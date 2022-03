Ukraine-Krieg: Israels Premier überraschend bei Putin - Biden verspricht Selenskyj drei Maßnahmen

Von: Astrid Theil, Julia Schöneseiffen, Andreas Schmid, Lucas Maier

Israels Ministerpräsident spricht mit Putin. Weitere Russland-Ukraine-Verhandlung sind geplant. Der News-Ticker.

Der Ukraine-Konflikt* hält weiter an. Die Hoffnung auf eine schnelle Verhandlungs-Lösung ist derzeit gering. Aber weitere Gespräche sind wohl in Planung. (siehe Update vom 5. März, 18.40 Uhr)

Der israelische Ministerpräsident Bennett hat Gespräche mit Wladimir Putin und anschließend mit Olaf Scholz geführt. (siehe Update vom 5. März, 18.15 Uhr und 19.51 Uhr sowie vom 6. März, 08.15 Uhr)

US-Präsident Biden sichert der Ukraine weitere Unterstützung zu. (siehe Update vom 6. März, 04:45 Uhr)

Dieser News-Ticker zu den Verhandlungen und Sanktionen im Zusammenhang des Ukraine-Kriegs wird fortlaufend aktualisiert. Mehr zum Hintergrund der Ukraine-Krise* hier. Einen Überblick zum militärischen Konflikt in der Ukraine erhalten Sie hier.

Update vom 6. März, 08.15 Uhr: Israels Ministerpräsident Naftali Bennett hat sich nach einem Besuch in Moskau am gestrigen Tag (5. März) in Berlin mit Bundeskanzler Olaf Scholz getroffen. Anlass des Treffens waren Beratungen über den Krieg in der Ukraine. Bennett sei darüber hinaus mit der ukrainischen Regierung im Austausch. Laut verschiedenen Medienberichten soll der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj den israelischen Ministerpräsidenten vor einigen Tagen darum gebeten haben, in Israel Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine zu initiieren. Mehr Informationen in diesem Zusammenhang erfahren Sie hier.

Russland-Ukraine-Verhandlungen: Biden verspricht Selenskyj Milliardenhilfe

Update vom 6. März, 04.45 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat erneut mit dem Präsidenten der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, telefoniert. Biden ging in dem Gespräch in erster Linie auf die Maßnahmen des Westens und vor allem auch der Privatwirtschaft ein, so die dpa. „Russland werden die Kosten für seine Aggression in der Ukraine auferlegt werden“, heißt es. Die Aussetzung der Geschäfte der beiden weltgrößten Kreditkartenanbieter Visa und Mastercard in Russland vom Samstagabend (05.03.2022) wurde von Biden in dem Gespräch angesprochen.

Biden habe zudem darauf verwiesen, dass seine Regierung die Sicherheits-, humanitäre und wirtschaftliche Hilfe für die Ukraine aufstocke. Zuvor hatten Mitglieder des US-Kongresses Selenskyj versprochen, die beantragten zehn Milliarden Dollar freizugeben. Laut Selenskyj ging es bei dem Gespräch um die Themen Sicherheit, finanzielle Unterstützung der Ukraine sowie die Fortsetzung der Sanktionen gegen Russland, wie der Präsident in der Nacht zu Sonntag auf Twitter schrieb.

Ukraine-Russland-Krieg: China mahnt die USA zur Zurückhaltung

Update vom 6. März, 03.30 Uhr: Während zahlreiche Nato-Staaten die Ukraine aktuell mit unterschiedlichen Mitteln unterstützt, fordert China Zurückhaltung. Der chinesische Außenminister Wang Yi teilte in einem Telefonat dem US-Außenminister Antony Blinken mit, er lehne jede Maßnahme ab, die in der Ukraine „Öl ins Feuer“ gieße. Er rief laut Mitteilung seines Ministeriums zu Verhandlungen auf, um die Krisensituation zu lösen.

Antony Blinken soll im Telefonat betont haben, dass die Welt geschlossen auf den russischen Angriffskrieg reagiere und der Kreml einen hohen Preis dafür zahlen werde. China hatte mit den USA, Europa und anderen Ländern gebrochen, die nach dem Einmarsch russischen Truppen in der Ukraine Sanktionen gegen Russland verhängt haben.

