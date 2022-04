Moskau übergibt neues, „ausgefeiltes“ Angebot – Selenskyj-Seite schlägt Verhandlungen in belagertem Mariupol vor

Teilen

Als „absolut ausgefeilt“ bezeichnet der Kreml seinen Lösungsvorschlag im Ukraine-Krieg. Im umkämpften Mariupol könnte es zu Verhandlungen kommen. News-Ticker.

Ukraine-Konflikt *: Ein Putin-Vertrauter drohte den Nato-Staaten .

*: Ein Putin-Vertrauter drohte den . Verhandlungsvorschlag der Ukraine : Vertreter von Präsident Selenskyj sind bereit zu Gesprächen in Mariupol .

der : Vertreter von Präsident Selenskyj sind bereit zu . Kreml kündigt neue Verhandlungen an: Moskau habe nach eigenen Angaben ein Angebot mit „absolut klaren und ausgereiften“ Formulierungen unterbreitet.

an: Moskau habe nach eigenen Angaben ein Angebot mit „absolut klaren und ausgereiften“ Formulierungen unterbreitet. Dieser News-Ticker zu den Verhandlungen und internationalen Reaktionen auf den Ukraine-Krieg wird laufend aktualisiert.

Update vom 21. April, 11.04 Uhr: Der russische Journalist und Putin-Vertraute Wladimir Solowjow hat in einer TV-Sendung der Ukraine* und allen Nato-Staaten gedroht: „Es wird keine Gnade geben.“ Solowjow hinterfragte, ob Russlands Feinde genug Waffen und Menschen hätten, um sich gegen die russische „Spezialoperation“ zu verteidigen. Das berichteten die in den USA tätige Kolumnistin Julia Davis via Twitter.

Ukraine-Verhandlungen: Staatschefs Spaniens und Dänemarks sind in Kiew eingetroffen

Update vom 21. April, 9.22 Uhr: Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez und seine dänische Kollegin Mette Frederiksen sind am Donnerstagmorgen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. Das teilte die spanische Regierung mit. Die beiden Regierungschefs wollten sich demnach zu Gesprächen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj* treffen. Sánchez hatte am Mittwoch erklärt, er wolle Selenskyj den „uneingeschränkten Einsatz der Europäischen Union“ und Spaniens „für den Frieden“ übermitteln.

Ukraine-Verhandlungen: Ständige Mitglieder des UN-Sicherheitsrates könnten Garantiestaaten für die Ukraine werden

Update vom 21. April, 7.55 Uhr: Angaben Moskaus zufolge könnten die fünf ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrates (Russland, China, Großbritannien, die USA und Frankreich) in Zukunft Garantiestaaten für die Sicherheit der Ukraine werden. Das sagte ein Vertreter des russischen Außenministeriums, Alexej Polischtschuk, der staatlichen Nachrichtenagentur Tass am Donnerstag. Diese Frage werde bei den Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau diskutiert, sagte Polischtschuk weiter.

Thema bei den Gesprächen sei neben dem Status der Ukraine als neutrales, blockfreies Land ohne Atomwaffen auch die Frage, welche Länder der Ukraine im Gegenzug Sicherheitsgarantien gewähren sollen. Andere Optionen seien aber nicht ausgeschlossen, so Polischtschuk weiter.

Ukraine-Verhandlungen: Selenskyj spricht von „vorsichtigem Optimismus“

Update vom 21. April, 6.45 Uhr: Nach Tagen eindringlichen Bittens um mehr und schwere Waffen sieht Wolodymyr Selenskj mehr Verständnis bei Partnerländern der Ukraine aufkommen. Mit „vorsichtigem Optimismus“ könne er sagen, dass die Partner Kiews „sich unserer Bedürfnisse bewusster geworden sind“, so der ukrainische Präsident in einer Videobotschaft in der Nacht zum Donnerstag.

Sie verstünden nun, welche Waffen die Ukraine brauche und dass sie diese nicht erst in ein paar Wochen, sondern jetzt brauche - nun, da Russland versuche, seine Angriffe zu verstärken. Die Regierung und Behörden täten rund um die Uhr und über offizielle wie inoffizielle Kanäle alles, um die Versorgung der Armee mit Waffen sicherzustellen, sagte Selenskyj weiter. Die Lage im Osten und Süden des Landes bleibe „so angespannt wie möglich“.

