Sofort-Stopp für Nord Stream 2! Scholz schlägt gegen Putin zurück - um „Katastrophe zu verhindern“

Von: Stephanie Munk

Russland-Ukraine-Konflikt: Putin hat Truppen in die Ostukraine geschickt. Ein Krieg scheint immer wahrscheinlicher. Alle Reaktionen aus Deutschland im News-Ticker.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Montag, 21. Februar, die prorussischen Separatistengebiete Luhansk und Donezk in der Ukraine als unabhängige Staaten anerkannt und Truppen in das Gebiet entsandt.

Kanzler Olaf Scholz* hat am Dienstag, 22. Februar, bekannt gegeben, dass Nord Stream 2 gestoppt wird - als Sanktion gegen Putin.

Die EU will am Dienstag, 22. Februar, über Sanktionen gegen Putin* in der Ukraine-Krise entscheiden.

Update vom 22. Februar, 13.18 Uhr: Jetzt nimmt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) Stellung zu den aktuellen Entwicklungen. Die Souveränität der Ukraine zu schützen, sei Aufgabe des deutschen Staates. Sein Ministerium habe der Bundesnetzagentur daher mitgeteilt, dass der Genehmigungsprozess für Nord Stream 2 auf Eis gelegt werde. Der sogenannte Versorgungssicherheitsbericht - eine Voraussetzung für die Inbetriebnahme der Pipeline - sei dafür zurückgezogen werden, dieser werde nun neu bewertet und erstellt. Solange könne die Ostsee-Pipeline für den Transport von russischem Gas nach Europa nicht in Betrieb genommen werden.

Die Auswirkungen des Stopps von Nord Stream 2 werde man „an vielen Stellen der Republik sehen“, so Habeck. Deutschland müsse die Abhängigkeit von russischem Gas verringern. Wie sich nun die Erdgas-Preise in Deutschland nun weiter entwickeln, sei „nicht vorhersehbar“, sagt Habeck auf die Frage eines Journalisten. Aber: „Krieg treibt die Preise“, sagt der Grünen-Minister. Deswegen würden die aktuellen Ereignisse sicher Auswirkungen auf die Energiepreise haben. „Die Einseitigkeit der Abhängigkeit von einem Lieferanten, der sich nun auch noch in den letzten Monaten als geopolitisch unzuverlässig erwiesen hat, gilt es zu überwinden.“ Man müsse sich daher unabhängig machen von der „Preis- und Kriegstreiberei anderer Länder“.

Update vom 22. Februar, 12.32 Uhr: Scholz zollt der Regierung der Ukraine Respekt, weil sie sich bisher nicht von Russland habe provozieren lassen. „Im UN-Sicherheitsrat haben wir und andere Staaten gestern Nacht bereits deutlich gemacht, dass Russland keinerlei Rückhalt hat in der Welt für sein Vorgehen“, sagte Scholz. Der russische Präsident Wladimir Putin warte nun auf eine Provokation, „um einen Vorwand zu haben, möglicherweise die gesamte Ukraine zu besetzen“.

Update vom 22. Februar, 12.15 Uhr: Wie will Deutschland künftig seine Gasversorgung sichern - schließlich ist es abhängig von russischem Gas zur Energieversorgung? Scholz sagt, man stehe vor der Aufgabe, die Importe von Erdgas weiter zu diversifizieren, um sich unabhängiger von Russland zu machen. Er verweist darauf, dass sich Deutschland langfristig komplett unabhängig machen wolle von fossilen Ressourcen wie Erdgas. Dies sei eine europäische Aufgabe, viele andere Länder hätten dasselbe Problem.