Ukraine-Krieg: Feuerpause in Mariupol vorerst gescheitert

Update vom 5. März, 21.57 Uhr: Am Samstag gab es Wirbel um die Feuerpause in Mariupol. Erst hatten sich Russland und die Ukraine auf den Waffenstillstand geeinigt, um Zivilsten in der stark unter Beschuss stehenden Stadt zu retten. Später setzte Russland seine Offensive fort. Das britische Verteidigungsministerium wittert Kalkül.

Der Waffenstillstand in Mariupol sei „wahrscheinlich ein Versuch, internationale Kritik abzuwehren und gleichzeitig eigene Streitkräfte für erneute Offensivaktivitäten umzustellen“, schrieb das britische Ministerium in seinem täglichen Lagebericht.

Russland macht die Ukraine für das Ende der Feuerruhe verantwortlich. „Da die ukrainische Seite nicht bereit ist, auf die Nationalisten einzuwirken oder die Waffenruhe zu verlängern, wurden die Offensivaktionen wieder aufgenommen“, erklärte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Moskau. Das britische Verteidigungsministerium schrieb: „Indem Russland die Ukraine beschuldigt, das Abkommen gebrochen zu haben, versucht es wahrscheinlich, die Verantwortung für aktuelle und künftige zivile Opfer in der Stadt abzuschieben.“

Die ukrainischen Behörden setzten am Samstag eine geplante Evakuierung Mariupols aus und beschuldigten wiederum Russland, die dafür vereinbarte Feuerpause nicht einzuhalten. „Die russische Seite hält sich nicht an den Waffenstillstand und hat den Beschuss von Mariupol und Umgebung fortgesetzt“, erklärte sie. Die Evakuierung wurde aus Sicherheitsgründen verschoben. Mehr Informationen zur militärischen Lage in der Ukraine erfahren Sie in diesem Ticker.

Ukraine-Russland-Verhandlungen: Israels Premier überraschend bei Putin

Update vom 5. März, 19.51 Uhr: Israel Ministerpräsident Naftali Bennett war zu Gast im Kreml, um über den Ukraine-Krieg zu sprechen (siehe Update vom 5. März, 18.15 Uhr). Aus Regierungskreisen in Jerusalem hieß es, das Gespräch habe drei Stunden lang gedauert. Bennett habe sich mit den USA, Deutschland und Frankreich abgestimmt und sei „in ständiger Kommunikation mit der Ukraine“. Er habe mit Wladimir Putin auch über die Lage der Israelis und der jüdischen Gemeinden angesichts des Ukraine-Konflikts gesprochen.

Bennett sei am Samstag in den frühen Morgenstunden nach Moskau geflogen. Am Samstagabend will Bennett weiter nach Berlin reisen, um mit Bundeskanzler Olaf Scholz* zu sprechen, teilte sein Büro weiter mit.

Israels Ministerpräsident Naftali Bennett bei einem Treffen mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin im Oktober 2021. © Evgeny Biyatov/Imago (Archivfoto)

Verhandlungen im Ukraine-Krieg: Neuer Termin am Montag?

Update vom 5. März, 18.40 Uhr: Im Ukraine-Krieg stehen offenbar die nächsten Verhandlungen an. Russland und die Ukraine wollen sich am Montag, 7. März, zu weiteren Gesprächen treffen. Das schrieb der ukrainische Unterhändler David Arachamija auf Facebook. Es wäre das dritte Treffen.

Die bisherigen Verhandlungen konnten den Krieg noch nicht beenden. Es gab lediglich kleine Einigungen, etwa auf eine Feuerpause in Mariupol - die aber offenbar nicht eingehalten wurde - oder das Einrichten von humanitären Korridoren, um Zivilisten aus besonders umkämpften Kriegsgebieten herausholen zu können. Details des nun dritten Treffens sind bisher nicht bekannt.

Ukraine-Krieg: Überraschender Russland-Besuch - Israels Ministerpräsident bei Putin

Update vom 5. März, 18.15 Uhr: Der israelische Ministerpräsident Naftali Bennett ist überraschend zu einem Gespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin nach Russland gereist. Bennett halte sich zu einem kurzen Arbeitsbesuch in Moskau auf, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Samstagabend der Agentur Interfax zufolge. „Die Situation rund um die Ukraine wird diskutiert.“ Details nannte Peskow zunächst nicht.

Im Ukraine-Konflikt ist Israel als Vermittler im Gespräch. Medienberichten zufolge soll der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Bennett vor einer Woche gebeten haben, in Israel Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine auszurichten. Israel hat gute Beziehungen zu beiden Ländern, befindet sich daher aber auch in einem Zwiespalt. Es will seinen wichtigsten Bündnispartner, die USA, nicht verärgern, ist aber gleichzeitig aus strategischen Gründen vom Wohlwollen Moskaus abhängig, unter anderem in den Konflikten mit Syrien und dem Iran.

