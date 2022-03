Ukraine-Krieg: „Viele im Kreml haben Angst“ - Russische Investigativjournalistin berichtet

Von: Kathrin Reikowski

Putins Angriffskrieg auf die Ukraine war offenbar nur wenigen im Kreml bekannt. Investigative Recherchen zeichnen ein Bild davon, wie es um Putins Macht und Zukunft steht.

Moskau - Wer wusste von Putins* Angriffsplänen auf die Ukraine*? Und wer stützt den Machthaber im Kreml? Antworten auf diese Frage könnten den weiteren Verlauf des eskalierten Ukraine-Konflikts mit bestimmen. Besonders, wenn Moskau gegenüber Russlands Bevölkerung keine Erfolge vorweisen kann und sich der Krieg in der Ukraine in die Länge zieht*.

Obwohl unter russischen Medienvertretern wegen der Restriktionen Panik herrscht*, gibt es weiter investigativ arbeitende Journalisten in Moskau. Auf ihrem Blog Faridaily berichtet die investigativ arbeitende Journalistin Farida Rustamova, dass sie mit Parlamentsmitgliedern sprechen konnte, bevor sie das Land verließ. „Niemand feiert“ berichtet sie, die Stimmung sei sehr gespalten. „Viele von ihnen haben Angst und machen apokalyptische Vorhersagen.“

Kreml/Russland: „An Rücktritt denkt niemand, sie würden dich erschießen“

„Zwei Tage vor Kriegsbeginn dachten manche von Putins engsten Vertrauten, dass es nicht zum Angriff kommen würde, weil niemand vom Krieg profitiert“, berichtet Rustamova. Andrei Kostin, der Vorsitzende der staatlichen VTB-Bank, befinde sich „in Trauer“. Viele um Putin gingen demnach davon aus, dass er lediglich eine Drohkulisse gegenüber dem Westen errichten wollte, um Zusagen in Bezug auf den neutralen Status der Ukraine zu bekommen. Die Historie des Ukraine-Konflikts* lesen Sie hier.

„Wahrscheinlich war nur der engste Kreis informiert, also Verteidigungsminister Sergej Schoigu, der Generalstabschef der Streitkräfte, Waleri Gerassimow, und führende Vertreter der Spionageabwehr. Selbst der Kabinettschef des Präsidialamtes, Anton Waino, wusste nicht Bescheid.“

Ukraine-Krieg/Russland: „Niemand war vorbereitet, jetzt stecken wir bis zum Hals in der Scheiße“

Auch für Russlands Wirtschaft hat das Unwissen nun Konsequenzen, weil Russland unter massiven Sanktionen* leidet. „Ich weiß nicht, wer mit der Idee des ‚ukrainischen Blitzkriegs*` kam“, soll ein Mitarbeiter des russischen Inlandsgeheimdienstes geschrieben haben. „Hätte man uns Informationen darüber gegeben, hätten wir gewarnt, dass man sehr viel verifizieren muss. Jetzt sind wir bis zum Hals in der Scheiße und wissen nicht, was zu tun ist“, schreibt er in einem Brief. Wie Welt berichtet, hätten verschiedene Investigativplattformen die Authentizität dieses Briefes bestätigt.

Dass Putin im Kreml nicht unbedingt viele direkte Unterstützer hat, hat noch keine direkten Konsequenzen für den Ukraine-Krieg. Laut Rumadova würden sich einige die Situation schön reden, um weitermachen zu können. Viele Beamte und ranghohe Manager seien empört und dächten über Rücktritt nach, berichtet laut Welt das russische Exilmedium Meduza. Eine Stimme im Umfeld der Regierung soll demnach gesagt haben: „Es gab aber seit Beginn des Krieges keine Rücktritte ranghoher Persönlichkeiten. Ein Rücktritt würde derzeit als Fluchtversuch angesehen. Und dafür würden sie dich erschießen.“ (kat) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

