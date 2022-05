Putin entschuldigt sich angeblich bei Israel – Österreich warnt Deutschland vor Gas-Embargo

Von: Florian Naumann, Patrick Mayer, Michelle Brey, Stephanie Munk, Andreas Schmid

Im Ukraine-Krieg gehen die diplomatischen Bemühungen weiter. Währenddessen simuliert Russland einen Atomangriff. Der News-Ticker.

Update vom 6. Mai, 11.55 Uhr: Der frühere US-amerikanische Präsident George W. Bush hat mit dem ukrainischen Regierungschef Wolodymyr Selenskyj telefoniert.

„Es war mir eine Ehre, heute Morgen ein paar Minuten mit Präsident Selenskyj – dem Winston Churchill unserer Zeit – zu sprechen. Ich dankte dem Präsidenten für seine Führung, sein Beispiel und seinen Einsatz für die Freiheit und begrüßte den Mut des ukrainischen Volkes“, schrieb der 75-jährige Politiker bei Twitter.

Bush erzählte in dem Posting weiter: „Präsident Selenskyj hat mir versichert, dass sie in ihrem Kampf gegen Putins Barbarei und Schläge nicht nachlassen werden. Die Amerikaner lassen sich von ihrer Standhaftigkeit und Belastbarkeit inspirieren. Wir werden den Ukrainern weiterhin zur Seite stehen, wenn sie für ihre Freiheit eintreten.“

Ukraine-Verhandlungen: Österreich kritisiert Deutschland wegen möglichem Gas-Embargo

Update vom 6. Mai, 10.00 Uhr: Österreichs Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck hat Deutschland davor gewarnt, auch ein Gas-Embargo gegen Russland in Betracht zu ziehen. „Wir dürfen keine Signale in Richtung Gas-Embargo senden, wenn wir wissen, dass wir es nicht durchhalten - und weder wir noch Deutschland werden es durchhalten können“, sagte Schramböck den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. „Ein Gas-Embargo ist für Österreich eine klare rote Linie“, sagte die ÖVP-Politikerin.

Mit Lieferungen aus österreichischen Gasspeichern kann Deutschland jedenfalls nicht rechnen. „Wir sind eines der wenigen Länder in Europa, deren Speicherkapazitäten über den eigenen Bedarf hinausgehen“, sagte Schramböck. In Haidach stehe ein Gasspeicher des russischen Gaskonzerns Gazprom, der „ausschließlich für den deutschen Bedarf“ bestimmt sei. Dieser sei allerdings derzeit „leer“ - und das werde sich so schnell nicht ändern.

„Für uns stellt sich die Frage, wer es bezahlt, sollte die Europäische Union vorschreiben, dass die Speicher zu füllen sind“, sagte Schramböck. „Wir können mit österreichischem Steuergeld Vorsorge für die Speicher treffen, die dem österreichischen Bedarf dienen. Aber wir können nicht mit österreichischem Steuergeld Gas für Deutschland, Frankreich oder die Niederlande kaufen“, bekräftigte sie. Der Fokus ihrer Regierung liege derzeit „auf den Speichern für den heimischen Bedarf“. Das Ziel sei es, diese Speicher von derzeit 18 auf 80 Prozent aufzufüllen.

Ukraine-Verhandlungen: Putin entschuldigt sich bei Israel für Äußerungen Lawrows

Update vom 5. Mai, 19.00 Uhr: Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich nach israelischen Angaben bei Ministerpräsident Naftali Bennett für die Äußerungen seines Außenministers Sergej Lawrow entschuldigt. Der hatte behauptet, Adolf Hitler könnte „jüdisches Blut“ gehabt haben.

„Der Regierungschef hat die Entschuldigung von Präsident Putin für die Äußerungen Lawrows angenommen und ihm für die Klarstellung seiner Haltung gegenüber dem jüdischen Volk und der Erinnerung an den Holocaust gedankt“, hieß es am Donnerstag in einer Erklärung von Bennetts Büro. Lawrow hatte in einem am vergangenen Wochenende ausgestrahlten Interview mit dem italienischen Sender Mediaset gesagt: „Ich könnte mich irren, aber Hitler hatte auch jüdisches Blut.“

Ukraine-Verhandlungen: Scholz telefoniert mit Biden

Update vom 5. Mai, 18.45 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat am Donnerstag erneut mit Bundeskanzler Olaf Scholz über das weitere Vorgehen im Ukraine-Krieg beraten. Das teilte das Weiße Haus in Washington nach dem Telefonat mit. Vonseiten der Bundesregierung gab es zu dem Telefonat zunächst keine Angaben.

