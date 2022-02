Russische Invasion der Ukraine? Biden sicher - „Putin hat seine Entscheidung getroffen“

Von: Kathrin Reikowski

Wladimir Putin (l) und Joe Biden bei ihrem Treffen in der "Villa la Grange" in Genf im vergangenen Sommer. © Denis Balibouse/Pool Reuters/dpa

Die Ostukraine ist weiter Schauplatz von Gewalt, bevor Putin gemeinsam mit Alexandre Lukaschenko für das Wochenende Militärmanöver plant. Die USA beurteilen eine Bombenexplosion als fingiert.

Die Gewalt im Osten der Ukraine nimmt die Woche über zu - am Freitag soll ein Sprengsatz vor einem pro-russischen Verwaltungsgebäude explodiert sein. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz ist die Ukraine Topthema.

US-Präsident Joe Biden und der US-Geheimdienst schätzen die Lage weiter als brisant ein - an einem Krisengespräch nahm auch Olaf Scholz teil (siehe Update vom 18. Februar, 22.42 Uhr).

Inzwischen glaubt Biden, dass Putin seine Entscheidung für eine Invasion bereits getroffen habe (siehe Update vom 18. Februar, 22.59 Uhr).

Russland-Ukraine-Konflikt: Joe Biden und USA sehen weiter Anzeichen für drohende Invasion

Update vom 18. Februar, 22.59 Uhr: „Wir glauben Beweise zu sehen, dass Russland in den nächsten Tagen oder in der kommenden Woche in die Ukraine einmarschieren wird, und dass sie die Hauptstadt einnehmen wollen. Und wir wiederholen das nicht immer wieder, weil wir einen Konflikt wollen, sondern weil wir versuchen, Russland die Gründe für eine Invasion zu entziehen“, sagt Joe Biden auf der Pressekonferenz im Weißen Haus.

„Wir sind überzeugt, er hat seine Entscheidung getroffen“. Es gebe Gründe, das so zu sehen. Auf eine Frage zu nuklearen Waffen, antwortet Biden: „Es ist schwer seine Gedanken zu lesen.“

Russland-Ukraine-Konflikt: USA verurteilen die Bombenexplosion in Donezk als inszeniert

Update vom 18. Februar, 22.48 Uhr: Laut CNN-Informationen halten die Regierung der USA und der Ukraine die Explosion einer Autobombe im ukrainischen Donezk für fingiert. Auf Videos ließe sich lediglich ein stark beschädigtes russisches Fahrzeug erkennen, aber keine Hinweise auf die Gründe dafür. Russische Medien hatten am Abend von einer Autobombe vor einem pro-russischen Verwaltungsgebäude gesprochen. Zudem werfen die USA Russland vor, hinter einer groß angelegten Cyber-Attacke auf die Ukraine zu stecken.

Eine für 22 Uhr (deutscher Zeit) angesetzte Pressekonferenz des Weißen Hauses hat noch nicht begonnen. Joe Biden möchte am Freitagabend US-amerikanischer Zeit zur aktuellen Einschätzung informieren.

Russland-Ukraine-Konflikt: Scholz (SPD) führt Krisengespräch mit Biden und westlichen Regierungschefs

Update vom 18. Februar, 22.42 Uhr: Nach einem Krisengespräch zwischen Joe Biden und westlichen Regierungschefs gibt es ein Update der deutschen Regierung. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte am Freitagabend an dem Gespräch teilgenommen. „Dabei waren sich alle einig, dass die Gefahr eines russischen Angriffs auf die Ukraine sehr real sei“, erklärte Regierungssprecher Steffen Hebestreit im Anschluss. Zentrale Aufgabe sei jetzt, „das Fenster für die Diplomatie offenzuhalten“.

Russland-Ukraine-Konflikt: Nato-Generalsekretär sieht „größte Konzentration von Streitkräften seit Ende des Kalten Krieges“

Update vom 18. Februar, 22.36 Uhr: Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sieht keinerlei Zeichen einer Deeskalation, eher im Gegenteil. Das für das Wochenende geplante Manöver, das Putin persönlich beaufsichtigen will, sei aus seiner Sicht „viel mehr als ein Manöver“, sagte Stoltenberg im ZDF.

„Wir sehen aktuell die größte Konzentration militärischer Streitkräfte in Europa seit dem Ende des Kalten Krieges“

Das Risiko einer Invasion sei „enorm“, sagte er. „Russland hat die Kapazität, ohne Vorwarnzeit einzumarschieren. Sie können einen Angriff jederzeit und ohne Vorwarnung vom Zaun brechen. Das ist gewiss, das wissen wir.“

Russland-Ukraine-Konflikt: USA warnen Russland vor drastischen finanziellen Folgen einer Invasion

Update vom 18. Februar, 22.06 Uhr: Sollte sich Moskau für eine Invasion in das Nachbarland entscheiden, würde Russland von globalen Finanzmärkten isoliert werden und den Zugang zu modernsten Technologien verlieren, sagte der stellvertretende Nationale Sicherheitsberater im Weißen Haus, Daleep Singh, am Freitag in Washington. „Russland müsste mit starken Kapitalabflüssen, wachsendem Druck auf seine Währung, steigender Inflation, höheren Kreditkosten, wirtschaftlichen Einbrüchen und einem Rückgang seiner Produktionskapazität rechnen.“