Update vom 22. Februar, 12.08 Uhr: Das Normandie-Format zur Befriedung des Konflikts sei weiter wichtig, betont Scholz, das finde auch Frankreichs Präsident Macron. Aber: „Die Lage bleibt ja ernst.“ Die russischen Truppen reichten aus für eine komplette Invasion in die Ukraine. Deswegen sei es wichtig, jetzt schnell zu reagieren. Beim Thema Waffenlieferungen an die Ukraine scheint es keine Veränderung an der deutschen Haltung zu geben, keine letalen Waffen zu liefern. „Das ist eine unveränderte Situation“, sagt er. „Das, was wir machen, ist die ökonomische und wirtschaftliche Resilienz der Ukraine zu stärken, indem wir unverändert der größte finanzielle Stabilisator der Ukraine sind. Und das werden wir auch bleiben.“

Update vom 22. Februar, 12.05 Uhr: Scholz sagt, man wolle gemeinsam handeln mit der EU und den USA. Die Anerkennung von Luhansk und Donezk als unabhängige Staaten durch Russland könne nicht hingenommen werden. Man habe noch weitere Sanktionen in der Tasche, je nachdem wie der Konflikt sich entwickle. Man will also mit abgestuften Schritten gegen Putin vorgehen.

Ukraine-Konflikt: Scholz macht Drohung gegen Putin wahr - Nord Stream 2 wird gestoppt

Update vom 22. Februar, 11.58 Uhr: Kanzler Scholz gibt jetzt ein Statement zum Ukraine-Konflikt ab. Putins Handlungen würden „nicht ohne Konsequenz bleiben“. Russland habe keinerlei Rückhalt in der Welt für sein Vorgehen, es gelte eine „Katastrophe zu verhindern“. Er habe deshalb die notwendigen Schritte eingeleitet, damit Nord Stream 2 nicht zertifiziert werde und nicht in Betrieb gehen könne. Scholz macht damit die Drohung wahr: Nord Stream 2 wird gestoppt. Putin habe Völkerrecht gebrochen, nicht nur das Minsker Abkommen zum Frieden in der Ostukraine, sondern auch die Charta der Vereinten Nationen, so Scholz.

Russland-Ukraine-Konflikt: SPD-Chef kündigt „entschiedene Antwort der Europäer mit den Amerikanern“ an

Update vom 22. Februar, 11.55 Uhr: SPD-Chef Lars Klingbeil hat gerade zur Eskalation im Ukraine-Konflikt ein Statement abgegeben. Er erwartet eine „entschiedene Antwort“ der EU und der USA auf Russlands Anerkennung der Separatistengebiete in der Ostukraine. „Die Aktivitäten und die Aggression, die wir jetzt gegenüber der Ostukraine erleben, stellen einen eklatanten, einen massiven Völkerrechtsbruch dar“, sagte Klingbeil. Putin habe eine Grenze überschritten. „Es wird eine entschiedene, eine abgestimmte Antwort der Europäer mit den Amerikanern geben“, sagte Klingbeil und ergänzte: „Ich will aber auch betonen, das ist eine Antwort mit kühlem Kopf.“

Zur Frage, welche Sanktionen konkret greifen sollten und ob dies die Gaspipeline Nordstream 2 umfasse, sagte Klingbeil, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) habe bei seinem Moskau-Besuch deutlich gemacht, „dass die richtigen Schritte jetzt gegangen werden“. In den vergangenen Wochen seien konsequente Sanktionen vorbereitet worden, „die Russland auch an vielen Stellen treffen werden, da bin ich mir recht sicher“, sagte Klingbeil. „Und genau deswegen wird es nicht ohne Spuren und ohne Wirkung in Moskau und in Russland bleiben.“

Der SPD-Chef betonte, es sei richtig gewesen, eine diplomatische Lösung für den Konflikt zu finden. Russland und Putin isolierten sich jedoch zunehmend aus der internationalen Gemeinschaft. Putin habe die vielfach ausgestreckte Hand am Montag weggeschlagen.

Update vom 22. Februar, 11.40 Uhr: Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) ist nach der Eskalation der Ukraine-Krise unterwegs zu einem Besuch des von der Bundeswehr geführten Nato-Gefechtsverbandes in Litauen. Sie wolle dort auch mit ihrem Amtskollegen Arvydas Anusauskas über Putins aggressives Vorpreschen sprechen, teilte das Verteidigungsministerium in Berlin am Dienstag mit. Lambrecht spreche dann auch mit den Soldaten. Wegen der schweren Spannungen im Ukraine-Konflikt hatte das Verteidigungsministerium entschieden, rund 350 zusätzliche Männer und Frauen mit rund 100 Fahrzeugen und Waffensystemen nach Litauen zu schicken, um die Sicherheit des Nato-Partners zu unterstützen.