Update vom 5. Mai, 16 Uhr: In Warschau fand eine internationale Geberkonferenz für die Ukraine statt. Unterstützung von mehr als sechs Milliarden Euro wurde der Ukraine zugesagt. Das gab Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki laut der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag (5. Mai) zum Abschluss der gemeinsam mit Schweden organisierten Veranstaltung bekannt. Laut Morawiecki wird das Geld „zur Unterstützung der Ukraine und all jener eingesetzt, die der Ukraine helfen“. Einer der zentralen (humanitären) Unterstützer der Ukraine ist Polen, das bereits mehr als drei Millionen ukrainische Flüchtlinge aufgenommen hat. In militärischer Unterstützung ist die USA Spitzenreiter.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kündigte in einer Videobotschaft zusätzliche 125 Millionen Euro an humanitärer Hilfe von Deutschland an. Der russische Präsident Wladimir Putin „darf diesen Krieg nicht gewinnen, und er wird ihn nicht gewinnen“, so Scholz.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte weitere 200 Millionen Euro für die Ukraine zu. Das Geld solle Binnenflüchtlingen, also Flüchtlingen innerhalb der Ukraine, zugute kommen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der kanadische Regierungschef Justin Trudeau stellten jeweils 100 Millionen Euro in Aussicht.

Der EU-Ratspräsident Charles Michel versprach der Ukraine laut AFP zudem einen „europäischen Marshall-Plan“ zum Wiederaufbau nach dem Krieg. Außerdem gab er an, dass die EU die Möglichkeiten prüfe, das durch die europäischen Sanktionen eingefrorene Vermögen russischer Verantwortlicher zu beschlagnahmen - es sei aber ein „langer und komplizierter Prozess“, sagte er in einem Interview mit der ukrainischen Nachrichtenagentur Interfax.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte zu Beginn der Konferenz in einer Videobotschaft betont, dass mit Hilfe der verbündeten Länder ein rascher Wiederaufbau nach dem Krieg geplant werde. Zugleich erneuerte Selenskyj seine Forderung nach einem EU-Beitritt. „Der Kandidatenstatus muss jetzt gewährt werden“, forderte er. Von der EU-Kommission wird dazu bis Juni eine Stellungnahme erwartet.

Es war bereits die zweite internationale Geberkonferenz für die Ukraine innerhalb von vier Wochen. Anfang April hatte die erste Konferenz in Berlin nach Angaben von der Leyens eine Zusage von insgesamt 1,8 Milliarden Euro an humanitärer Hilfe für die Ukraine erreicht.

Update vom 5. Mai, 15.30 Uhr: Auch Bulgarien fordert nach Ungarn, der Slowakei und Tschechien nun eine Ausnahme bei dem von der EU-Kommission vorgeschlagenen Öl-Embargo gegen Russland. „Mit Sicherheit werden wir bei der EU-Kommission auf einen Aufschub bestehen“, sagte der bulgarische Energieminister Alexandar Nikolow am Donnerstag (5. Mai). Sein Land werde dieses Anliegen in der kommenden Woche einbringen, so Nikolow im Anschluss an ein Treffen von Energieministern aus Südosteuropa, der Ukraine und Aserbaidschan.

Angesichts des russischen Krieges gegen die Ukraine erörterten Vertreter und Minister aus Rumänien, Griechenland, der Türkei, Nordmazedonien, Serbien, der Ukraine, Bulgarien sowie Aserbaidschan die Zusammenarbeit bei der Energiesicherheit und die Diversifizierungsmöglichkeiten im Bereich Energie. Ziel sei eine regionale Arbeitsgruppe als Teil der EU-Plattform für den Energieeinkauf. „Wir sehen, wie die Energiewirtschaft als Waffe missbraucht wird“, bedauerte Bulgariens Regierungschef Kiril Petkow.

Update vom 5. Mai, 13.24 Uhr: „Das wird eine Investition in die Stabilität von ganz Mittel- und Osteuropa sein“: Die Ukraine braucht für ihren Wiederaufbau eine moderne Version des Marshall-Plans - sie sieht es Präsident Wolodymyr Selenskyj und bewarb die Investitionen mit diesen Worten.

Für die Rückkehr zu einem sicheren Leben werde sein Land Geld, Technologie, Fachleute und Wachstumsperspektiven benötigen, sagte der ukrainische Politiker per Videoschalte vor den Teilnehmern der internationalen Geberkonferenz in Warschau.

Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki sagte, die Ukraine benötige 12.000 Tonnen humanitäre Hilfe jeden Tag. Momentan erhalte sie aber nur etwa ein Viertel davon. Vor Beginn des russischen Angriffskrieges am 24. Februar lebten in dem Land 44 Millionen Menschen.

Ukraine-Diplomatie: Moskau empfängt nach Streit mit Tel Aviv Hamas-Delegation

Update vom 5. Mai, 10.25 Uhr: Es ist ein pikantes Treffen in Moskau inmitten des Ukraine-Kriegs: Kurz nach einem umstrittenen Nazi-Vergleich von Russlands Außenminister Sergej Lawrow haben in Moskau Gespräche mit der palästinensischen Hamas Bewegung begonnen.

„Das ist ein lang geplantes Treffen. Wir haben gewöhnliche Konsultationen, die auf ständiger Basis laufen“, sagte Vizeaußenminister Michail Bogdanow am Donnerstag der Nachrichtenagentur Interfax. Es solle um „die Situation in den okkupierten Palästinensergebieten, in Ostjerusalem und die Lage rund um die Al-Aksa-Moschee“ gehen.

Pikant ist der Besuch der Delegation der Hamas, die in Israel als terroristische Organisation gilt, vor allem wegen des Zeitpunkts: In einem Interview vor einigen Tagen hatte Lawrow den Ukraine-Krieg mit einer notwendigen „Entnazifizierung“ des Nachbarlandes begründet. Als er daraufhin auf die jüdischen Wurzeln von Präsident Wolodymyr Selenskyj angesprochen wurde, verstieg er sich zu der Behauptung, auch Adolf Hitler habe „jüdisches Blut“ gehabt und die größten Antisemiten seien von jeher Juden gewesen.

Das rief scharfen Protest in Israel hervor, der russische Botschafter wurde einbestellt. Trotzdem legte Moskau in dem Streit noch einmal nach. Außenamtssprecherin Maria Sacharowa erklärte, Israel helfe nun Neonazis in der Ukraine.

Ukraine-Verhandlungen: Russland simuliert Atomangriff – und macht Bevölkerung Einsatz offenbar schmackhaft

Update vom 5. Mai, 7 Uhr: Die russischen Streitkräfte in Kaliningrad haben nach Angaben aus Moskau Angriffe mit nuklearwaffenfähigen Raketen simuliert. Im Rahmen einer Übung hätten rund hundert Soldaten den „elektronischen Start“ von mobilen ballistischen Raketensystemen mit Atomwaffen vom Typ Iskander simuliert, erklärte das Verteidigungsministerium am Mittwoch. Die Streitkräfte übten demnach Angriffe auf militärische Ziele eines imaginären Feinds sowie die Reaktion auf einen Gegenschlag.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat seit Beginn der Militäroperation in der Ukraine angedeutet, dass er bereit sei, Russlands taktische Atomwaffen einzusetzen. Ende Februar versetzte Russland seine Atomstreitkräfte in höhere Alarmbereitschaft. Der Kremlchef warnte zudem vor einer „blitzschnellen“ Vergeltung, falls der Westen direkt in den Ukraine-Konflikt eingreift.

Beobachtern zufolge hat das russische Staatsfernsehen in den letzten Tagen versucht, der Öffentlichkeit den Einsatz von Atomwaffen schmackhaft zu machen. „Seit zwei Wochen hören wir auf unseren Fernsehschirmen, dass die Atomsilos geöffnet werden sollten“, sagte der russische Journalist und Friedensnobelpreisträger Dmitri Muratow am Dienstag.

Ukraine-Verhandlungen: Selenskyj erteilt Gebietsabtretungen an Russland klare Absage

Update vom 4. Mai, 20.15 Uhr: Russland fordert immer wieder Gebietsabtretungen von der Ukraine. Deren Präsident Wolodymyr Selenskyj hat dem nun erneut eine klare Absage erteilt. „Das Ziel eines jeden Ukrainers ist die Wiederherstellung der territorialen Unversehrtheit in den internationalen Grenzen“, sagte Selenskyj bei einer Veranstaltung des Wall Street Journals laut einer Mitteilung vom Mittwoch. Mit Blick auf die seit 2014 von Russland annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim sei dies zar „schwierig“. Aber: „Wir werden nicht auf einen eingefrorenen Konflikt eingehen.“

Die russischen Truppen müssten sich zurückziehen. Außerdem müsse Kremlchef Wladimir Putin einer Waffenruhe zustimmen. „Und das, wenn möglich, öffentlich.“ Ansonsten sei ein Friedensabkommen unmöglich.

Update vom 4. Mai, 19.30 Uhr: Das Nato- und EU-Mitglied Bulgarien will nun Militärtechnik aus der Ukraine reparieren, doch weiter keine Waffen an Kiew liefern. Das entschied das Parlament am Mittwoch in Sofia, nachdem ein entsprechender Brief des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj eingebracht wurde. Auch die anderen Punkte seiner Wunschliste wurden gebilligt - wie etwa Export von Getreide aus der Ukraine über den bulgarischen Schwarzmeerhafen Warna, weitere humanitäre Hilfe sowie Unterstützung eines EU-Beitritts der Ukraine.

Ukraine-Verhandlungen: Biden will mit G7-Verbündeten über weitere Sanktionen beraten

Update vom 4. Mai, 18.15 Uhr: Nach dem Vorschlag der EU-Kommission für ein Öl-Embargo gegen Russland will US-Präsident Joe Biden mit Verbündeten über weitere mögliche Sanktionen gegen Moskau beraten. „Ich werde diese Woche mit den Mitgliedern der G7 darüber sprechen, was wir tun oder nicht tun werden“, sagte Biden am Mittwoch am Rande eines Auftritts im Weißen Haus. „Wir sind immer offen für zusätzliche Sanktionen.“

Die Mitglieder der G7 Japan + die Nato-Staaten USA, Kanada, Frankreich, Großbritannien, Italien und Deutschland.

Ukraine-Verhandlungen: Ungarn meldet Vorbehalte gegen Öl-Embargo gegen Russland an

Update vom 4. Mai, 16.30 Uhr: Der jüngste Vorschlag der EU-Kommission für ein Öl-Embargo gegen Russland (siehe Erstmeldung) sorgt für Gesprächsbedarf. Die ungarische Regierung hat Vorbehalte angemeldet. „Wir sehen keine Pläne oder Garantien, wie die Energiesicherheit Ungarns auf der Grundlage des gegenwärtigen Vorschlags gesichert wäre“, teilte Regierungssprecher Zoltan Kovacs am Mittwoch über Twitter mit. Es sei unklar, wie für Ungarn der Übergang zu einer Ölversorgung ohne russische Importe bewerkstelligt werden könne.

Der Vorschlag beinhaltet eine Ausnahmeregelung für Ungarn und die Slowakei, zwei Mitgliedsländer, die in hohem Maße von russischen Ölimporten abhängig sind. Die beiden Länder könnten demnach noch über die Wende zum nächsten Jahr hinaus russisches Erdöl importieren. „Unsere Partner sind einverstanden mit einer Übergangsphase, wir diskutieren nun ihre Länge“, zitierte die Agentur den slowakischen Wirtschaftsminister Richard Sulik.

Auch Tschechien forderte nach Angaben von Regierungschef Petr Fiala einen „zwei- bis dreijährigen Aufschub“ zur Umsetzung des Importstopps für sein Land. „Die Sanktionen dürfen tschechische Bürger nicht stärker belasten als Russland“, sagte er in Prag.

Ukraine-Russland-Verhandlungen: Kreml kritisiert fehlende „Dynamik“ in Friedensgesprächen

Update vom 4. Mai, 15.05 Uhr: Die Ukraine-Russland-Verhandlungen sind weiterhin von gegenseitigen Vorwürfen geprägt. Nun hat Russland der Ukraine die Schuld an fehlender Bewegung in den Verhandlungen um eine Friedenslösung nach mehr als zwei Monaten gegeben.

