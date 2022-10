Waffenhändler für Putins Ukraine-Krieg? Festnahmen in Italien und Deutschland

Ein mobilisierter Reservist der russischen Armee übt das Schießen während des Kampftrainings auf einem Schießstand in der Region Kaliningrad. (Symbolbild) © IMAGO/Vitaly Nevar/ ITAR-TASS

Besorgten sie Wladimir Putin trotz Sanktionen Waffen für den Ukraine-Krieg? In Italien und Deutschland hat es diese Woche Festnahmen gegeben.

Mailand - Wegen der geltenden Sanktionen gegen Russland kann Wladimir Putin aktuell wichtige Ausrüstung für den Ukraine-Krieg nicht auf dem internationalen Markt kaufen. Doch nach US-Angaben soll eine Gruppe trotz der Verbote Waffen-Teile an russische Rüstungsunternehmen verkauft haben. Jetzt gab es Festnahmen - in Deutschland und Italien.

Waffenhändler für Putins Ukraine-Krieg? Russen festgenommen.

Am Donnerstag bestätigte Moskau die Festnahme des Sohnes eines hochrangigen russischen Beamten in Italien. Artjom Uss, der Sohn des Gouverneurs der sibirischen Region Krasnojarsk, sei auf Ersuchen Washingtons am Montag am Mailänder Flughafen Malpensa festgenommen worden, teilte die russische Botschaft in Italien am Donnerstag mit.

Vorwurf: Umgehung von Sanktionen.

Uss wird beschuldigt, zusammen mit vier weiteren Russen und zwei venezolanischen Ölhändlern elektronische Bauteile für Flugzeuge, Radaranlagen und Raketen in den USA gekauft und trotz der geltenden Sanktionen an russische Rüstungsunternehmen weiterverkauft zu haben.

Potenzieller russischer Waffenhändler in Deutschland verhaftet

Am Vortag hatte die US-Justiz rund ein Dutzend Menschen beschuldigt, US-Technologien an Russland verkauft zu haben, von denen einige laut Washington im Krieg in der Ukraine zum Einsatz kamen.

Ein weiterer russischer Verdächtiger in dem Fall, Juri Urechow, war laut Washington am Montag in Deutschland festgenommen worden. Das US-Justizministerium will die Auslieferung der beiden Männer an die USA beantragen.

Der Gouverneur von Krasnojarsk, Alexander Uss, schrieb am Donnerstag als Reaktion auf die Festnahme seines Sohnes auf Telegram: „Der politische Charakter dieser Anschuldigungen ist offensichtlich.“

Moskau und Washington verhandeln derzeit über einen Austausch von Gefangenen, darunter US-Basketballspielerin Brittney Griner, die in Russland wegen Drogenhandels zu neun Jahren Haft verurteilt worden war. (afp)