Ukraine-Konflikt eskaliert - aber Deutschland will wohl weiter keine Waffen liefern

Update vom 22. Februar, 11.31 Uhr: Keine Waffenlieferungen für die Ukraine: Die Bundesregierung will auch nach der jüngsten Eskalation durch Russland an ihrer Ablehnung von Waffenlieferungen an die Ukraine festhalten. „Ich bin dafür, dass die Bundesregierung ihre Haltung nicht ändert“, sagte SPD-Außenexperte Nils Schmid. Auch sein FDP-Kollege Alexander Graf Lambsdorff lehnt Waffenlieferungen ab.

Die Bundesregierung schließt Zugeständnisse in diesem Punkt bisher mit dem Argument aus, grundsätzlich keine Waffen in Krisengebiete zu liefern. Schmid hält das für richtig. „Wir sollten weiterhin keine letalen Waffen an die Ukraine liefern“, sagte er im Bayerischen Rundfunk. Letale Waffen sind potentiell tödliche Waffen.

Falls Russland „weiter einseitig Tatsachen“ schaffen werde, „bleibt uns nichts anderes übrig, als mit Sanktionen zu reagieren“, sagte Schmid weiter. Zur Frage, ob es dabei auch um die russisch-deutsche Gaspipeline Nord Stream 2 gehen könnte, wollte er sich nicht äußern. Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) forderte allerdings schon einen Sofort-Stopp für die Gaspipeline, die russisches Gas über die Ostsee nach Deutschland bringt.

Ukraine-Invasion: Özdemir fordert Sofort-Stopp von Nord Stream 2 - und ist enttäuscht von deutschen Bürgern

Update vom 22. Februar, 10.50 Uhr: Nach Putins Ankündigung, Truppen in die Ukraine zu schicken, hat sich Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) nachdrücklich für einen Stopp der russisch-deutschen Erdgasleitung Nord Stream 2 ausgesprochen. „Das war immer unsere Position, daran hat sich nichts geändert“, sagte der Grünen-Politiker im Deutschlandfunk zum Ukraine-Konflikt. „Das müssen wir in der Bundesregierung gemeinsam durchsetzen. Ich hoffe, dass auch unsere Koalitionspartner das nicht anders sehen. Spätestens jetzt ist doch der Zeitpunkt da, dieses Projekt auf Halt zu stellen und deutlich zu machen: Jetzt bitte alle Schalter umstellen auf erneuerbare Energien.“ Die deutsche Energie-Abhängigkeit von autoritären Herrschern wie Putin und anderen müsse generell enden. „Wo kommen denn die fossilen Energieträger her? Da sind doch so gut wie keine Demokratien darunter“, erklärte er.

Zugleich vermisste Özdemir in Deutschland Proteste gegen Russlands Vorgehen gegen das Nachbarland. „Ich wundere mich auch etwas darüber, dass ich so wenig Demonstranten sehe, die gegen Herrn Putin protestieren. Ich erinnere mich noch an den Irakkrieg und viele andere Dinge - bei manchen scheint es so zu sein, dass Menschenrechtsverletzungen immer nur dann zählen, wenn die Amerikaner involviert sind.“ Anlässe für Proteste gegen Putin habe es schon lange gegeben: bei der Annexion der ukrainischen Schwarzmeer-Halbinsel Krim, beim Abschuss des niederländischen Passagierflugzeugs über der Ostukraine oder beim Vorgehen Putins in Russland selbst.