Singh erklärte, die Finanzsanktionen würden Russland den Zugang zu ausländischem Kapital verwehren, und die Exportkontrollen würden Moskau den Zugang zu modernen Technologien nehmen, die der russische Präsident Wladimir Putin für die von ihm angestrebte Diversifizierung der Wirtschaft brauche. Russland könne diese Technologien nur vom Westen bekommen. Ein Ausschluss vom internationalen Banken-Kommunikationsnetzwerk Swift werde vermutlich nicht Teil des ersten Sanktionspakets sein. Auch diese Option bliebe aber auf dem Tisch.

Russland-Ukraine-Krise: US-Außenminister Blinken will sich mit russischem Kollegen Lawrow treffen

Update vom 18. Februar, 21.51 Uhr: US-Außenminister Antony Blinken und sein russischer Kollege Sergej Lawrow werden sich erneut treffen, meldet das Weiße Haus. Blinken habe eine Einladung aus Russland für kommenden Mittwoch angenommen, sagte eine Sprecherin von US-Präsident Joe Biden.

Die USA setzten weiter auf eine diplomatische Lösung des Konflikts, es sei aber weiter unklar, ob die Russen ernsthaft verhandeln wollten, sagte die Sprecherin. Einzelheiten zu Treffen wurden noch nicht bekannt gegeben. US-Medien sprachen von einer Zusammenkunft in Genf. Wo sich die beiden Außenminister auch schon im Januar getroffen hatten.

Russland-Ukraine-Krise: Gewalt nimmt im Osten der Ukraine zu - fingierte Bombenexplosion?

Erstmeldung vom 18. Februar, 21.44 Uhr:

Donezk/München - Am Freitag hat die Gewalt im Osten der Ukraine* erneut zugenommen. Aus der Nähe des Dorfes Stanyzia-Luhanska berichten AFP-Reporter von weiter andauernden Bombardements. Vor dem Sitz der „Regierung“ der selbsternannten „Volksrepublik“ Donezk sei ein Sprengsatz explodiert, berichteten pro-russische Rebellen aus der Region am Freitagabend. Sie warfen der ukrainischen Armee vor, eine Offensive starten zu wollen. Dies wurde von Kiew zurückgewiesen. Die USA* sprechen schon seit Tagen davon, dass Russland seinerseits mit einem derartigen Vorfall einen Grund für einen Angriff konstruieren könnte*.

Für Samstag und Sonntag planen Russland und Belarus gemeinsame Militärmanöver an der Grenze zur Ukraine. Ziel des Manövers sei es auch, die „strategischen Nuklearwaffen auf ihre Zuverlässigkeit“ zu testen*.

Russland-Ukraine-Konflikt: Pro-russische Separatisten rufen Zivilisten zur Ausreise auf - USA nennen Aktion „zynisch“

Die pro-russischen Separatisten riefen die Zivilisten in den von ihnen kontrollierten Gebiete auf, sich nach Russland „in Sicherheit“ zu bringen. Der Donezker Rebellenchef Denis Puschilin sprach von einer „Massenausreise“ der Zivilbevölkerung in die Russische Föderation. „Frauen, Kinder und Senioren werden als erste in Sicherheit gebracht.“ Russlands Präsident Wladimir Putin ordnete nach Angaben seines Sprechers an, dass die Ankommenden jeweils 10.000 Rubel (rund 100 Euro) und Lebensmittel sowie Unterkünfte bekommen sollen.

Empört reagierten die USA: „Es ist zynisch und grausam, Menschen als Unterpfand zu benutzen, um die Welt von der Tatsache abzulenken, dass Russland seine Truppen in Vorbereitung eines Angriffs verstärkt“, sagte ein Sprecher des Außenministeriums.

Russland-Ukraine-Konflikt: Annalena Baerbock auf der Münchner Sicherheitskonferenz

Auch die Münchner Sicherheitskonferenz (am Freitag, dem 18.02. und Samstag, den 19. Februar) steht im Zeichen der Russland-Ukraine-Krise - allerdings ohne eine Teilnahme Russlands.

„Nach dieser Krise wird die Welt eine andere sein.“

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) warnte: „Heute, das müssen wir so deutlich sagen, droht neuer Krieg - mitten in unserem Europa“, warnte Baerbock auf der Münchner Sicherheitskonferenz.

Nach den jüngsten Geheimdienstinformationen vom Freitagvormittag (Ortszeit), gehen die USA weiterhin davon aus, dass eine erhöhte Kriegsgefahr für die Ostukraine besteht. Präsident Joe Biden will um 16 Uhr (Ortszeit) eine Pressekonferenz zur aktuellen Einschätzung der Lage geben. (dpa/kat) Hintergrund: Der Ukraine-Konflikt kurz erklärt. *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA