Ukraine-Konflikt mit Russland - Ex-Berater von Merkel bekennt: „Putins Brutalität immer unterschätzt“

Von: Bedrettin Bölükbasi

Teilen

Russlands Präsident Wladimir Putin umgeben von seinen Generälen. (Archivbild) © Mikhail Metzel/afp

Im Ukraine-Konflikt hat Putin ein neues Kapitel der Eskalation aufgeschlagen. Der Umgang mit ihm sei zu gutgläubig gewesen, findet ein Ex-Berater von Merkel.

München - Mit der vermeintlichen Rückzugsankündigung aus dem Kreml schien vergangene Woche eine Entspannung im Ukraine-Konflikt doch noch möglich zu sein. Russlands Machthaber Wladimir Putin dämpfte diese Hoffnungen jedoch so kräftig wie noch nie. Seine Entscheidung zu Wochenbeginn, die Unabhängigkeit der pro-russischen Separatistengebiete im Osten der Ukraine anzuerkennen, torpedierte diplomatische Anstrengungen zur Lösung der Krise.

Zu den jüngsten Entwicklungen meldete sich jetzt auch ein ehemaliger Berater der Altkanzlerin Angela Merkel zu Wort. Der Berater Christoph Heusgen machte zwar auf die Rolle von Gesprächen aufmerksam, allerdings betonte er auch, im Umgang mit dem Kreml-Chef Putin sei man zu gutgläubig gewesen.

Ukraine-Konflikt mit Russland: Heusgen für härteren Umgang mit Putin - „Nettigkeiten sind fehl am Platz“

Christoph Heusgen war viele Jahre als außenpolitischer Berater der ehemaligen Kanzlerin Angela Merkel tätig. In Zukunft kommt eine neue Aufgabe auf ihn zu: Er wird Chef der Münchner Sicherheitskonferenz. Über Deutschlands bisherige Politik zu Russland hat Heusgen eine gemischte Meinung.

Altkanzlerin Angela Merkel und ihr langjähriger außenpolitischer Berater Christoph Heusgen. © dpa

Einerseits sei es richtig gewesen, das Gespräch mit dem russischen Präsidenten Putin zu suchen: „Es war richtig und bleibt richtig, Gesprächskanäle offenzuhalten.“ Andererseits sei man aber womöglich doch zu nett aufgetreten. Man sei „zu gutgläubig“ gewesenen und habe „Putins Brutalität und Skrupellosigkeit immer unterschätzt“, so der Ex-Berater gegenüber der Bild.

Seine Aussage zur „Brutalität und Skrupellosigkeit“ von Putin unterstützte Heusgen auch direkt mit konkreten Beispielen: „Wer den Oppositionsführer vergiftet, wer vor unserer Nase im Tiergarten einen Gegner umbringen lässt, wer den Massenmörder Assad in Syrien unterstützt und russische Söldner in Afrika ihr Unwesen treiben lässt, der scheut auch nicht davor zurück, seinen Nachbarn zu überfallen.“ An dieser Stelle seien „Nettigkeiten (...) als Reaktion fehl am Platz“, so Heusgen.

Ukraine-Konflikt: Scholz verkündet vorerst Stopp für Nord Stream 2

Angesichts der aktuellen Lage dürfte die deutsche Russland-Politik jetzt allerdings einen härteren Kurs einschlagen. Darauf deutet unter anderem die Entscheidung der Bundesregierung zum umstrittenen Pipeline-Projekt Nord Stream 2. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kündigte an, dass die Pipeline vorerst nicht in Betrieb gehen wird. Zur Anerkennung der Unabhängigkeit der pro-russischen Separatistengebiete im Osten der Ukraine betonte Scholz: „Das kann nicht hingenommen werden.“ Nun werde es massive Sanktionen für Russland geben, die auch Nord Stream 2 betreffen würden.

Die USA und die Ukraine begrüßten die Entscheidung der Bundesregierung. In der ARD äußerte sich Scholz außerdem zum zukünftigen Status der Pipeline. Er halte einen möglichen Start für „weit entfernt“. (bb)