Update vom 22. Februar, 10.38 Uhr: Die Krise um Putins Vorgehen in Bezug auf die Ukraine und mögliche Sanktionen für Russland wird den Auswärtigen Ausschuss des Bundestags beschäftigen. „Angesichts der dramatischen Lage werde ich zu einer Sondersitzung des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages einladen“, schrieb der Vorsitzende des Gremiums, Michael Roth (SPD), am Dienstag auf Twitter. Die Ausschusssitzung wird voraussichtlich für Mittwochnachmittag, 23. Februar, einberufen.

Ukraine-Konflikt: Nach Russland-Einmarsch düstere Prognose für ganz Europa - „Hoffnung endgültig beendet“

Erstmeldung vom 22. Februar 2022:

Berlin - Russlands Präsident Wladimir Putin greift nach der Ostukraine: In der Nacht erkannte er die selbst ernannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk an und befahl die Entsendung von russischen Truppen. Der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, sieht damit eine neue und gefährliche Ära für Europa kommen. „Dieser Tag wird lange als der Tag in Erinnerung bleiben, an dem die Hoffnung und der Traum einer europäischen Architektur auf der Grundlage der Charta von Paris endgültig zu Ende gegangen ist“, schrieb Wolfgang Ischinger am Dienstag, 22. Februar, auf Twitter. Eine neue und gefährlichere Ära stehe nun bevor.

Ischinger bezog sich damit auf einen Tweet des russischen Politologen Dmitri Trenin, wonach die Anerkennung von Donezk und Luhansk durch Russland eine wichtige Grenze überschreite. Die Charta von Paris sollte nach der Wiedervereinigung Deutschlands im November 1990 das Ende der Ost-West-Konfrontation besiegeln.

Putin entsendet Truppen in die Ukraine: Das waren die Reaktionen in der Nacht

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte am Montagabend in einer aufsehenerregenden Rede* die Unabhängigkeit der ostukrainischen „Volksrepubliken“ von Donezk und Luhansk anerkannt. Der Kremlchef ordnete auch eine Entsendung russischer Soldaten in die Ostukraine an. Deutschland, die USA und Frankreich haben das scharf verurteilt und eine Reaktion angekündigt. Bundeskanzler Olaf Scholz, US-Präsident Joe Biden und der französische Präsident Emmanuel Macron telefonierten noch in der Nacht und waren sich einig, dass Putin das Minsker Friedensabkommens für die Ostukraine gebrochen hat. Dieser Schritt werde nicht unbeantwortet bleiben.

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht bewertete die Putins Anerkennung der Separatistengebiete im Osten der Ukraine als drastischen Bruch des Völkerrechts und völlig inakzeptabel. „Unsere Antwort darauf wird kraftvoll und deutlich sein“, schrieb die SPD-Politikerin am Montagabend auf Instagram.

Putin lässt Ukraine-Konflikt eskalieren - Erste Reaktionen: „Sprachlos. Besorgt.“

Mehrere Bundestagsabgeordnete reagierten auf Twitter auf die beunruhigenden Neuigkeiten. „Sprachlos. Besorgt“, schrieb die frühere Grünen-Ministerin Renate Künast. Auch aus Reihen der Linken kam klare Kritik an dem Schritt. „Die Anerkennung der ‚Volksrepubliken‘ durch Russland ist völkerrechtswidrig, der Einmarsch russischer Truppen verletzt die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine“, erklärte Fraktionschef Dietmar Bartsch.

Ukraine-Konflikt spitzt sich zu: Baerbock verurteilt Putins Vorgehen

Außenministerin Annalena Baerbock* (Grüne) verurteilte Putins Handeln am Montagabend deutlich: „Die heutige Anerkennung der separatistischen selbsterklärten ‚Volksrepubliken‘ in der Ostukraine durch Präsident Putin stellt einen eklatanten Bruch des Völkerrechts dar und ist ein schwerer Schlag für alle diplomatischen Bemühungen zur friedlichen Beilegung und politischen Lösung des aktuellen Konflikts“, so Baerbock. „Jahrelange Bemühungen im Normandie-Format und der OSZE werden damit willentlich und ohne nachvollziehbaren Grund zunichte gemacht.“ (dpa/smu) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.