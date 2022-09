„Krieg“: In der Duma fällt Putins Maulkorb – sogar ein Parteifreund krittelt am Ukraine-Kurs

Von: Franziska Schwarz

Russische Abgeordnete verlieren wegen der Ukraine-Gegenoffensive offenbar die Geduld. Eine „Generalmobilmachung“ steht im Raum. Kreml-Sprecher Peskow winkt ab.

Moskau - Niemand weiß, mit welchem Gefühl Wladimir Putin seit dem Ukraine-Krieg morgens aufwacht. Nach mehr als 200 Tagen seines Überfalls auf das Nachbarland scheint der Kremlchef aber in Schwierigkeiten zu sein. Russische Politiker fordern Putins Rücktritt, im Staatsfernsehen ist Kritik zu hören. Jetzt erreicht die kleine Welle ungewohnt deutlicher Worte offenbar auch die Duma.

Der Unmut richtete sich dabei gegen seinen Verteidigungsminister Sergej Schoigu. Ihm gaben Redner die Schuld an den Erfolgen der ukrainischen Gegenoffensive, wie CNN berichtet. Der US-Sender zeigte die ersten Eindrücke aus dem kürzlich befreiten Isjum.

Russland: Kritik an Putins Militär wegen Ukraine-Offensive – „Alle Telegram-Kanäle informierten“

Dass Russlands Militär sich nicht aus der Region Charkiw zurückzieht, sondern lediglich „umgruppiert“, glauben laut dem Bericht immer weniger russische Abgeordnete. Ein Beispiel: Russland hat einen „Rat für interethnische Beziehungen“, und Bogdan Bezpalko gehört ihm an. Er will CNN zufolge nun Militärs, die öffentliche Hinweise auf die Gegenoffensive der Ukraine ignoriert hätten, zur Rechenschaft ziehen.

„Alle Telegram-Kanäle haben seit gut zwei Monaten darüber informiert, dass die ukrainischen Streitkräfte sich mit Kriegsgerät in diesen Regionen mobilisieren“, behauptete Bezpalko am Montag (11. September) - und zwar ausgerechnet im russischen Staatsfernsehen. „Natürlich ist das eine taktische Niederlage“, fügte er hinzu.

Generalmobilmachung im Ukraine-Krieg? Zweifel an Russlands Kapazitäten

Bezpalko forderte daher eine „teilweise“ Generalmobilmachung Russlands. Die Duma erwägt offenbar aber auch eine Genermalmobilmachung im eigentlichen Sinne. Auch das eigentliche untersagte Wort „Krieg“ fällt dabei. „Meiner Ansicht nach hat sich die Spezial-Operation in der Ukraine und im Donbass in den vergangenen zwei Monaten in einen Krieg verwandelt“, erklärte im Parlament der Parteichef der Kommunisten, Gennadi Sjuganow. Damit schaffte er es auf die Titelseite der Tageszeitung Nesawissimaja Gaseta.

„Diesen Krieg haben uns die Amerikaner, das vereinigte Europa und die Nato erklärt“, sagte der 78-Jährige einem dpa-Bericht zufolge - und fügte hinzu: „Jeder Krieg erfordert eine Antwort. Vor allem ist eine maximale Mobilisierung von Kräften und Ressourcen erforderlich.“ Sjuganows Parteikollege Michail Matwejew sorgte indes für Aufsehen mit den Worten, führende russische Politiker müssten sich nach einem solchen Debakel „eigentlich selbst erschießen oder sich zumindest freiwillig für die Front melden“.

Putin unter Druck: Parteifreund fordert indirekt Generalmobilmachung

Sogar ein Mitglied der Kremlpartei Geeintes Russland, der Abgeordnete Michail Scheremet, warnte kürzlich, Moskaus Ziele in der Ukraine seien ohne eine Mobilmachung nicht zu erreichen.

Eine Genermalmobilmachung - wirklich? „Im Moment nicht, davon ist keine Rede“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Dienstag (12. September) der Agentur Interfax zufolge. Hintergrund kann die Sorge vor innenpolitischen Konsequenzen sein. „Weite Teile der urbanen Elite in den Krieg zu schicken, wäre ein gewaltiges Risiko“, sagte Militärexperte Gustav Gressel dem Münchner Merkur in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview. Um auf die wohl benötigten anderthalb Millionen zusätzliche Soldaten zu kommen, müsse „komplett“ mobil gemacht und Reservisten eingezogen werden. Dann sei aber erst noch Ausbildung nötig.

Berichte über den schlechten Zustand der russischen Armee gibt es sei Beginn des Krieges. (frs)