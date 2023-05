Ein „Opfer“ des Ukraine-Kriegs: Russlands Boom-Geschäft implodiert

Von: Foreign Policy

Russlands Waffenexporte sind auf ein Niveau gefallen, das das Land seit Zusammenbruch der Sowjetunion nicht mehr erlebt hat.

Die russischen Waffenexporte sind seit 2011 um 70 Prozent zurückgegangen. Zuletzt bestellte nur noch zwölf Länder.

Russland verliert wirtschaftlich weiter an Einfluss und ist verstärkt auf Öl- und Gas-Exporte angewiesen ist.

Die Entwicklung stärkt auch Staaten wie China oder Indien - denen sich Russland mehr und mehr unterordnen muss.

Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 3. Mai 2023 das Magazin Foreign Policy.

Nachdem die russischen Waffenexporte Anfang der 2010er Jahre ihren Höhepunkt erreicht hatten, sind sie auf ein Niveau gefallen, das seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion nicht mehr erreicht wurde. Das Wall Street Journal bezeichnete den drastischen Rückgang der russischen Waffenexporte als eines der „Opfer von Russlands Krieg in der Ukraine“.

Aber der Zeitpunkt passt nicht: Nach Angaben des Stockholmer Friedensforschungsinstituts begannen die Waffenexporte Russlands 2019 ernsthaft zu sinken und lagen bereits um fast 20 Prozent unter dem Wert von 2011, dem Höhepunkt der russischen Waffenindustrie. In jenem Jahr entsprachen die russischen Waffenexporte fast den Waffenexporten der USA und wurden in 35 verschiedene Länder geliefert. Elf Jahre später waren die russischen Waffenexporte um fast 70 Prozent zurückgegangen und gingen nur noch in zwölf Länder.

Seit 2011 sind die russischen Waffenexporte um 70 Prozent zurückgegangen und gingen zuletzt nur noch in zwölf Länder. (Archivfoto) © Kirill Kudryavtsev/AFP

Russlands Waffenindustrie im Ukraine-Krieg: Für Exporte ist der Krieg der Todesstoß

Auch wenn der Krieg gegen die Ukraine den Waffenexporten aus Russland den Todesstoß versetzte, war die Branche schon seit einiger Zeit am Ende.

Was bedeuten Russlands sinkende Waffenverkäufe für die Position des Landes in der Weltpolitik, die bereits erhebliche und weitgehend selbst zugefügte Wunden aufweist? Sie deuten auf eine weitere Erosion des internationalen Einflusses Russlands – und des russischen Präsidenten Wladimir Putin – und eine zunehmende Abhängigkeit von Öl- und Gasexporten hin. In der Washington Post mahnte Maria Snegowaja den Westen bereits 2015, Russland „als gewöhnlichen Petrostaat und nicht als außergewöhnliche Supermacht“ zu betrachten. Angesichts der Flaute in der russischen Rüstungsindustrie trifft diese Einschätzung heute noch mehr zu als damals.

Ukraine-Krieg: Russlands Wirtschaft muss sich China und Indien unterordnen

Am wichtigsten ist vielleicht, dass der Rückgang der Waffenverkäufe ein Zeichen für die zunehmende Abhängigkeit Moskaus von den Interessen Indiens und Chinas ist – und für die Unterordnung unter diese. Russland ist nun stärker von Waffenverkäufen an diese beiden Länder abhängig als jemals zuvor seit 2003 – allerdings bei wesentlich geringeren Exportmengen und angesichts der Tatsache, dass sowohl Indien als auch China weiterhin ihre eigene, mit Importen konkurrierende Rüstungsindustrie aufbauen.

Russlands Rüstungsboom zu Beginn des 21. Jahrhunderts wurde durch verstärkte Käufe in China, Indien und Algerien – den drei größten Exportmärkten Russlands – sowie durch die Expansion auf „neue“ Märkte in der ehemaligen Sowjetunion angeheizt. Die mit Öl- und Gaseinnahmen überhäuften ehemaligen Sowjetrepubliken Aserbaidschan und Turkmenistan begannen, sich mit russischen Waffen und Waffensystemen einzudecken, darunter Kampfpanzer, Angriffshubschrauber und Boden-Luft- sowie Panzerabwehrraketen.

Zu dieser Zeit begann Russland jedoch auch, seine Rolle als bevorzugter Exporteur für revisionistische und schurkische Führer wie Hugo Chávez in Venezuela und Bashar al-Assad in Syrien auszubauen. Russische Waffentransfers nach Syrien stiegen von 2010 bis 2013 im Vorfeld und in den ersten Jahren (und während der schwersten Kämpfe) des syrischen Bürgerkriegs sprunghaft an, als die Vereinigten Staaten, die Europäische Union und andere Länder Waffenembargos gegen Damaskus verhängten.