„Auf dem Verhandlungsweg kann man nach wie vor kaum von Dynamik sprechen, im Gegenteil“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Mittwoch der Agentur Interfax zufolge. Die ukrainische Führung ändere ständig ihren Standpunkt und drohe damit, aus den Gesprächen auszusteigen. „Das gibt kaum Zuversicht, dass der Verhandlungsprozess mit irgendeinem Ergebnis endet“, sagte Peskow. Kiew wirft Moskau im Gegenzug vor, Verhandlungsangebote zu ignorieren.

Update vom 4. Mai, 12.17 Uhr: Mehrere EU-Parlamentarier finden die Pläne der Europäischen Kommission zu einem Einfuhrverbot für Öl aus Russland richtig. „Wir Europäer müssen diesen Schritt gehen“, sagte die Vizepräsidentin des Europarlaments, Nicola Beer (FDP). „Alleine der erhobene europäische Zeigefinger wird den russischen Angriffskrieg nicht beenden.“

Auch die Fraktion der konservativen EVP begrüßte den Vorstoß. Fraktionschef Manfred Weber (CSU) lobte die vorgeschlagenen Sanktionen auf Twitter als „dringend notwendigen Schritt“. Kritik gibt es jedoch auch: „Dass die Durchsetzung sechs Monate dauern soll und Schlupflöcher für Ungarn und die Slowakei nötig sind, macht das Paket deutlich schwächer“, schrieb der Grünen-Europaabgeordnete Rasmus Andresen auf Twitter. Der Vorschlag der Kommission sieht Ausnahmen für Ungarn und die Slowakei vor, weil die beiden EU-Länder hochgradig von russischen Öl-Lieferungen abhängig sind.

Ukraine-Verhandlungen: Öl-Embargo gegen Russland? Ungarn meldet Vorbehalte an

Update vom 4. Mai, 12.10 Uhr: Ungarn hat starke Vorbehalte gegen die EU-Pläne für ein Ölembargo gegen Russland angemeldet. Budapest sehe in dem von der EU-Kommission unterbreiteten Vorschlag keine Vorkehrungen, welche „Ungarns Energiesicherheit garantieren“, kritisierte die Regierung in Budapest in einer Stellungnahme.

Der ungarische Regierungschef Viktor Orban hatte nach seiner Wiederwahl Anfang April ein Veto gegen ein mögliches Öl- oder Gasembargo gegen Russland angekündigt. Das neue Sanktionspaket kann nur in Kraft treten, wenn alle Mitgliedstaaten zustimmen.

Ukraine-Verhandlungen: Putins Verteidigungsminister droht erneut

Update vom 4. Mai, 11.36 Uhr: Viele westliche Staaten liefern im Ukraine-Krieg Waffen - auch Deutschland hat sich kürzlich zur Lieferung auch schwerer Waffen an die Ukraine im Kampf gegen Russland entschlossen. Der russische Verteidigungsminister Sergei Schoigu hat jetzt laut einem Bericht des Spiegel mit Angriffen auf Waffenlieferungen gedroht. Waffentransporte aus Nato-Ländern in die Ukraine seien als zu zerstörende Ziele zu betrachten, zitiere ihn die Nachrichtenagentur Ria.

Update vom 4. Mai, 11.28 Uhr: Russland hat als Antwort auf Sanktionen im Ukraine-Krieg ein Einreiseverbot für 63 Japaner verhängt, unter ihnen auch Premier Fumio Kishida. „Die Regierung von F. Kishida hat eine beispiellose antirussische Kampagne gestartet und erlaubt sich eine unzulässige Rhetorik gegenüber der Russischen Föderation, unter anderem mit Verleumdungen und direkten Drohungen“, begründete das russische Außenministerium am Mittwoch in einer Stellungnahme die Einreiseverbote. Tokio zerstöre mit seinen Handlungen die „gutnachbarschaftlichen Beziehungen“ und schädige die Wirtschaft und das Image Russlands, hieß es weiter.

