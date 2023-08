Medwedew drängt Ukraine: „Kapitulation könnte Weg zum Frieden ebnen“

Von: Franziska Schwarz

Russlands Ex-Präsident Dmitri Medwedew (l.) ist treuer Gefolgsmann von Wladmir Putin (Archivbild). © Mikhail Metzel/Imago

Russlands Ex-Präsident Medwedew redet erneut über ein Ende des Ukraine-Kriegs – aus seiner Sicht ist eindeutig, wie der gelingen könnte.

Moskau – Kremlchef Wladimir Putin betont beharrlich, er offen sei für den Dialog – schuld am Ukraine-Krieg sei der Westen, der Verhandlungen angeblich blockiert. Russlands Ex-Präsident Dmitri Medwedew schlägt jetzt erneut in die gleiche Kerbe. „Das Einzige, was die Ukraine wirklich braucht, ist eine Kapitulation, die höchstwahrscheinlich den Weg zum Frieden ebnen könnte“, sagte der Putin-Verbündete laut der staatlichen Nachrichtenagentur Tass.

Zugleich machte Medwedew die ukrainische Gegenoffensive verächtlich. Sie sei ein „ein Fleischverarbeitungsbetrieb, der jetzt ununterbrochen in Betrieb ist und Tausende unglücklicher Menschen zum Schlachthof schickt“, schrieb er auf Telegram. Die Regierung in Kiew befinde sich mittlerweile „in der Phase der postmortalen Verwesung“. Diesen Leichnam könne nichts wiederbeleben, zitierte Tass aus Medwedews Eintrag.

Die russische Führung lehnt bislang einen Friedensplan des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ab, der einen russischen Truppenabzug aus der Ukraine vorsieht. Medwedew wiegelte Verhandlungen ab und präsentierte seine drei persönlichen Szenarien für ein Kriegsende.

Putin-Vertrauter Medwedew spottet über Gegenoffensive im Ukraine-Krieg

US-Präsident Joe Biden hatte am Vortag (10. August) den Kongress um weitere 13 Milliarden Dollar (knapp zwölf Milliarden Euro) an Militärhilfen für die Ukraine gebeten. Medwedew kommentierte das auf Telegram so: „Die aufgeklärte Welt schauderte erneut, als sie von der Zuweisung von Dutzenden bedeutungsloser Milliarden Dollar für die Zombies erfuhr.“

Gleichzeitig betonte er, dass dieses Geld „für die gerontokratische Elite“ der US-Demokraten und ihre „Lakaien in der EU“ sehr wichtig sei. „Schließlich wird der Mythos der ‚großen Gegenoffensive‘ durch den Mythos der ‚allmächtigen Dollar-basierten Wirtschaft‘ gestützt“, ätzte er.

Russlands Staatsmedien: Wagenknecht schafft es in die Schlagzeilen

Vor dem Hintergrund der militärischen Lage im Ukraine-Krieg haben russische Medien unterdessen mit Eifer aufgegriffen, was Sahra Wagenknecht (Linke) nun auf ihrer Facebook-Seite forderte: Ein Ende der Waffenlieferungen der Bundesregierung an die Ukraine - der Gegenoffensive Kiews sprach Wagenknecht den Sinn ab. Die Folge: Putins Staatsmedien heben Wagenknecht in die Schlagzeilen.

Die Ukraine und auch etwa Deutschland sind gegen ein Einfrieren des Krieges mit den von Russland besetzten Gebieten. Das US-Institut für Kriegsstudien (ISW) kam in der Vergangenheit zu der Position, dass Russland, mit einer vorgetäuschten Verhandlungsbereitschaft den Westen demotivieren wolle, der Ukraine Hilfe zu leisten.

Lambsdorff zum Ukraine-Krieg: Diplomatie bedeutet nicht Kapitulation

Der künftige deutsche Botschafter in Moskau, Alexander Graf Lambsdorff, glaubt indes nicht, dass es demnächst zu Friedensverhandlungen kommt. Zum Montag nächster Woche wird der bisherige FDP-Politiker sein Bundestagsmandat aufgeben, Mitte August wechselt der 56-Jährige dann nach Russland.

Der Stimme Deutschlands komme in Moskau durchaus Gewicht zu, in einem Interview mit dem Bonner General-Anzeiger vom 1. August. Schließlich gebe jahrhundertelange Beziehungen. „Aber wir sollten nicht wieder der Versuchung erliegen, als Soloakteur aufzutreten und Sonderwege zu beschreiten.“ Die Bundesrepublik sei Teil des Westens, der EU und der Nato.

Lambsdorff, sieht momentan nur geringe Chancen, den russischen Angriffskrieg in der Ukraine mit diplomatischen Mitteln zu beenden. Auch müsse klar sein, was mit „Diplomatie“ gemeint sei, sagte Lambsdorff Anfang Juli der Welt am Sonntag. „Manche benutzen das Wort Diplomatie, meinen aber in Wirklichkeit die Kapitulation der Ukraine“, gab Lambsdorff zu bedenken. (frs)