Putins TV-Ansprache: Selbstdemütigung oder Kalkül - was steckt dahinter?

Nach dem Wagner-Aufstand hat Putin sich in einer kurzen Ansprache an Russland gewandt. Verschiedene Experten ordnen die Worte des Machthabers ein.

Moskau – Zwei Tage nachdem am Samstagabend (24. Juni) Wagner-Soldaten auf Moskau zugerollt waren, hat sich Wladimir Putin an die russische Bevölkerung gewandt. Die TV-Rede fiel kurz und überraschend aus. Denn: Putin dankte ausgerechnet den Wagner-Aufständischen. Mit dem Abbruch des Vormarsches hätten sie ein Blutvergießen verhindert.

Anschließend fiel er in alte Muster zurück: Er erhob Vorwürfe gegen die Ukraine und seine Verbündeten. „Gegen uns ist die gesamte Militär-, Wirtschafts- und Informationsmaschinerie des Westens gerichtet“, hieß es. Seine Haltung zu den Angreifern des Wochenendes – den Wagner-Söldnern – blieb dabei wirr. Was bezweckte Putin mit der Rede? Verschiedene Experten ordnen die Worte des Kreml-Chefs ein.

Putins TV-Ansprache: Expertin erkennt dubiose Botschaft – Soll das die Russen beruhigen?

Wie CNN-Russland-Expertin Jill Dougherty analysierte, richtete Wladimir Putin seine Rede in erster Linie an die Bevölkerung Russlands. „Putin wollte die Russen überzeugen, dass alles okay ist, dass alles unter Kontrolle ist“, so Dougherty. Er habe den Eindruck bewahren wollen, dass die Macht- und Sicherheitsorgane handlungsunfähig seien, heißt es bei der dpa. So lobte er den Mut und die Selbstaufopferung russischer Piloten, die getötet worden sein, als sie sich den Umstürzlern entgegenstellten.

Die russische Gesellschaft habe sich als geschlossen erwiesen in ihrer Ablehnung des Aufstands. Dies hätten am Ende auch die Umstürzler erkannt und aufgegeben, sagte Putin über die Menge, die Prigoschin und seine Soldaten teils mit „Wagner“-Rufen und Selfies verabschiedeten.

Putin habe in seiner Rede versucht zu begründen, dass der Staat und die Bürger vereinigt seien, analysiert Dougherty daraus. „Das hat mich an die sowjetischen Zeiten erinnert, als es hieß, Staat und Volk seien geeint“, so die Expertin. Die einzige Botschaft, die sie demnach in der Rede erkannte, lautete: „Seid Patrioten, dann wird alles gut.“ Dubios angesichts der Tatsache, dass viele Russen durch den Aufstand verunsichert seien, so die CNN-Expertin.

Putins Ansprache im Staats-TV: Russlands Präsident stellt Wagner-Söldner als Opfer dar

Die zweite Gruppe, an die sich Putin wandte, waren die Söldner der Wagner-Gruppe selbst. Dabei unterschied der Kreml-Chef deutlich zwischen dem Chef und den einzelnen Soldaten. Die Wagner-Kämpfer seien missbraucht worden für die persönlichen Ziele und Ambitionen eines Einzelnen, hätten aber in der Vergangenheit ihren Patriotismus bereits bewiesen, sagte er. Es war ein Versuch, die Wagner-Soldaten „wieder mit einzubinden und ihnen ein Fenster zu öffnen“, ordnete ARD-Korrespondent Olaf Bock ein. Warum? Aus Sicht vieler Russen seien „diese Wagner-Kämpfer eigentlich auch Helden. Denn sie haben in der Ukraine aus ihrer Sicht gute Dienste geleistet“, so Bock.

Auch Russland-Experte Viktor Funk wertete die Rede auf Twitter als Versuch Putins, Teile der Wagner-Gruppe unter die Kontrolle seines Verteidigungsministeriums zu bringen. Wer das nicht wolle, den wolle Putin „aus dem Land weisen“, so Funk. Putin hatte den Wagner-Söldnern angeboten, dem Militär beizutreten, nach Hause oder nach Belarus ins Exil zu gehen.

Prigoschin selbst habe Putin nach Funks Einschätzung deutlich klargemacht, dass „dessen Tage als Anführer einer Privatarmee in Russland vorbei sind.“ „Im Moment sieht es so aus, als hätte Prigoschin verstanden, dass er überzogen hat“, schreibt Funk. Dass Putin den Wagner-Chef nach Belarus geschickt hat, zeige jedoch, dass der Kreml-Chef Prigoschin weiterhin braucht, so Funk. In Kombination lässt sich Putins Rede damit wohl sowohl als Kalkül, als auch als unglücklicher Versuch zur Beruhigung der Bevölkerung verstehen.

Putin News: Nach Ansprache sieht Expertin „das Ende“ für Prigoschins Wagner-Gruppe

Die Botschaft an die Wagner-Söldner sieht CNN-Expertin Jill Dougherty jedoch klar: „Das ist das Ende.“ Wie auch Funk sieht sie für die Söldner nur die drei Handlungsoptionen: sich der Armee anschließen, nach Hause oder ins Exil gehen. Wie sich die Wagner-Soldaten entscheiden werden, sei aber noch nicht klar. Ein Ex-Kommandant machte bereits klar, dass Wagner sich nicht dem Militär unterordnen werde. In Belarus werden bereits Unterkünfte für die Söldner gebaut. (chd/dpa)

