Polizei fand Sergey Protosenya, Ex-Manager des Gasriesen Novatek, erhängt in einer Wohnung im spanischen Lloret de Mar – sowie die Leichen seiner Frau und seiner Tochter. Die katalanische Polizeibehörde geht von Mord und Selbstmord aus. Protosenyas Frau und Tochter seien mit einem Messer und einer Axt ermordet worden, heißt es. Allerdings fanden sich auf dem Körper des 55-Jährigen keine Blutspuren, an den Tatwaffen soll es keine Fingerabdrücke gegeben haben. Novatek veröffentlichte eine Erklärung, in der es hieß, Protosenya sei „ein echter Familienmensch“. Das Unternehmen forderte die spanischen Behörden auf, den Fall gründlich und unparteiisch zu untersuchen. Protosenyas Sohn sagte der britischen „Daily Mail“, sein Vater sei kein Mörder, er sei von der Unschuld seines Vaters überzeugt.

Alexander Subbotin: Besonders obskur ist der Tod von Alexander Subbotin: Der Milliardär und Ex-Manager des russischen Ölproduzenten Lukoil wurde im Mai tot in einem Schamanenhaus in Mytischtschi, einer Stadt nordöstlich von Moskau, gefunden. Die russische Nachrichtenagentur TASS berichtete, er sei dorthin gegangen, weil er zu viel Alkohol getrunken habe und ein Mittel gegen seinen Kater brauchte. Der Schamane habe Subbotins Haut aufgeschnitten, um ihm ein Krötengift zu injizieren, das Erbrechen hervorrufen sollte. Doch stattdessen habe Subbotin starke Brustschmerzen bekommen. Kurz darauf soll er an einem Herzinfarkt verstorben sein.

Fenstersturz in Russland: „typischer“ Tod für schiefgelaufene Erpressungskampagne

Rawil Maganow: Auch Rawil Maganow hat für Lukoil gearbeitet. Russischen Medien zufolge stürzte er im September aus einem Krankenhausfenster. Der 67-Jährige war seit 2020 Vorsitzender von Lukoil, dem zweitgrößten Öl- und Gasunternehmen Russlands nach Gazprom. Der Konzern gehört zu den wenigen russischen Unternehmen, die den Einmarsch in der Ukraine offen kritisierten. Unter Maganows Vorsitz hatte der Lukoil-Vorstand bereits im März die „schnellstmögliche Beendigung des bewaffneten Konflikts“ gefordert. „Wir bringen unser aufrichtiges Mitgefühl für alle Opfer zum Ausdruck, die von dieser Tragödie betroffen sind“, hieß es damals in einer Stellungnahme.

Grigorij Kochenow: Den Manager des IT-Konzerns Agima, Grigorij Kochenow, traf es Anfang Dezember. Auch er stürzte in den Tod. Der 41-Jährige soll von seinem Balkon in Nischni Nowgorod gefallen sein, während Polizisten seine Wohnung durchsuchten. Lokalen Medien zufolge ermittelte die Polizei wegen Kinderpornografie gegen Kochenow. Er soll den Beamten die Tür geöffnet und den Durchsuchungsbefehl unterschrieben haben, bevor er auf den Balkon ging. Offizielle Stellen haben diese Version nicht bestätigt. Kochenows Freunde und Kollegen glauben jedenfalls nicht daran. Ein Kollege sagte dem lettischen Online-Portal „Meduza“, dass Kochenow öffentlich den Krieg gegen die Ukraine kritisiert habe. Sein Tod sei „typisch“ für eine schiefgelaufene Erpressungskampagne des Inlandsgeheimdienstes FSB.

Oligarch stirbt nach Fenstersturz in Russland – zuvor nannte er Invasion „Terrorakt“

Pawel Antow: An Heiligabend wurde die Leiche des Wurstfabrikanten Pawel Antow in einer Hotelanlage im ostindischen Bundesstaat Odisha gefunden. Der Milliardär feierte dort mit drei Freunden seinen 65. Geburtstag. Nach der Feier wurde ein Freund in einem Hotelzimmer bewusstlos zwischen leeren Alkoholflaschen gefunden. Er starb auf dem Weg ins Krankenhaus. Kurz darauf stürzte Antow aus dem dritten Stock des Hotels. Die indische Polizei schließt nicht aus, dass der Milliardär über den Tod verzweifelt war und Selbstmord beging.

Antow gehörte der Regierungspartei „Einiges Russland“ an und zählte laut dem Wirtschaftsmagazin „Forbes“ zu den reichsten russischen Beamten. Er kritisierte den Einmarsch Russlands in die Ukraine. In den sozialen Medien nannte er den Krieg einen Terrorakt – kurz darauf wurde der Beitrag entfernt. Antow erklärte, der Beitrag sei das „Ergebnis eines technischen Fehlers“ gewesen. „Ich möchte noch einmal betonen, dass ich ein Anhänger des Präsidenten und ein Patriot meines Landes bin und die Ziele der speziellen Militäroperation aufrichtig teile“, postete er. (Kathrin Braun)