Schoigu gibt zu: Russland hat im Ukraine-Krieg zu wenig Panzer

Von: Christoph Gschoßmann

Die Ukraine erhält Panzer-Lieferungen aus dem Ausland. Russland aber fehlen schwere Waffen - das gab nach Putin nun auch der Verteidigungsminister zu.

Kiew – Russland hat zu wenige Panzer: Das gab jetzt sogar Russlands Verteidigungsminister Sergei Schoigu zu. In der Gegenoffensive der Ukraine im Süden und Osten der Frontlinie des Ukraine-Krieges wird Moskau von Kiew mithilfe westlicher Ausrüstung aktuell weiter zurückgedrängt. Schoigu sagte bei einem Besuch in einer Militärfabrik in Westsibirien, dass die Produktion gepanzerter Fahrzeuge gesteigert werden müsse.

Beim Besuch eines Unternehmens im sibirischen Omsk verlangte Schoigu nach Angaben seines Ministeriums die „strikte Einhaltung des Zeitplans zur Umsetzung des staatlichen Verteidigungsauftrags“. Zugleich forderte er, die Produktionskapazitäten für Panzer und schwere Flammenwerfer-Systeme auszubauen.

Ukraine News: Auch Putin gab zuletzt zu, dass es Russland an schweren Waffen mangelt

Schoigu hält eine Steigerung der Panzerproduktion für notwendig, „um den Bedarf der russischen Streitkräfte zu decken, die die militärische Sonderoperation durchführen“. Er orientierte sich damit an den Äußerungen von Wladimir Putin Anfang der Woche. Der russische Machthaber hatte gesagt, dass es dem Militär an ausreichend „hochpräziser Munition, Kommunikationsausrüstung, Flugzeugen, Drohnen usw.“ mangele, und betonte gleichzeitig, dass die Ukraine in den ersten zwei Wochen ihrer Gegenoffensive „katastrophale Verluste“ erlitten habe.

Wladimir Putin (l.) und Verteidigungsminister Sergei Schoigu bei einer Besprechung im Kreml. © Kremlin Pool / Imago Images

Hanna Maliar, eine stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin, ist da anderer Meinung. Die Streitkräfte Kiews machen laut ihrer Aussage Boden gut, insbesondere in Saporischschja im Süden des Landes. „Praktisch in allen Sektoren, in denen unsere Einheiten im Süden angreifen, konnten sie taktische Erfolge verbuchen“, sagte sie. „Sie kommen schrittweise voran. Derzeit beträgt der Vorschub bis zu zwei Kilometer in jede Richtung.“

Ukraine News: Kiews Truppen rücken weiter voran - auch dank genügend Panzern

Maliar sagte dem britischen Guardian am Freitag in einem Interview, dass sich das Zentrum der schwersten Kämpfe in der letzten Woche auf die Straße nach Mariupol an der Südküste der Oblast Donezk verlagert habe, wo die ukrainische Offensive die russischen Streitkräfte langsam zurückdrängte. Auch britische Challenger-Panzer wurden „beladen und bewaffnet“, um sich dem Kampf anzuschließen. Genau diese Art Waffe fehlt offenbar Moskau im Moment.

Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj bedankte sich jüngst bei westlichen Partnern für die anhaltende Militärhilfe. In seiner abendlichen Videoansprache erwähnte Selenskyj am Samstag auch explizit Deutschland, das gerade erst die Lieferung von 64 weiteren Lenkflugkörpern für Luftverteidigungssysteme vom Typ Patriot an das angegriffene Land angekündigt hatte. „Deutschland, danke (...) für die unveränderte Stärke beim Schutz von Leben vor dem russischen Raketenterror“, sagte Selenskyj.

Zuvor hatte allerdings der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, auch darauf hingewiesen, dass sein Land mehr westliche Unterstützung zur Verteidigung gegen Russland brauche: „Die Unterstützung durch den Westen ist überlebensnotwendig für uns. Aber sie genügt nicht: Sie können sich vorstellen, wir haben zwei Iris-T-Systeme, ein paar Patriots“, sagte Makeiev der Berliner Zeitung mit Blick auf die beiden Luftverteidigungssysteme. Kiew sei damit zwar gut geschützt, anderswo würden aber mehr Flugabwehrsysteme, gepanzerte Fahrzeuge und Panzer gebraucht. Der Diplomat bekräftigte die ukrainische Forderung nach Kampfjets und Langstreckenmunition. (cgsc mit dpa)

