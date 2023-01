„Wertlose, leere Wörter“: Putin-Propagandist will Atomwaffeneinsatz und wütet gegen eigene Generäle

Von: Caspar Felix Hoffmann, Bedrettin Bölükbasi

Der Putin-Propagandist Solowjew sorgt im russischen Staatsfernsehen wieder einmal für Aufsehen. Solowjow ruft zum Einsatz von Atomwaffen auf.

Moskau – Wladimir Solowjow ist zum Gesicht der russischen Propaganda im Ukraine-Krieg geworden. In seinen Sendungen im russischen Staatsfernsehen bedroht er den Westen und wirft mit Beleidigungen um sich. Diesmal richtete sich sein Zorn gegen die Waffenlieferungen des Westens an die Ukraine.

„Warum haben wir all diese Atomwaffen gehortet, wenn wir keinen Atomkrieg führen wollen?“, fragte Solowjow im russischen Staatsfernsehen und wetterte gegen Personen in der Führungsebene, die einen Atomkrieg ablehnen. Der Videoausschnitt wurde vom Berater des ukrainischen Innenministeriums, Anton Geraschenko, auf Twitter veröffentlicht. Der Kreml-Propagandist lässt darin seiner Wut freien Lauf: „Warum wurde Kiew nicht zerstört, nachdem der ukrainische Nazi-Staat den Standort unserer strategischen Luftkräfte angegriffen hat? Warum?“

Wladimir Solowjow im russischen Staatsfernsehen. (Archivbild) © Komsomolskaya Pravda/Imago

Kreml-Propagandist Solowjow wütet gegen eigene Generäle und fordert Atomschläge

„Hört auf, uns mit wertlosen und leeren Wörtern zu bewerfen“, heißt es von Solowjow weiter. Der Krieg finde etwa nicht in sozialen Medien, sondern auf der Welt statt, sagte er. „Unsere Städte, unser Territorium wird angegriffen, russische Soldaten werden getötet, russische Menschen werden getötet“, behauptet er inmitten des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. „Nazis“ würden triumphieren. „Wie werden wir antworten?“, fragt der Propagandist weiter.

Jetzt spricht der meist ruhig und langsam redende Solowjow immer schneller und wird lauter. „Indem wir jaulen, dass es keinen Atomkrieg geben wird?“, so der Propagandist. Geht es nach ihm, so müssen die „taktischen und strategischen Raketen“ genutzt werden. Habe man diese Waffen etwa nur aufgestockt, „um Angst davor zu haben, sie zu nutzen?“, fragt er immer weiter und ergänzt: „Oder damit die Generäle mit großen Sternen (auf ihren Uniformen, Anm. d. Redaktion) jaulen und ‚Auf keinen Fall‘ sagen können?“

Putin-Propagandist Solowjow ruft zum Einsatz von Atomwaffen auf

Russland sieht den Westen mit den USA an der Spitze als Konfliktpartei. Die USA könnten aus Sicht des russischen Präsidialamts den Krieg in der Ukraine rasch beenden. „Der Präsident der USA kann das sehr schnell tun, indem er, sagen wir, seine Möglichkeiten einsetzt und dem Kiewer Regime faktisch einfach die Anweisungen erteilt“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Freitag (27. Januar) in Moskau der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge.

In Washington liege ein Schlüssel zur Lösung, allerdings werde dort der Weg der Eskalation gewählt. So sei etwa der Beschluss zur Lieferung europäischer Kampfpanzern an die Ukraine unter dem Druck der USA gefallen. Die USA unternähmen unter Präsident Joe Biden keine Schritte, um den Konflikt auf dem Verhandlungsweg zu lösen, sagte Peskow. „Wir sehen jetzt, dass der derzeitige Chef im Weißen Haus dies nicht tun will, den ‚Schlüssel‘ nicht benutzen will und im Gegenteil den Weg einer weiteren Bewaffnung der Ukraine wählt“, sagte der Sprecher von Präsident Wladimir Putin. (cas/bb/dpa)