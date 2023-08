Spannungen zwischen Moskau und Washington: FSB beschuldigt US-Diplomaten

Robert Shonov, ehemaliger Mitarbeiter des US-Generalkonsulats in Wladiwostok, der des Hochverrats angeklagt ist, im Mai 2023 vor dem Moskauer Bezirksgericht Lefortowo. © Lefortovo District Court Press Office/TASS/Imago

Die Beziehungen zwischen Russland und den USA verschärfen sich weiter. Nun plant der FSB, zwei US-Diplomaten zu verhören – der Vorwurf: Spionage.

Washington D.C. – Der russische Föderale Sicherheitsdienst FSB erklärte am Montag (28. August), er plane, zwei US-Diplomaten zu verhören. Sie werden beschuldigt, einen ehemaligen Mitarbeiter des US-Konsulats in Wladiwostok angewiesen zu haben, Informationen über den Krieg Russlands in der Ukraine zu sammeln.

Die USA wiesen die russischen Anschuldigungen zurück und nannten sie „völlig unbegründet“, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Matt Miller.

„Wir protestieren auf das Schärfste gegen die Versuche der russischen Sicherheitsdienste, unsere Mitarbeiter einzuschüchtern und zu belästigen, die von den staatlich kontrollierten Medien Russlands unterstützt werden“, so Miller in einer Erklärung.



Es drohen bis zu acht Jahren Gefängnis

Der ehemalige US-Mitarbeiter, Robert Shonov, ist russischer Staatsbürger und arbeitete mehr als 25 Jahre lang im Konsulat im Osten Russlands. Der FSB hat Shonov wegen „vertraulicher Zusammenarbeit mit einem ausländischen Staat“ angeklagt, ein Verbrechen, das mit bis zu acht Jahren Gefängnis bestraft werden kann.

Der FSB beschuldigte Shonov, seit letztem September mit den beiden US-Diplomaten der US-Botschaft in Moskau, Jeffrey Sillin und David Bernstein, zusammengearbeitet zu haben, um „Informationen über die spezielle Militäroperation (so der russische Ausdruck für den Ukraine-Krieg), Mobilisierungsprozesse in russischen Regionen, Probleme und die Einschätzung ihres Einflusses auf Protestaktivitäten der Bevölkerung im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen 2024 zu sammeln.“

Miller sagte, Shonov sei von der Botschaft „in strikter Übereinstimmung mit den russischen Gesetzen und Vorschriften“ angestellt worden, und warf dem Kreml vor, das Verfahren gegen ihn werfe „nur ein Schlaglicht auf die zunehmend repressiven Maßnahmen, die die russische Regierung gegen ihre eigenen Bürger ergreift.“



Video zeigt Verhaftung und Verhör

Es war unklar, ob sich Sillin und Bernstein noch in der russischen Hauptstadt aufhielten. Miller sagte nicht, ob das Außenministerium ihnen erlauben würde, sich mit russischen Ermittlern zu treffen, um sie zu befragen, aber er warnte Moskau, dass es nach dem Wiener Übereinkommen verpflichtet sei, „Diplomaten mit gebührendem Respekt zu behandeln“.



Über die Verhaftung von Shonov wurde zunächst im Mai berichtet, wobei nur wenige Einzelheiten bekannt wurden. Damals verurteilte das Außenministerium die Festnahme Shonovs mit der Begründung, er habe als privater Auftragnehmer Routinetätigkeiten ausgeführt.



Am Montag veröffentlichte der FSB ein Video, das Shonovs Verhaftung und das anschließende Verhör zeigt, in dem Shonov zu gestehen scheint, mit einem ausländischen Staat zusammengearbeitet zu haben. „Ich hatte die Aufgabe, negative Informationen zu sammeln, nach Unzufriedenheit zu suchen und diese in meinen Berichten wiederzugeben“, sagte Shonov in dem Video.

Das Konsulat wurde während der Covid-19-Pandemie geschlossen und im Zuge der eskalierenden Spannungen zwischen Russland und den Vereinigten Staaten und der gegenseitigen Ausweisung von Diplomaten nie wieder geöffnet.

Weitere Verhaftungen in Russland

Der Streit um Shonov findet vor dem Hintergrund der historisch schlechten Beziehungen zwischen Washington und Moskau statt, die durch den Einmarsch Russlands in der Ukraine entstanden sind.

Shonovs Verhaftung folgte auf die Verhaftung des US-Journalisten Evan Gershkovich im März unter dem Vorwurf der Spionage, den Gershkovich, sein Arbeitgeber, das Wall Street Journal und das Weiße Haus energisch zurückweisen. Gershkovich wurde im Lefortovo-Gefängnis in Moskau inhaftiert. Letzte Woche wurde Gershkovichs Untersuchungshaft bis zum 30. November verlängert - ein Schritt, gegen den sein Anwaltsteam inzwischen Berufung eingelegt hat. (John Hudson, Francesca Ebel)

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 29. August 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.