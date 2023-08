Putins Ex-Oberbefehlshaber in Moskau verstorben – „General Armageddon“ bleibt verschwunden

Ukraine-Krieg

Im Mai 2022 hatte Gennadi Schidko den Posten des Oberbefehlshabers der russischen Truppen in der Ukraine übernommen. Jetzt ist der Generaloberst mit 57 Jahren gestorben.

Moskau – Der Generaloberst und frühere stellvertretende russische Verteidigungsminister, Gennadi Schidko, ist nach langer Krankheit, gestorben. Das teilte der Gouverneur der Region Chabarowsk, Michail Degtjarjow, auf Telegram mit.

Der 57-Jährige hatte Ende Mai 2022 für mehrere Monate die Leitung der russischen Verbände in der Ukraine übernommen und folgte damals auf General Alexander Dwornikow, der im April 2022 vom russischen Präsidenten Wladimir Putin zum Oberbefehlshaber ernannt wurde. Eine offizielle Mitteilung über Schidkos Tod wurde nicht veröffentlicht. In der von der staatlichen Nachrichtenagentur Tass veröffentlichten Biografie Schidkos wird seine Zeit als Kommandeur in der Ukraine nicht erwähnt.

Ehemaliger stellvertretender Verteidigungsminister in Russland

Die in Washington ansässige Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) erklärte damals, Schidkos Ernennung sei „ein drastischer Schritt“, da er ein politischer Offizier sei und kein Truppenkommandeur, der mit der Führung von Truppen beauftragt ist. In seiner vorherigen Funktion war er Leiter der militärisch-politischen Hauptdirektion der russischen Streitkräfte, einer Einrichtung, die für die ideologische Indoktrination und die Moral innerhalb des russischen Militärs zuständig ist. In dieser Funktion war Schidko auch stellvertretender Verteidigungsminister Russlands.

Die Entlassung Schidkos im vergangenen Jahr erfolgte zu einem Zeitpunkt, als die Ukraine eine erfolgreiche Gegenoffensive in der südlichen Stadt Cherson und in der nordöstlichen Region Charkiw einleitete. Damals hatten das ukrainische Militär weite Teile der von Russland im Krieg eroberten Gebiete zurückerobert.

Ukraine-Krieg: Mindestens sechs Kommandeure Russlands wegen Niederlagen entlassen

Damals erklärte das britische Verteidigungsministerium im Rahmen seiner täglichen Bewertung des Krieges, dass die schlechte Leistung der russischen Streitkräfte während des Ukraine-Kriegs die russische Militärführung teuer zu stehen kommen werde. Höchstwahrscheinlich habe die Niederlage in den Gebieten zur Entlassung von mindestens sechs russischen Kommandeuren geführt. Zu diesen Entlassungen kamen noch mindestens 10 russische Generäle hinzu, die auf dem Schlachtfeld in der Ukraine getötet wurden, teilte das britische Verteidigungsministerium damals mit.

Schidko-Nachfolger „General Armageddon" unter Hausarrest

Im Oktober folgte auf Schidkos Posten General Sergei Surowikin, dessen Spitzname „General Armageddon“ ist. Nach einem Bericht von Politico befindet sich „General Armageddon“ mittlerweile im Hausarrest und wurde seiner Führungsrolle im russischen Militär enthoben. Der russische Ex-General gilt als Verbündeter des im Exil lebenden Wagner-Chefs Jewgeni Prigoschin.