Schwächung der Wirtschaft: Darum knickten Russlands Waffenverkäufe bereits vor dem Krieg ein

Nach einem Jahrzehnt starker russischer Waffenverkäufe kam Mitte der 2010er Jahre Gegenwind auf. Die Wirtschaft Venezuelas brach 2014 zusammen, ebenso wie die Waffenkäufe Syriens. Die steigenden Ölpreise des vorangegangenen Jahrzehnts wurden von niedrigeren und volatileren Preisen abgelöst, was die Nachfrage aus ölreichen Nachbarländern einschränkte. Nach der Annexion der Krim durch Russland begannen die Vereinigten Staaten und andere westliche Länder, Drittländer unter Druck zu setzen, keine russischen Waffen zu kaufen.

Gleichzeitig begannen sich die größten Exportmärkte Russlands, Indien und China, zu verändern. Unter Premierminister Narendra Modi profitierte die indische Rüstungsindustrie von der allgemeinen Ausrichtung Indiens auf die lokale Beschaffung, die zu einem Anstieg der inländischen Produktion und einem Rückgang der Importe führte.

Chinas Wirtschaftsboom in den 2000er Jahren erleichterte die Entwicklung und Modernisierung seines militärisch-industriellen Komplexes, wodurch die russischen Importe zurückgingen und Russland als Waffenexporteur konkurrierte, insbesondere in Entwicklungsländer und Länder mit mittlerem Einkommen. Obwohl China nach wie vor ein wichtiges Zielland für russische Exporte ist, sind Chinas Importe aus Russland seit Ende der 2000er Jahre insgesamt zurückgegangen. Da ukrainische Kämpfer immer mehr chinesische Komponenten in erbeuteten oder zerstörten russischen Waffen melden, scheint der Krieg den früheren Handelsfluss zumindest vorübergehend umzukehren.

Russlands Einfluss in globalen Angelegenheiten schwindet: Großteil der Exporte an vier Länder

Der Rückgang der Waffenverkäufe ist sowohl ein Symptom als auch eine Ursache für den schwindenden russischen Einfluss in globalen Angelegenheiten. Waffenverkäufe und militärische Sachleistungen gehören zu den stärksten Hebeln der Großmächte, um Einfluss auf ausländische Regierungen zu nehmen. Sie sind nützlich für die Entwicklung strategischer Partnerschaften und dienen als Zuckerbrot oder Peitsche in einer expliziten, auf Gegenleistungen basierenden Diplomatie, wie z.B. die militärische Unterstützung Israels und Ägyptens durch die USA als Lockmittel für die Unterzeichnung des Camp David-Abkommens.

Im Jahr 2010 exportierte Russland Waffen in 37 Länder, darunter die EU-Mitglieder Zypern und Slowenien sowie die Länder der westlichen Hemisphäre Brasilien und Mexiko. Diese Waffenexporte spiegeln Moskaus Wiederaufstieg als Weltmacht unter Putin nach mehr als einem Jahrzehnt politischer und wirtschaftlicher Instabilität wider. Im Jahr 2022 spiegeln die russischen Waffenexporte seine zunehmende Isolation wider: 91 Prozent der Exporte gingen in nur vier Länder: Indien, China, Belarus und Myanmar – zwei aufstrebende Mächte, ein Vasallenstaat und ein globaler Paria. Der Gegenwind von Mitte der 2010er Jahre hat sich zu einem regelrechten Orkan ausgewachsen.

Russlands schwächelnde Position als Waffenexporteur erhöht auch seine Abhängigkeit von der Ausfuhr von Erdöl, Erdgas und anderen Rohstoffen sowie von Exporten mit vergleichsweise geringer Wertschöpfung wie Düngemittel und Stahl. Obwohl Russland ein wichtiger Akteur auf den Lebensmittel- und Brennstoffmärkten ist, steigt und fällt sein Vermögen mit den Rohstoffpreisen wie das anderer Exporteure. Darüber hinaus hat die Tendenz Russlands, seine Nahrungsmittel- und Treibstoffexporte zu bewaffnen – beides hat sich im Ukraine-Krieg gezeigt – seine Glaubwürdigkeit als Handelspartner verringert.

Wachsende Abhängigkeit von Indien und China: Russlands Wirtschaft hat Probleme

Kurzfristig führte die kriegsbedingte Marktinstabilität zu sprudelnden Kassen und stabilisierte die russische Wirtschaft, die unter Sanktionen und den steigenden Kriegskosten leidet. Da sich die Weltmarktpreise jedoch abschwächen, gehen die russischen Export- und Staatseinnahmen zurück. Europa lernt, ohne – oder zumindest mit deutlich weniger – russischem Öl und Gas zu leben, was uns zu der vielleicht wichtigsten Auswirkung von Russlands rückläufigen Waffenverkäufen bringt: seine wachsende Abhängigkeit von Indien und China.