Verhandlungen im Ukraine-Krieg in belagertem Mariupol: Selenskyj-Seite mit Vorschlag

Update vom 21. April, 5.44 Uhr: Zwei Vertreter der ukrainischen Delegation bei den Gesprächen mit Russland sind bereit, für Verhandlungen in die schwer umkämpfte ukrainische Hafenstadt Mariupol zu fahren.

„Der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak und ich sind bereit, nach Mariupol zu kommen, um mit der russischen Seite über die Evakuierung unserer Militärgarnison und Zivilisten zu verhandeln“, twitterte Chefunterhändler David Arachamija am Mittwochabend (20. April).

Selenskyj zu Kriegsverhandlungen: Habe keine russischen Vorschläge erhalten

Update vom 20. April, 21.55 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj glaubt nicht an ein baldiges Ende des Kriegs in der Ukraine. Kiew habe nach eigenen Angaben keine Vorschläge von seitens Russlands zur Beendigung des Konflikts erhalten. „Ich hab nichts gehört, ich hab nichts gesehen. Bin überzeugt, dass sie uns nichts übergeben haben“, sagte der Staatschef am Mittwoch bei einer Pressekonferenz mit EU-Ratschef Charles Michel in Kiew. Der Kreml hatte nach eigenen Angaben bereits am Freitag Vorschläge übermittelt.

Kremlsprecher Dimitri Peskow hatte von konkreten Vorschlägen gesprochen, ohne Details zu nenne und angegeben, dass der Ball nun bei der Ukraine liegen würde. Hier scheint mir, dass er mit sich Fußball selbst spielt, der Herr Peskow“, sagte Selenskyj mit Bezug auf den Kremlsprecher. Sobald die Ukraine einen Ball erhalte, werde sie zeigen, wie sie aufs Tor schieße, betonte er.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj widerspricht russischen Berichten, wonach die Ukraine konkrete Vorschläge zur Beendigung des Krieges erhalten habe. © Efrem Lukatsky/dpa

Großbritannien plant neue Sanktionen: Weitere russische Oligarchen auf „schwarze Liste“

Update vom 20. April, 16.25 Uhr: Großbritannien will offenbar neue Sanktionen gegen Russland auf den Weg bringen. Das berichtet das ukrainische Medium Nexta. Demnach soll die „schwarze Liste“ des Landes um weitere Oligarchen und Maßnahmen gegen das Militär erweitert werden.

Ukraine-Russland-News: Moskau übergibt Kiew „ausgefeiltes“ Angebot – und erhebt direkt Vorwürfe

Erstmeldung vom 20. April: Moskau - Die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland stockten zuletzt. Nun hat Moskau nach eigenen Angaben Kiew ein schriftliches Angebot gemacht - und zwar mit „absolut klaren und ausgefeilten Formulierungen“. So beschrieb Kremlsprecher Dmitri Peskow das Dokument an diesem Mittwoch (20. April) gegenüber der Agentur Interfax.

Details zum Inhalt der russischen Vorschläge nannte Peskow nicht. Er erklärte, es gebe zwar keine Frist, bis wann die Regierung von Wolodymyr Selenskyj auf das Angebot antworten müsse. Doch zugleich machte er deutlich, dass die Regierung von Wladimir Putin* mit dem bisherigen Verhandlungstempo unzufrieden sei. Nun sei „der Ball auf der Seite“ der Ukrainer.

News zum Ukraine-Krieg: Russland kritisiert Unterhändler

Zuvor hatte die Sprecherin des Außenministeriums in Moskau, Maria Sacharowa, erklärt, Russland habe kein Vertrauen in die ukrainischen Unterhändler mehr. Diese änderten ständig ihren Standpunkt und hielten sich nicht an ausgehandelte Abmachungen, behauptete sie.

Russland forderte in den Verhandlungen bisher unter anderem die Neutralität der Ukraine und die Abtretung der Gebiete Donezk und Luhansk sowie die Anerkennung der Halbinsel Krim als russisch. Kiew lehnt es kategorisch ab, auf eigenes Staatsgebiet zu verzichten.

Die Verhandlungen hatten am 28. Februar begonnen, vier Tage nach dem Putin befohlenen Angriff auf die Ukraine. Den Hintergrund zur Ukraine-Krise* lesen Sie hier. (dpa/AFP/frs) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA