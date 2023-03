Prigoschin wütet über Politik-Hardliner Girkin – „Hat entschieden, herumzusitzen und mit Kot zu werfen“

Von: Clemens Dörrenberg

Teilen

Der Streit zwischen Wagner-Chef Prigoschin und seinem Kritiker Igor Girkin über die russische Kriegsführung in der Ukraine spitzt sich zu.

Moskau - Beide galten einst als Verbündete von Russlands Präsident Wladimir Putin im Ukraine-Krieg. Doch einig sind sich der Chef der Wagner-Söldnertruppe, Jewgeni Prigoschin und Igor Girkin, ehemaliger Oberst des russischen Militärgeheimdienstes und Ex-Kommandeur russischer Truppen sowie politischer Hardliner, deshalb noch lange nicht.

Nachdem Girkin die Kriegsführung der Wagner-Söldnertruppe im Kampf um die ostukrainische Stadt Bachmut öffentlich kritisiert hatte und Prigoschin in seiner Funktion als Finanzier und Chef der Söldnertruppe angegriffen hatte, wies dieser die Aussagen seines Kontrahenten laut einem Bericht des US-amerikanischen Nachrichtenmagazins Newsweek scharf zurück.

Auf seinem Telegram-Kanal verkündete Prigoschin am Montag (6. März), „dass es einfach unanständig ist, über Strelkov zu sprechen“. Dabei verwendete er mit „Strelkov“ den Kampfnamen Girkins, den dieser trug, als er 2014 die von Russland unterstützten Truppen in der separatistischen Region Donezk als Kommandeur angeführt hatte.

Chef der Wagner-Söldnertruppe Jewgeni Prigoschin bei einer Videoansprache an den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. © Imago-Images

Wagner-Chef Prigoschin will Kremlkritiker Girkin an die Kriegsfront in der Ukraine schicken

Weiter heißt es in Prigoschins Erklärung, dass er Girkin vorgeschlagen habe, er solle sich seiner Söldnertruppe anschließen und an die Kriegsfront in der Ukraine ziehen. Doch der ehemalige Offizier des russischen Inlandsgeheimdienstes, der sich seit dem Angriff auf die Ukraine als Militärblogger betätigt, ziehe es laut Prigoschin vor „herumzusitzen und mit Kot zu werfen“.

Girkin war im vergangenen November in Abwesenheit in den Niederlanden wegen des Mordes an 298 Menschen zu lebenslanger Haft verurteilt worden, wegen des Abschusses des Passagierfluges MH17 über der Ostukraine im Jahr 2014. Er, der in der Ukraine wegen Terrorismusvorwürfen gesucht wird, hatte in seinem Beitrag via Telegram Prigoschin für dessen Kriegsführung in der Ukraine sowie seine politischen Ambitionen verurteilt.

Kremlkritiker und ehemaliger Oberst des russischen Militärgeheimdienstes und Kommandeur russischer Truppen: Igor Girkin, Kampfname: Strelkov. (Archivfoto) © Anton Novoderezhkin/Imago-Images

Wörtlich hatte er mitgeteilt, dass Prigoschins Handlungen von „Psychopathie“ getrieben seien. Der „gemeinsamen Sache des Sieges über die Ukraine“ schade diese Haltung. Außerdem hatte Girkin die Absetzung des russischen Verteidigungsministers Sergej Schoigu sowie einen Abzug der russischen Armee sowie der Wagner-Söldnertruppe von der Front gefordert. So sollten sich die Truppen, die für Russland kämpfen, neu organisieren und weitere Streitkräfte integrieren können.

Prigoschin: Munition aus Moskau ist noch nicht in der Ukraine angekommen

Neben seiner Reaktion auf Girkins Kritik berichtete Prigoschin, dass der aus Moskau versprochene Nachschub an Munition noch nicht an der Front eingetroffen sein soll. Zumindest ein Großteil der am 23. Februar bestellten Munition sei noch nicht geliefert worden. Als mögliche Gründe vermutete er „gewöhnliche Bürokratie oder Verrat“. Dass sei nach Prigoschins Angaben jedoch bisher noch nicht klar ersichtlich. Der Munitionsnachschub soll vor allem für die schon rund sieben Monate andauernde Schlacht um Bachmut im Donbass eingesetzt werden.

Der Behauptung Prigoschins, seine Truppe habe auch die Stadt Donezk eingekesselt, widersprach das US-amerikanische „Institute for the Study of War“. Es sei noch zu früh für eine Einschätzung. Zuvor hatte auch Kiew dementiert. Knapp an Munition seien jedoch auch die ukrainischen Streitkräfte, berichtete Michael Kofman, Direktor des Russland-Studienprogramms am „Center for Naval Analyses“ in den USA.

Der Experte hatte laut Angaben von Newsweek erst kürzlich die Ukraine besucht. Kofman ergänzte, die ukrainischen Streitkräfte hätten „viel erreicht“, indem sie „russische Arbeitskräfte und Munition verbraucht“ hätten. Doch er wies auch daraufhin: „Strategien können einen Punkt erreichen, an dem der Ertrag nachlässt“. (cd)