„Russland handelt aus Situation der Schwäche“: Ex-Botschafter klärt Putin-Hintergründe zur Ukraine auf

Von: Bedrettin Bölükbasi

Laut Ex-Botschafter Rüdiger von Fritsch sind die jüngsten Handlungen des Kreml ein Zeichen der wirtschaftlichen Schwäche. © Yuri Kochetkov/dpa

Im Ukraine-Konflikt handelt Russland aus einer „Situation der Schwäche“, sagt Ex-Botschafter Fritsch. Dabei sieht er die gesamte europäische Friedensordnung bedroht.

München - Der Ukraine-Konflikt mit Russland stellt den Westen vor eine große Herausforderung. Laut Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird aktuell versucht, einen Krieg in Europa zu verhindern. Der riesige Aufmarsch russischer Truppen samt Militärausrüstung an der Grenze zur Ukraine lässt eine erneute Invasion nach 2014 befürchten. Doch welche Motive bewegen Moskau zu solch einem Handeln?

Im ZDF-Morgenmagazin lieferte Rüdiger von Fritsch, der ehemalige deutsche Botschafter in Russland, Antworten auf diese Frage. Ihm zufolge verfolgt Russland nicht nur das Ziel, lediglich in die Ukraine einzumarschieren. Dem Kreml geht es offenbar um viel mehr.

Ukraine-Krise: Massiver russischer Truppenaufmarsch an der Grenze - Ex-Botschafter sieht zwei Hauptgründe

An der Grenze zur Ukraine haben sich laut Angaben westlicher Geheimdienste rund 100.000 russische Soldaten versammelt. Zwar bestreitet Russland diese Zahl ausdrücklich, allerdings bestätigen Satellitenbilder von Grenzregionen den riesigen Aufmarsch. Mit jeder neuen russischen Militärübung und jeder neuen Truppenverlegung verstärken sich die Sorgen über eine mögliche neue Invasion der Ukraine, auch wenn Moskau auch diese Behauptungen zurückweist. Das Misstrauen ist groß, denn schließlich hat Russland 2014 vor den Augen der Welt die Krim illegal annektiert. Darüber hinaus besetzen pro-russische Separatisten große Gebiete in der Ostukraine.

Der ehemalige deutsche Botschafter Fritsch lieferte zwei mögliche Hauptgründe für das Verhalten von Russland unter Machthaber Wladimir Putin. Es gehe nicht nur um eine „massive Bedrohung der Ukraine“, sagte er im ZDF. Vielmehr verfolge der russische Präsident „die Absicht, fundamental die europäische Friedensordnung zu verändern - zu unseren Lasten einseitig“. Deshalb müsse man an „europäischen Werten und Prinzipien“ festhalten.

Gleichzeitig nannte Fritsch die abnehmende wirtschaftliche Stärke als einen weiteren Auslöser russischer Handlungen. Dabei handle Moskau „aus einer Situation vergleichbarer Schwäche“. Das mag zwar irritierend klingen, sei aber der Fall. Denn Russland sei nicht in der Lage, weiterhin mit Ländern wie China, den USA aber auch dem Westen Europas in wirtschaftlicher Hinsicht mitzuhalten. Diese Stärke generiert Moskau laut Fritsch aus dem Verkauf fossiler Energieträger wie Öl und Gas, doch dies werde nicht für immer laufen. Russland gelinge es nicht, „die strukturellen Defizite seiner Wirtschaft zu beseitigen, also versucht man sich einzuigeln, zu konsolidieren, mitzunehmen, was geht“.

Ukraine-Krise: Ex-Botschafter Fritsch spricht sich für Gespräche, aber auch Sanktionen-Vorbereitung aus

Trotz seiner Einschätzung, dass Russland die europäische Friedensordnung stören will, plädierte Fritsch trotzdem dafür, Russland Gespräche anzubieten. Die derzeitige Krisendiplomatie wertete er im ZDF als erfolgreich. „Ich denke, es ist der Diplomatie im Moment schon gut gelungen, in einer Situation, in der Russland ultimativ Forderungen auf den Tisch legt, Fortschritte zu erzielen, indem wir in einem Gespräch miteinander sind“, betonte der Ex-Botschafter.

Über Maßnahmen wie Transparenz oder Schritte bei der Vertrauensbildung und Rüstungskontrolle gelinge dies. Daneben müsse man jedoch auch über große Themen reden, die Russland nicht alleine lösen könne. Dazu gehören laut Fritsch Themen wie die Corona-Pandemie, Migration und Terrorismus.

Allerdings sprach sich der ehemalige deutsche Botschafter auch dafür aus, Sanktionen vorzubereiten, die die Einnahmequellen Moskaus ins Visier nehmen würden: „Wir müssen versuchen, Sanktionen in Aussicht zu stellen, die geeignet sind, die massiven Einnahmen zu gefährden, auf die die russische Führung angewiesen ist, um ständig ihre Machtbasis zu erhalten“. Mögliche Maßnahmen in den Bereichen Finanz, Import bestimmter Produkte oder Energiebeziehungen könnten ein Umdenken der russischen Führung herbeiführen, so Fritsch. (bb)