Indien und China waren während des Ukraine-Kriegs und der daraus resultierenden westlichen Sanktionen Russlands wirtschaftliche Lebensadern. Mitte April gingen mehr als 90 Prozent der russischen Rohölexporte auf dem Seeweg in diese beiden Länder, und allein China hat seine Käufe von russischem Flüssiggas im Jahr 2022 verdoppelt. Da auch andere Exportmärkte für russische Waffen ausgetrocknet sind, verfügen Indien und China nun über größere Marktanteile in diesem Sektor als je zuvor in den letzten zwei Jahrzehnten.

Und einer oder beide Märkte können sich schnell verändern. Die russischen Waffenexporte nach Indien sind derzeit ins Stocken geraten, weil Neu-Delhi befürchtet, mit den westlichen Sanktionen in Konflikt zu geraten, und weil der Kreml Waffen für sein eigenes Militär umleiten muss. Das US-Verteidigungsministerium lässt sich die durch die Sanktionen gebotene Möglichkeit, Länder von russischer Militärtechnologie zu entwöhnen, nicht entgehen.

Russlands Wirtschaft im Ukraine-Krieg: Weniger Handel mit traditionellen Partnern

Da weniger Waffen an traditionelle Handelspartner fließen und weniger Exportziele für seine Produkte zur Verfügung stehen, verliert Russland eine seiner besten – und angreifbarsten – Quellen für diplomatische Einflussnahme auf andere Länder, insbesondere auf Länder, in denen es ansonsten mit dem Westen um Einfluss konkurrieren könnte. In der Tat haben die Vereinigten Staaten den Austausch von Geheimdienstinformationen, die militärische Unterstützung und die Exporte nach Indien erhöht, um dessen Abhängigkeit von russischen Waffen zu verringern und als Teil der Strategie Washingtons, China in Asien auszugleichen.

Längerfristig wird sich China zum wichtigsten Handelspartner Russlands entwickeln, da die chinesischen Importe von Autos, Industriemaschinen und Halbleitern die Importe aus Europa ersetzt haben. Doch je mehr Russland bei Exporten und Importen von China abhängt, desto mehr schwindet die strategische Autonomie, die Waffenexporte eigentlich bieten sollten.

Der Krieg in der Ukraine macht eine schnelle Umkehr des russischen Schicksals aus mehreren Gründen äußerst unwahrscheinlich. Der erste und offensichtlichste Grund ist, dass die russische Rüstungsindustrie nicht einmal mit der Inlandsnachfrage Schritt halten kann, da Russland seine Waffenbestände aufbraucht und lange eingemottete Panzer aus der Chruschtschow-Ära wieder in Dienst stellt. Der Sinn eines militärisch-industriellen Komplexes besteht darin, die Kriegsmaschinerie mit heimischer Produktion zu versorgen; Waffenexporte treten zur Versorgung der Kriegsanstrengungen in den Hintergrund.

Zum Autor Cullen Hendrix ist Senior Fellow am Peterson Institute for International Economics, Non-Resident Senior Research Fellow am Center for Climate and Security und Professor an der University of Denver. Twitter: @cullenhendrix

Westliche Sanktionen im Ukraine-Krieg schränken für Russland wichtige Lieferketten ein

Zweitens schränken die westlichen Sanktionen die Lieferketten ein, auf die die russische Rüstungsindustrie angewiesen ist. Einem kürzlich erschienenen Bericht des Zentrums für internationale und strategische Studien zufolge haben die westlichen Sanktionen zu massiven Beschaffungsproblemen für Moskau geführt, insbesondere in den Bereichen Halbleiter, Nachtsichttechnik und Avionik. Selbst wenn die Nachfrage wieder steigen sollte, ist nicht klar, ob Russland sie befriedigen könnte.

Und schließlich war der Krieg ein demütigendes Schaufenster für die russische Militärtechnik. Bilder von „kopflosen“ Panzern und Berichte über hohe Ausfallraten russischer Raketen mögen teils Kriegspropaganda, teils Realität sein. Die Fokussierung auf die technischen Unzulänglichkeiten der russischen Waffensysteme könnte den Einfallsreichtum und die Effektivität der ukrainischen Streitkräfte über Gebühr schmälern. Was auch immer die Gründe sein mögen, der Krieg in der Ukraine war keine besonders überzeugende Werbung für Russlands hochmoderne Militärtechnologie.

Während sich der Krieg in der Ukraine hinzieht, ist Russland – nach einigen Maßstäben – weniger isoliert als unmittelbar nach der Invasion. Zusätzlich zu den Handelsbeziehungen mit China und Indien hat Russlands Handel mit Ländern von Costa Rica bis Indonesien und der Türkei zugenommen. Aber seine Waffenexporte, ein zentrales Instrument, mit dem Länder Koalitionen bilden und ihre Interessen ausbauen und schützen, haben drastisch abgenommen. Der Krieg in der Ukraine und die anschließenden Sanktionen haben die rückläufigen Waffenexporte Russlands ins Rampenlicht gerückt, aber die Probleme hatten sich seit fast einem Jahrzehnt angehäuft – und es gibt keinen klaren Weg zur Umkehrung des Trends. (Cullen Hendrix)

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 3. Mai 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.

