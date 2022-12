Ukraine-Krieg als „Sargnagel“ für Putins Reich – Ökonom setzt auf Aus für das „Imperium“

Von: Caspar Felix Hoffmann

Ein US-amerikanischer Ökonom mit russischen Wurzeln sieht den Ukraine-Krieg als möglichen Sargnagel für Putins „Reich“: „Vielleicht wird es endlich ein normales Land.“

Kiew/Frankfurt – Der Krieg in der Ukraine könnte der „Sargnagel“ für das „Reich“ des russischen Präsidenten Wladimir Putin sein. Das sagte ein in Moskau geborener Wirtschaftswissenschaftler und Professor der US-amerikanischen Indiana University in einem kürzlich geführten Interview.

In einem Videogespräch mit Jason Jay Smart von der Kyiv Post bezeichnete Michael Alexeew den Ukraine-Krieg als „monströs“ und „einen Fehler für alle Beteiligten“. Der Krieg könne langfristig positive Auswirkungen für die Ukraine haben, Russland aber einen großen Teil seiner globalen Macht kosten.

„Das einzig Positive, das mir zu diesem Krieg einfällt, ist, dass er vielleicht endlich den Nagel in den Sarg der Idee des russischen Imperiums schlägt“, sagte Alexeew. „Vielleicht wird es endlich ein normales Land.“

Der russische Präsident Wladimir Putin am Mittwoch (28. Dezember) in St. Petersburg. © Kremlin Pool/Imago

News zum Ukraine-Krieg: Ein Frieden scheint im Moment unwahrscheinlich

Im Moment scheint ein Frieden unwahrscheinlich. Ein Sprecher des Kremls erklärte am Mittwoch (28. Dezember), die Verhandlungen über ein Ende des Krieges könnten nur dann fortgesetzt werden, wenn die Ukraine der Annexion von vier ukrainischen Gebieten durch Russland zustimmte. Das lehnt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj entschieden ab.

Die Frage, ob es für die Ukraine Hoffnung auf einen Wiederaufbau nach dem Krieg geben werde, beantwortete Alexeew mit „Ja“. „Sicher, ich denke sogar, dass es auf lange Sicht eine gute Sache für die Ukraine sein könnte, weil dieser Krieg die nationale Identität der Ukraine gestärkt hat“, sagte er. „Es gab Leute, die eine gewisse Sympathie für Russland, für Putin und all das hatten – jetzt nicht mehr, soweit ich weiß.“

Alexeew sagte, er sei in Moskau aufgewachsen und habe dort studiert, bevor er in die Vereinigten Staaten zog, um seine Ausbildung an der Duke University fortzusetzen. Obwohl sein Fachwissen hauptsächlich die Wirtschaft Russlands und der ehemaligen Sowjetunion betrifft, betonte Alexeew, dass er keine Sympathien für die Sowjetunion hege. Seine Eltern wurden in der Ukraine geboren, und seine Mutter, Ljudmila Alexejewa, war eine prominente sowjetische Dissidentin, die die Moskauer Helsinki-Gruppe, eine Menschenrechtsorganisation, mitbegründete. (cas)