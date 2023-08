Russland unter Druck: Ukraine überzieht Krim mit Drohnen-Welle – „Dutzende Besatzer getötet“

Video aufgetaucht

Die Ukraine hat die Truppen Russlands auf der Krim und im Schwarzen Meer Samstagnacht offenbar mit einer Welle an Drohnen attackiert. Moskau soll erhebliche Verluste erlitten haben.

München/Yevpatoriia - Russland gerät im Ukraine-Krieg auf der völkerrechtswidrig annektierten Krim zunehmend unter Druck. In der Nacht von Freitag auf Samstag sollen die ukrainischen Streitkräfte die Truppen Moskaus auf der Halbinsel mit einer regelrechten Drohnen-Welle überzogen haben.

Russland durch Ukraine-Offensive unter Druck: Krim-Brücke wohl erneut von Rakete getroffen

Das berichtete die Ukrainska Pravda am Sonntag (13. August). Damit nicht genug: Offenbar wurde die russische Schwarzmeerflotte auf offener See von mindestens einer ukrainischen Wasserdrohne angegriffen. Dasselbe ukrainische Nachrichtenportal veröffentlichte ein Drohnen-Video zu dem Angriff, das demnach aus ukrainischen Sicherheitskreisen stammt.

Und: Die Krim-Brücke, die die Halbinsel mit dem russischen Festland verbindet, wurde wohl erneut von einer Rakete getroffen. Laut dem russischen Verteidigungsministerium handelte es sich um eine modifizierte S-200-Flugabwehrrakete, die abgeschossen worden sein soll. So die Version des Kreml. Auf Fotos vom Samstag war allerdings zu sehen, wie eine große Rauchsäule von der Krim-Brücke aufstieg.

„17 ukrainische Drohnen haben in der Nacht zum Samstag einen Logistikstützpunkt russischer Truppen in der Nähe von Jewpatorija auf der besetzten Krim angegriffen. Ersten Berichten zufolge wurden bei dem Angriff Dutzende russische Besatzer getötet oder verletzt“, schreibt die Ukrainska Pravda. Die Berichte lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Es wäre der nächste Schlag gegen die russische Invasionsarmee auf der Halbinsel.

Raketen gegen Russlands Armee: Ukraine greift wiederholt die Krim an

Ende Juli sollen Storm-Shadow-Marschflugkörper der Ukraine verheerende Schäden in einem Reparaturlager der russischen Armee angerichtet haben, was der Kreml weder bestätigte noch dementierte. Die Krimbrücken waren zudem in den vergangenen Wochen wiederholt ein bevorzugtes Angriffsziel der Ukrainer. Die Tschonhar-Brücke im Nordosten der Halbinsel wurde zuletzt zum Beispiel mehrmals mit Langstreckenraketen angegriffen, was Fotos in den sozialen Netzwerken belegen sollen.

Ukraine-Offensive: Russische Schwarzmeerflotte offenbar mit Meeresdrohnen angegriffen

Mitte Juli wurde ferner die Krim-Brücke über die Straße von Kertsch mit mindestens einer Meeresdrohne angegriffen, woraufhin ein Teil der Fahrbahn absackte. Sie wird seither repariert. Eine ebensolche maritime Drohne soll in der Nacht auf Samstag für einen erneuten Angriff auf die russische Schwarzmeerflotte genutzt worden sein.

Das Video der Ukrainska Pravda wurde dieser offenbar von der ukrainischen Marine zugespielt. Darauf ist eine mutmaßliche Explosion an einem russischen Kriegsschiff zu sehen. Ferner ist zu sehen, wie sich andere russische Schiffe mit Maschinenkanonenfeuer gegen die Drohnen zur Wehr setzen. Es dürfte sich um mehr als eine Meeresdrohne handelt haben, da verschiedene Videosequenzen aus unterschiedlichen Perspektiven abgebildet wurden. Die Aufnahmen lassen sich nicht unabhängig verifizieren. Dennoch kann von einer regelrechten Drohnen-Welle auf die Krim an diesem Wochenende ausgegangen werden. (pm)

