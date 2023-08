Makaber: Russland zerstörte Grosny und Mariupol - und ruft nun „Partnerstädte“ aus

Von: Helmi Krappitz

Neuer Partnerstadtvertrag: Die von Russland eingenommene Stadt Mariupol und die tschetschenische Hauptstadt Grosny sollen kooperieren. Das, nachdem Russland beide Städte zerstört hat.

Mariupol – Zwei Städte mit ähnlichem Schicksal: Mariupol, die Hauptstadt der von Russland annektierten Region Donezk in der Ukraine und die tschetschenische Hauptstadt Grosny wurden beide von russischen Truppen verstört. Ein formelles Abkommen beschloss nun die Zusammenarbeit der Städte beim Wiederaufbau Mariupols – und macht sie zu Partnerstädten.

Makaber: Beamte unterzeichnen Partnerstadtvertrag von Mariupol und Gronsy

Bei einem Besuch im Donbass unterzeichnete Khas-Magomed Kadyrow, Bürgermeister von Grosny das Abkommen. Mariupol wurde bei dem Treffen von Oleg Morgun vertreten, berichtete die Onlinezeitung Meduza. Er ist der Chef der von Russland eingesetzten Verwaltung in der annektierten Region während des Ukraine-Kriegs. Der Freundschaftsvertrag soll eine langfristige Zusammenarbeit zwischen den Städten regeln – unter anderem handelspolitisch, technisch und soziokulturell.

Grosny und Mariupol wurden als Partnerstädte ausgerufen – beide Städte wurden von Russland verstört. © picture alliance/dpa/Xinhua | Victor

Partnerstadt: Grosny soll Erfahrungen zu Wiederaufbau teilen

Ziel soll wohl ein Wiederaufbau der Städte in der von Russland selbst ernannten Donezker „Republik“ sein, heißt es in einer Ankündigung auf der Website der tschetschenischen Regierung. Die Erfahrungen aus Grosny könne man für Mariupol nutzen und würden bereits genutzt, so Denis Puschilin, der von Russland ernannte Chef der annektierten Region der Ankündigung zufolge. Es „bringt positive Ergebnisse in Bereichen wie Versorgung, Straßenbau und Bau sozial bedeutsamer Einrichtungen“, heißt es weiter. „Wir erinnern uns an das Tempo des Wiederaufbaus von Grosny.“

Ukraine-Krieg: Zerstörung wie im Tschetschenienkrieg

Bei den Kämpfen in der Stadt Mariupol wurde sie maßgeblich zerstört. Das erinnert auch an Bilder der massiven Schäden, welche die Tschetschenienkriege hinterlassen haben. Zwei Kriege führte Tschetschenien gegen Russland. Den ersten zwischen 1994 und 1996, den zweiten von 1999 bis 2009. Auch diese Kriege haben Parallelen zu den heutigen Gründen für die Kämpfe in der Ukraine. Denn Russland wollte damals die Unabhängigkeitsbestrebungen Tschetscheniens nicht dulden.

Die aktuelle Kreml-nahe Regierung Tschetscheniens unter Ramsan Kadyrow unterstützt das Vorgehen der russischen Regierung. Doch nicht alle Tschetschenen stehen hinter dem Krieg. Einige kämpfen bereits auf der Seite der Ukraine. (hk)