Russen-Kampfjet rammt US-Drohne – Air Force berichtet von wilden Manövern: „Mangel an Kompetenz“

Von: Patrick Mayer

Riesen-Drohne: Die „MQ-9 Reaper“ der US-Streitkräfte ist bis zu elf Meter lang und hat eine Spannweite von knapp 20 Metern. (Symbolfoto) © IMAGO / ZUMA Wire

Über dem Schwarzen Meer kommt es unweit der Ukraine offenbar zu einem militärischen Zwischenfall zwischen den USA und Russland. Eine Drohne und ein Kampfjet kollidieren.

München - Im Umfeld des Ukraine-Kriegs ist es offenbar zu einem militärischen Zwischenfall zwischen den US-Streitkräften und der Luftwaffe Russlands gekommen.

Über Schwarzem Meer: Offenbar kollidieren eine US-Drohne und ein russischer Kampfjet

Eine US-Drohne des Typs „MQ-9 Reaper“ und ein russischer Kampfjet des Typs „Su-27“ kollidieren laut dem US-amerikanischen Nachrichtenmagazin Politico. Demnach müssen die Amerikaner die Drohne nach der Kollision über internationalem Gewässer abstürzen lassen. Dem Bericht zufolge hatte die „Su-27“ den Propeller der amerikanischen Drohne getroffen.

Vor der Kollision ließ der russische Kampf-Jet angeblich „Treibstoff ab und flog in rücksichtsloser, umweltschädlicher und unprofessioneller Weise vor der MQ-9 her. Dieser Vorfall zeugt von einem Mangel an Kompetenz und ist darüber hinaus unsicher und unprofessionell“, zitiert Politico die US-Streitkräfte. Über dem Schwarzen Meer gibt es seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs verstärkte Aktivitäten des transatlantischen Verteidigungsbündnisses NATO.

Auch die US-amerikanische Nachrichtenseite CNN berichtet von dem Vorfall, wonach angeblich zwei Luftüberlegenheitsjäger des Typs „Suchoi Su-27“ die Drohne flankierten. „Einer der Jets beschädigte daraufhin den Propeller der Reaper, der am Heck der Drohne montiert ist“, zitiert CNN einen US-Beamten.

Schwarzes Meer nahe Ukraine: Russische „Su-27“ bringt offenbar US-Drohne zum Absturz

Im offiziellen Statement des US Air Force Generals James B. Hecker, dem Kommandeur der U.S. Air Forces Europe and Air Forces Africa, hieß es am Abend konkret: „Ungefähr um 7:03 Uhr (MEZ) traf eines der russischen Su-27-Flugzeuge den Propeller der MQ-9, was dazu führte, dass die US-Streitkräfte die MQ-9 in internationalen Gewässern herunterbringen mussten. Vor der Kollision ließen die Su-27 mehrmals Treibstoff ab und flogen auf rücksichtslose, umweltschädliche und unprofessionelle Weise vor die MQ-9. Dieser Vorfall zeigt einen Mangel an Kompetenz und ist nicht nur unsicher und unprofessionell.“

Die knapp elf Meter lange und in ihrer Spannweite rund 20 Meter breite „MQ-9 Reaper“ dient der sogenannten Luftnahunterstützung, ergo, der Luftraumüberwachung und der Erkundung strategischer Gebiete. Sie kann Luft-Boden-Raketen und Panzerabwehrlenkwaffen bei sich tragen.

Schwarzes Meer: Unterstützen die USA die Ukraine mit Aufklärungs-Drohnen?

Wiederholt wurde in den vergangenen Monaten gemutmaßt, dass die USA die Ukrainer in ihrem Verteidigungskampf gegen die russische Invasion mittels Drohnen-Aufklärung unterstützen Die Amerikaner unterhalten mit anderen NATO-Partnern unter anderem einen Luftwaffenstützpunkt im rumänischen Constanța an der Küste des Schwarzen Meeres. (pm)