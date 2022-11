General „Armageddon“ im Kreuzfeuer: Kritik aus eigenen Reihen an Putins Ukraine-Befehlshaber

Von: Stephanie Munk

Nach einem Monat im Kreuzfeuer der Kritik: General Sergej Surowikin, den Putin zum Kommandeur der russischen Truppen im Ukraine-Krieg ernannte. © Kremlin Pool

General „Armageddon“ sollte Russland im Ukraine-Krieg zum Sieg führen. Doch mit dem Verlust von Cherson hagelt es Kritik an der Strategie von Sergej Surowikin.

Moskau - Seit gut einem Monat hat ein neuer Kommandeur das Sagen über Russlands Truppen im Ukraine-Krieg: Der russische Präsident Wladimir Putin ernannte General Sergej Surowikin zum neuen, zentralen Kommandeur der Armee. Er gilt als skrupellos und hart, sein Beiname lautet nicht umsonst: General „Armageddon“. Surowikin versprach im Oktober schnelle Eroberungen und sagte: „Wir zermalmen den Feind methodisch.“

Doch große Erfolge blieben aus. Im Gegenteil: Russlands Truppen zogen sich zuletzt aus Cherson zurück - eine herbe Niederlage für Putin. Die Ukrainer feierten nach der Befreiung der südukrainischen Stadt auf den Straßen, Jubel und die Erleichterung brachen sich Bahn. Für die Kreml-Machthaber müssen es unerträgliche Bilder gewesen sein - hatten sie doch erst Ende September per Scheinreferendum das gesamte Gebiet Cherson für Russisch erklärt.

Mit dem Cherson-Rückzug scheint nun auch der Druck auf General Surowikin zu steigen. Im russischen Staats-TV seien vermehrt Stimmen zu vernehmen, die die Ziele des Ukraine-Kriegs hinterfragen, berichtet unter anderem das US-Nachrichtenmagazin Newsweek.

Im russischen Staats-TV zeigt sich Wut über Verlauf des Ukraine-Kriegs

Der BBC-Journalist Francis Starr, der die russische Berichterstattung intensiv verfolgt, veröffentlichte auf Twitter den Ausschnitt einer russischen Talkshow. Darin beschwert sich TV-Kommentator Dmitri Absalow massiv über ein „Informationsvakuum“ in Russland. Das russische Volk müsse über die langfristigen Ziele in der Ukraine informiert sein, rügte er. Er würde gern wissen, was der Kreml überhaupt in der Ukraine plane, „nur ein einziges Mal“, so Absalow.

Frust im Staats-TV über Strategie Surowikins: „Nichts als Märchen“

BBC-Reporter Starr veröffentlichte auch einen Redebeitrag von Maxim Yusin, Kommentator der Zeitung Kommersant, auf Twitter. Dazu schrieb der britische Journalist: „Der Verlust von Cherson bringt im russischen Staatsfernsehen eine Unzufriedenheit zutage, die ich bisher im Krieg noch nicht gesehen habe.“

Yusin zeigte sich im russischen Staats-TV frustriert über die Niederlage der Russen in Cherson. Warum seien in Cherson noch im September Schilder aufgestellt worden mit der Aufschrift: „Russisch für immer“, echauffierte sich der TV-Kommentator: „Das waren nichts als ein Märchen“. Die russischen Bürger würden wie „Schafe“ behandelt, schimpfte er weiter. „Selbst jetzt, vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklungen, sagen Leute: ‚Wir werden die polnische Grenze erreichen. Wir werden Berlin erreichen, den Ärmelkanal, Lissabon.‘“

In der ganzen Welt würden diese Leute nun wie „Clowns“ dastehen, ärgerte sich Yusin. Er wisse nicht, welcher Teil der Elite verantwortlich sei „für diese Lügen“, ergänzte der Kommentator, forderte aber: „Wann wird damit begonnen, unserem Volk die Wahrheit zu sagen?“

Russischer Militärblogger wütet über Armee-Strategie: „Wozu vergießen wir Blut?“

Der russische Militärblogger Wladlen Tatrsky reagierte via Telegram wutentbrannt auf den Cherson-Rückzug: „Wofür vergießen wir unser Blut? Warum kann Selenskyj in aller Seelenruhe Cherson besuchen?“, wetterte er in einem Video-Post, nachdem der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die befreite Stadt besichtigt hatte. „Entweder kämpfen wir einen totalen Krieg oder nichts wird funktionieren“, tat er seinen mehr als 500.000 Telegram-Followern kund.

Ähnlich drastische Töne gab auch Putins Chef-Propagandist im Staats-TV, Wladimir Solowjow, von sich. Der ultranationale TV-Moderator forderte Surovikin laut der Nachrichtenagentur Reuters in seiner Sendung auf, die Bombenattacken auf die Infrastruktur der Ukraine noch zu verstärken: „Genosse Armeegeneral, ich bitte Sie, die vollständige Zerstörung der Energieinfrastruktur der ukrainischen Nazi-Junta abzuschließen“, so seine Forderung.

Cherson-Niederlage: Auch Putin wird kritisiert

Auch der ultrakonservative russische Ideologe Alexander Dugin kritisierte die Entscheidungen der russischen Führung in einem Gastbeitrag für das nationalistische Online-Portal Tsargrad scharf - machte aber ausdrücklich nicht Surowikin, sondern Putin höchstpersönlich dafür verantwortlich und sprach sogar von „Königsmord“. Cherson sei das letzte Stück ukrainisches Territorium, das Russland aufgeben könne, so Dugin: „Die Grenze ist erreicht.“ (smu)