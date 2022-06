Russlands Konflikt mit EU-Land Litauen spitzt sich zu: „Mehr als ernst“ - in Putins TV wird Angriff gefordert

Von: Kathrin Reikowski

Ein russischer Soldat bei einer Militärübung in Kaliningrad. Die Enklave wird inmitten des Ukraine-Kriegs zum Streitfall. © Mikhail Golenkov/imago

Der Zugang zur russisches Enklave Kaliningrad unterliegt nun auch Sanktionen. Das sieht man in Russland nicht gern - im Staatsfernsehen werden drastische Forderungen laut.

Update vom 20. Juni, 19.45 Uhr: Die EU hat nach russischer Kritik an Beschränkungen des Bahntransits zwischen der zu Russland gehörenden Ostsee-Exklave Kaliningrad und dem russischen Kernland eine Überprüfung von Leitlinien zu Sanktionen zugesichert. Vorsorglich werde man die rechtlichen Aspekte der Leitlinien zu Import- und Exportbeschränkungen für bestimmte Produkte noch einmal überprüfen, kündigte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Montagabend nach einem EU-Außenministertreffen in Luxemburg an.

Frachtzüge stehen an einem Bahnhof in Kaliningrad (Foto vom 19. Juni 2022) © Vitaly Nevar/imago

Ukraine-News/Kaliningrad: Litauischer Außenminister verteidigt Transitstopp

Update vom 20. Juni, 16.31 Uhr: Der litauische Außenminister Gabrielius Landsbergis sagte beim EU-Außenministertreffen, dass die Sanktionen gegen Russland nicht einseitig durch Litauen verhängt worden seien. Er verwies mit Blick auf Kaliningrad auf EU-Sanktionen gegen Russland: In Absprache mit der EU-Kommission würde seit Freitag der Transport von Gütern wie Kohle, Metallen und Baumaterialien von Russland durch Litauen in die Exklave, das frühere ostpreußische Königsberg, gestoppt, sagte er in beim EU-Außenministertreffen in Luxemburg.

Ukraine-News/Kaliningrad: Erste Folgen für Litauen nach Stop des Frachttransits

Update vom 20. Juni, 16.22 Uhr: Dass Litauen Russlands Zugang an die Enklave Kaliningrad den Sanktionen anpasst, hat nun erste Folgen für Litauen: Russland bestellte wegen dieser laut Kreml „provokanten“ und „beispiellosen“ Entscheidung den litauischen Geschäftsträger in Moskau ein.

Begleitend dazu wurden harsche Drohungen geäußert: Sollte der Frachttransit nicht rasch vollständig wiederhergestellt werden, behalte sich Russland „das Recht auf Handlungen zum Schutz seiner nationalen Interessen vor“, erklärte das Außenministerium in Moskau. Auch Kreml-Sprecher Dmitri Peskow warnte, die Situation sie „mehr als ernst“. Es sei eine „vertiefte Analyse“ nötig, um die russische Reaktion auszuarbeiten.

Ukraine-News: Russlands Konflikt mit EU-Land Litauen spitzt sich zu

Erstmeldung vom 20. Juni, 15.23 Uhr: Moskau - Putins Regierung reagiert verärgert auf Beschränkungen des Zugangs zur Ostsee-Exklave Kaliningrad durch Litauen. Die „beginnende Blockade“ Kaliningrads verstoße gegen internationales Recht, schrieb der Vizechef des russischen Föderationsrats, Konstantin Kossatschow, einer der führenden Außenpolitiker Russlands, in der Nacht zum Sonntag nach dpa-Angaben auf seinem Telegram-Kanal.

Kaliningrad liegt zwischen Litauen und Polen. Seit Samstag hat Litauen den Bahntransit von Waren über sein Territorium nach Kaliningrad verboten, die auf westlichen Sanktionslisten im Zuge des Ukraine-Kriegs stehen. Dieser Schritt war bereits in der vergangenen Woche angekündigt worden. Laut dem Chef der Gebietsverwaltung in Kaliningrad, Anton Alichanow, betrifft die Beschränkung 40 bis 50 Prozent aller Transitgüter, wie Baumaterialien und Metalle.

Russland verärgert über Litauen: „Als EU-Land verletzt Litauen internationale Rechtsakte“

„Als EU-Mitgliedsland verletzt Litauen im Rahmen der Sanktionen (nationales Recht) eine ganze Reihe juristisch verbindlicher internationaler Rechtsakte, die nicht nur die Pflichten Litauens selbst, sondern auch die der EU insgesamt betreffen“, schrieb Kossatschow. Litauen ist seit 2004 EU-Mitglied.

So sei im Partnerschaftsvertrag zwischen der EU und Russland festgehalten, dass keine der beiden Seiten den Transit der jeweils anderen störe. Angesichts wachsender Spannungen zwischen Russland und dem Westen hatte Moskau nach eigenen Angaben atomwaffenfähige Iskander-Raketen in der Exklave stationiert.

Ukraine-News: Russische Talkshows fordern erobern eines Zugangs zu Kaliningrad durch Litauen

Wenn das so weitergehe, werde der Westen wohl bald auch die Freiheit der Meere in Frage stellen und den Seezugang nach Kaliningrad sperren, vermutete er.

In den Talkshows des russischen Staatsfernsehens werden seit Wochen Forderungen laut, einen „Korridor“ von Kernrussland nach Kaliningrad zu erobern. Das würde einen russischen Angriff auf die Nato-Staaten Lettland und Litauen bedeuten. Die Enklave ist nur etwa 500 Kilometer von Berlin, aber mehr als 1000 Kilometer von Moskau entfernt und von Russland aus durch Litauen und Lettland oder Belarus zu erreichen. (dpa/kat)