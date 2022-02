Ausnahmezustand und die Folgen: Ukraine will jedermann das Tragen von Waffen erlauben

Von: Sven Hauberg

Im westukrainischen Dorf Syurte visiert ein Mann während einer militärischen Übung für Zivilisten mit einem Gewehr ein Ziel an. © Ukrinform/dpa

Die Ukraine rüstet sich für eine weitere Eskalation des Konflikts mit Russland: Kiew ordnete die Mobilmachung von Reservisten an und will seinen Bürgern das Tragen von Waffen erlauben.

Kiew - Angesichts der jüngsten Entwicklungen in der Ukraine-Krise will Kiew landesweit den Ausnahmezustand verhängen. Dafür sprach sich am Mittwoch (23. Februar) der Sicherheitsrat des Landes aus. Die Entscheidung muss noch vom Parlament offiziell bestätigt werden, was aber als sicher gilt. Der Ausnahmezustand soll laut Olexij Danilow, dem Sekretär des Sicherheitsrats, zunächst 30 Tage in Kraft bleiben. Die Behörden könnten auf diese Weise die öffentliche Ordnung und strategisch wichtige Infrastruktur „stärker schützen“ und unter anderem verstärkt Ausweise und Fahrzeuge kontrollieren, sagte Danilow. „Wir sind auf alles vorbereitet.“

Der ukrainische Grenzschutz hat zudem bereits mehrere Verbote erlassen. Nicht erlaubt ist demnach vor allem der Aufenthalt in der Nähe der Grenzen zu Russland, Belarus und den ostukrainischen Separatistengebieten zur Nachtzeit, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte. Untersagt sind außerdem Video- und Fotoaufnahmen von Grenzschutzanlagen und anderen Objekten des Grenzschutzes. Ausländer dürfen sich nicht im Grenzstreifen aufhalten.

An den Küsten des Schwarzen und des Asowschen Meeres im Süden und Südosten der Ukraine ist die Ausfahrt von Schiffen in der Nacht untersagt worden. Die Regeln können sich jedoch je nach aktueller Gefahreneinschätzung von Region zu Region unterscheiden.

Ukraine-Krise: Kiew ordnet Mobilmachung von 250.000 Reservisten an

Ukrainische Bürger, die in Russland leben, wurden zum Verlassen des Landes aufgerufen. „Das Ignorieren dieser Empfehlung wird die Gewährleistung eines angemessenen Schutzes der ukrainischen Bürger in Russland erheblich erschweren“, so die Regierung in Kiew. In Russland sollen früheren Schätzungen zufolge drei Millionen Ukrainer dauerhaft oder zeitweise leben.

Das Militär ordnete zudem die Mobilmachung von Reservisten an. Betroffen sind rund 250.000 Personen im Alter von 18 bis 60 Jahren. Sie könnten im Falle einer Eskalation des Konflikts die rund 200.000 Mann starke ukrainische Armee unterstützen. Eine „allgemeine Mobilisierung“ hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Vortag noch ausgeschlossen. Das russische Militär ist mit rund einer Million aktiven Soldaten weitaus größer als das ukrainische und wurde in den vergangenen Jahren modernisiert und aufgerüstet. Westlichen Schätzungen zufolge hat der Kreml etwa 150.000 Soldaten in der Nähe zur ukrainischen Grenze zusammengezogen.

Ukraine: Gesetzesänderung will Zivilpersonen das Tragen von Waffen ermöglichen

Am Mittwoch stimmte das Parlament in Kiew außerdem einer Gesetzesänderung zu, die es Zivilpersonen erlauben würde, Schusswaffen zu tragen und zur eigenen Selbstverteidigung zu handeln. Eine zweite Lesung über das Gesetz steht noch aus, soll aber in Kürze folgen. Dass das Gesetzt verabschiedet wird, gilt als wahrscheinlich.

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte am Montagabend die Separatistengebiete im Osten der Ukraine als unabhängig anerkannt und damit die seit Jahren schwelende Krise weiter verschärft. Der Westen reagierte mit Sanktionen auf den Schritt des Kremls, der von vielen Beobachtern als Bruch des Völkerrechts angesehen wird. (sh/AFP)