„Russland ist gescheitert“: Bundeswehr-Experte zieht vernichtendes Fazit

Von: Victoria Krumbeck

Russlands Krieg gegen die Ukraine ist von einigen Misserfolgen gekennzeichnet. Auch ein Brigadegeneral der Bundeswehr sieht Russlands Einmarsch in die Ukraine als gescheitert an.

München - Seit fast zehn Monaten dauert der Krieg in der Ukraine nun an. Ein Ende des russischen Angriffes zeichnet sich noch nicht ab. Doch ein Bundeswehr-Experte sagt, dass Russland in der Ukraine auf vielen Ebenen „gescheitert“ ist. Gleichzeitig warnt er davor, trotz der Einschätzung Russland zu unterschätzen.

Ukraine-Krieg: „Russland ist gescheitert“ – Bundeswehr-Experte zieht Fazit

„Meiner Auffassung nach ist Russland gescheitert“, sagte Brigadegeneral Dr. Christian Freuding. In dem YouTube-Format „Nachgefragt“ der Bundeswehr spricht er über die Entwicklungen im Ukraine-Krieg. Russland sei strategisch, operativ und moralisch gescheitert, wie Freuding erklärt. Strategisch gab es keinen Regimewechsel in Kiew. Auch wirtschaftlich musste Russland Verluste hinnehmen. Der Brigadegeneral nennt dabei als Hauptgrund den Verkaufsstopp von Rohstoffen in den Westen.

Brigadegeneral Dr. Christian Freuding, Leiter des Sonderstabes Ukraine im Verteidigungsministerium. © Philipp Schulze/dpa

Doch nicht nur der Öl- und Gassektor ist betroffen. Außerhalb des Sektors gingen die Steuereinnahmen im Vergleich zum Vorjahr um 20 Prozent zurück. Die Sanktionen führen offenbar zu einem Rückgang der russischen Wirtschaft. Hinzu kommt die internationale Isoliertheit Russlands, die ein weiterer strategischer Schlag für den Staat ist. Operativ seien die Gebiete, die Russland für sich beansprucht, nicht mehr unter russischer Kontrolle. „Russland befindet sich in der Defensive“, sagte Freuding.

Bundeswehr-Experte mahnt: Russland darf nicht unterschätzt werden

Hinzu kommt auch der moralische Verlust, denn Tausende von russischen und ukrainischen Familien betrauern ihre Kinder. „Wir wissen jeden Tag um die Kriegsverbrechen, die ans Tageslicht kommen“, sagte der General. Gleichzeitig warnt der Bundeswehr-Experte davor, Russland zu unterschätzen. „Russland hat immer noch ein unglaubliches Reservoir an Material und Personal“.

Im Hinblick auf die Teilmobilmachung, die Putin im September ausgerufen hatte, kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine weitere Teilmobilmachung folgt. Russland habe auch noch starke Luftstreitkräfte, da diese bisher nur wenig eingesetzt wurden. Auch wenn Russlands Flaggschiff „Moskwa“ im April versenkt wurde, bezeichnet der General das Seekriegspotenzial sowie das nukleare Potenzial als „enorm“.

Freudings Warnungen stehen nicht allein. Der ukrainische General Saluschnyj erwartet 200.000 neue russische Soldaten, die nach Weihnachten eine Großoffensive starten könnten. (vk)