Nach dem von Kremlchef Wladimir Putin befohlenen Angriffskrieg gegen die Ukraine hat sich Japan an den Sanktionen gegen Russland beteiligt. Gleichzeitig verschärften sich die Spannungen beider Nachbarländer im Streit um die vier südlichsten Kurileninseln Etorofu (russ. Iturup), Kunashiri (Kunaschir), Shikotan (Schikotan) und Habomai (Chabomai).

Ukraine-Verhandlungen: Russland-Embargo mit Orban-Klausel? Von der Leyen warnt „Kriegsknechte des Kreml“

Erstmeldung: Kiew/Brüssel - Angesichts des Ukraine-Kriegs strebt die Europäische Union einen Importstopp für russisches Öl an. Das sieht der Vorschlag der EU-Kommission und des Europäischen Auswärtigen Dienstes für ein neues Paket mit Russland-Sanktionen vor. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat die Pläne am Mittwoch in Straßburg offiziell vorgestellt

„Wir schlagen jetzt ein Embargo für russisches Öl vor. Dabei geht es um ein vollständiges Einfuhrverbot für sämtliches russisches Öl“, sagte Ursula von der Leyen am Mittwochmorgen im Europaparlament. Man wolle russische Rohöllieferungen innerhalb von sechs Monaten und den Import raffinierter Erzeugnisse bis Ende des Jahres auslaufen lassen. „Es wird nicht einfach sein, denn einige Mitgliedstaaten sind stark von russischem Öl abhängig“, sagte von der Leyen.

„Auf diese Weise maximieren wir den Druck auf Russland und halten gleichzeitig Kollateralschäden für uns und unsere Partner weltweit möglichst gering“, erklärte die deutsche Politikerin mit Blick auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin. „Denn wenn wir der Ukraine helfen wollen, muss unsere eigene Wirtschaft stark bleiben.“

Ukraine-Verhandlungen: Von der Leyen warnt russische Kriegsverbrecher - „Wir wissen, wer Sie sind“

Verantwortliche für Kriegsverbrechen in der Ukraine sollen mit EU-Strafmaßnahmen belegt werden, sagte von der Leyen außerdem. Man führe eine Liste mit hochrangigen Offizieren und anderen Einzelpersonen, die in Butscha Kriegsverbrechen begangen hätten und die für die unmenschliche Belagerung der Stadt Mariupol verantwortlich seien, sagte die Deutsche.

Somit erhielten alle „Kriegsknechte des Kremls“ ein eindeutiges Signal: „Wir wissen, wer Sie sind, und Sie werden zur Verantwortung gezogen.“

Ukraine-Verhandlungen: Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche von Sanktionen betroffen

Neben dem Öl-Embargo will die EU russische Banken mit neuen Strafmaßnahmen belegen, ebenso TV-Sender, die Falschinformationen zum Ukraine-Krieg verbreiten. Die erweiterte Liste umfasst 58 Verantwortliche, darunter auch die Familie von Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sowie Militärs.

Auch das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche soll auf die Sanktionsliste der Europäischen Union aufgenommen werden. Patriarch Kirill ist in dem Vorschlag der EU-Kommission für ein sechstes Sanktionspaket gelistet. Damit würde er mit einer Einreisesperre in die EU belegt, sein Vermögen würde eingefroren. Papst Franziskus hatte am Sonntag in einem Interview mit einer italienischen Zeitung über ein erschreckendes Gespräch mit Patriarch Kirill gesprochen.

Ukraine-Verhandlungen: Öl-Embargo könnten in wenigen Tagen beschlossen werden - Ausnahmen für zwei Länder

Über das mittlerweile sechste Sanktionspaket der EU wird in Brüssel nun weiter beraten. Es könnte binnen weniger Tage beschlossen werden, wenn es aus den 27 Mitgliedsstaaten keine großen Einwände gibt.

Weitreichende Ausnahmeregeln sind den Informationen zufolge für Ungarn und die Slowakei geplant. Sie beziehen derzeit noch einen Großteil ihres Ölbedarfs aus Russland und können nicht so schnell umsteuern.

Deutschland sieht sich zu einem Umsteuern bereit, auch wenn Preissteigerungen absehbar sind. Neben dem Öl-Embargo will die EU russische Banken mit neuen Strafmaßnahmen belegen, ebenso TV-Sender, die Falschinformationen zum Ukraine-Krieg verbreiten. (AFP/dpa)