Ukraine-Krieg: Putin nennt Sanktionen gegen Russland eine „Kriegserklärung“

Update vom 5. März, 18.05 Uhr: Im Ukraine-Krieg setzt der Westen auf Sanktionen. Es gab bereits mehrere Maßnahmen gegen Russland wie die Sperrung des EU-Luftraums oder den Ausschuss vom Zahlungssystem Swift. Russlands Präsident Wladimir Putin bezeichnete die Sanktionen gegen sein Land nun als „Kriegserklärung“. Das sagte Putin in einer im staatlichen Fernsehen übertragenen Rede.

Ukraine-Russland-Verhandlungen: Flugverbotszone? Putin droht Westen: „Jede Bewegung in diese Richtung ...“

Erstmeldung vom 5. März: Kiew/Moskau - Russlands Präsident Wladimir Putin* hat mit Blick auf westliche Staaten und die Nato scharf vor einer Flugverbotszone über der Ukraine gewarnt. „Jede Bewegung in diese Richtung wird von uns als Beteiligung des jeweiligen Landes an dem bewaffneten Konflikt betrachtet“, sagte Putin am Samstag bei einem Treffen mit Mitarbeitern der russischen Airline Aeroflot.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj* hat von seinen westlichen Partnern gefordert, eine Flugverbotszone über der Ukraine einzurichten. Diese lehnten bislang aber ab. Die damit verbundenen Folgen wären, „dass russische Flugzeuge abgeschossen werden. Und man sich damit in einer Logik der Konfrontation verfängt“, sagte etwa Großbritanniens Premierminister Boris Johnson.

Wladimir Putin warnt vor Durchsetzung einer Flugverbotszone über der Ukraine. © Russian President Press Office / TASS / dpa

Ukraine-Krieg aktuell: Putin sieht keinen Grund zur Ausrufung des Kriegsrechts in Russland

Putin sieht derzeit keine Voraussetzungen für die Ausrufung des Kriegsrechts in Russland. Für eine solche Lage seien eine Aggression von außen oder Kämpfe in konkreten Regionen erforderlich, sagte Putin am Samstag nach Angaben russischer Agenturen in Moskau. „Aber wir haben eine solche Situation nicht, und ich hoffe, sie kommt auch nicht.“ Auch den Ausnahmezustand plane er nicht. Er trat damit Befürchtungen vieler Russen entgegen. Viele haben deshalb das Land schon verlassen.

Einmal mehr wiederholte Putin seine Bedingungen für ein Ende des russischen Kriegs gegen die Ukraine. „Unsere Vorschläge liegen bei einer Gruppe von Unterhändlern aus Kiew auf dem Tisch. Wir hoffen, dass sie positiv darauf reagieren werden.“ Die wichtigste Forderung sei die Entmilitarisierung der Ukraine. „Wir müssen klar und deutlich wissen, welche Waffen wo sind und unter welcher Kontrolle sie stehen.“ Dazu würden verschiedene Optionen derzeit mit der ukrainischen Delegation diskutiert.

Nach Putins Angaben ist die „Zerstörung der militärischen Infrastruktur“ in der Ukraine „als Teil der Operation (...) praktisch abgeschlossen“. Er nannte etwa Waffen- und Munitionslager. Alle weiteren Entwicklungen finden Sie in unserem News-Ticker zum militärischen Konflikt im Ukraine-Krieg.

Ukraine-Krieg: Kein aktives Eingreifen der NATO

Russland war vor gut einer Woche in die Ukraine einmarschiert und hat seitdem zahlreiche Städte angegriffen. Mit aktuellen Karten und Visualisierungen begleiten wir hier den Konflikt. Die ukrainischen Streitkräfte schafften es bislang, den russischen Vormarsch zu verlangsamen, auch weil sie dabei auf die materielle Unterstützung und Ausrüstung von Nato-Staaten zählen können. Das westliche Militärbündnis betont jedoch immer wieder, dass es nicht aktiv in den Konflikt eingreifen werde.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zeigte sich enttäuscht von der Nato*, weil sich die westliche Allianz nicht militärisch in den Konflikt einbringen will. In einer Live-Schalte zu Solidaritätsdemos in Europa warnte Selenskyj: „Wenn die Ukraine fällt, werden alle fallen."