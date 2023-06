„Das Verbrecherregime kannibalisiert sich“: Deutsche Reaktionen auf Wagner-Putsch in Russland

Von: Jens Kiffmeier

Der Putschversuch von Wagner-Boss Prigoschin hat die Bundesregierung alarmiert. Wie Scholz, Baerbock und Pistorius die Russland-Lage bewerten - alle Reaktionen im Überblick.

Berlin - Aufruf zur Wachsamkeit: Wegen des bewaffneten Aufstandes von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin in Russland hat die Bundesregierung die deutschen Staatsbürger zur Vorsicht angemahnt. Das Auswärtige Amt beobachte die Lage sehr aufmerksam, teilte ein Sprecher von Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) mit. Für die im Ausland lebenden Bundesbürger habe man die Sicherheitshinweise am Vormittag angepasst. Dennoch hielten sich die Mitglieder der Ampel-Koalition mit einer endgültigen Einschätzung der Lage eher zurück.

Putschversuch von Wagner-Boss Prigoschin gegen Putin alarmiert die Bundesregierung

Russland führt seit 16 Monaten einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland Ukraine. Dabei gehört die Wagner-Gruppe bislang zu den wichtigsten Truppen. Nach monatelangen Sticheleien und dann auch öffentlicher Kritik stellte sich Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin nun jedoch offen gegen die Militärführung in Moskau und zettelte am Freitagabend einen bewaffneten Aufstand an. Am Samstag (24. Juni) kam es zu ersten Zusammenstößen und Gefechten zwischen den regulären russischen Streitkräften und den Söldner-Einheiten auf russischem Boden.

Beobachtet kritisch den Aufstand in Russland: Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne). © Bernd von Jutrczenka/dpa

Die Bundesregierung beriet sich eigenen Angaben zufolge umgehend mit wichtigen internationalen Partnern über die Situation in Russland. Bereits am Vormittag hatte sich Baerbock mit den Amtskolleginnen und Amtskollegen der führenden G7-Staaten ausgetauscht. Dazu gehören neben Deutschland auch Frankreich, Italien, Japan, Kanada, die USA und Großbritannien. Am Nachmittag tagte dann der Krisenstab der Bundesregierung im Auswärtigen Amt unter Leitung von Staatssekretär Andreas Michaelis.

Wagner-Putsch in Russland: Baerbock passt Reisewarnung für Deutsche an

Zuvor hatte die Behörde die Reise- und Sicherheitshinweise für Bundesbürger in Russland. Dort heißt es nun, die betroffenen Gebiete und vornehmlich die Stadt Rostow sowie deren Umland sollten gemieden werden. „In Moskau sollten staatliche, insbesondere militärische Einrichtungen weiträumig umgangen werden. Das Stadtzentrum sollte bis auf Weiteres gemieden werden.“ Wie brenzlig die Lage ist, zeigt auch die Tatsache, dass viele Russen die Flucht ergriffen. So sollen Flüge ins Ausland innerhalb des Vormittages ausgebucht gewesen sein.

In einer knallharten Diktatur kommt es einem Super-GAU gleich.

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Michael Roth (SPD), schrieb zu den Entwicklungen des Prigoschin-Putschversuches auf Twitter: „Das russische Verbrecherregime kannibalisiert sich!“ Er ergänzte später, er wisse nicht, „ob das russische Verbrecherregime ernsthaft“ wanke. „Aber in einer knallharten Diktatur kommt es einem Super-GAU gleich, wenn jemand die Macht des absoluten Herrschers infrage stellt. Eine Demütigung Putins. Und das vor den Augen der Weltöffentlichkeit.“

Aufstand in Russland: Scholz hält sich bei aktueller Lage zurück

Im Ampel-Kabinett zeigte man sich deutlich zurückhaltender bei der Bewertung der Lage. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) lässt sich nach Angaben eines Regierungssprechers zwar über die Entwicklung in Russland infolge des Aufstands der Söldnertruppe Wagner „laufend informieren“. Eine öffentliche Stellungnahme lehnte der Kanzler aber vorerst ab. „Die Lage bleibt ja recht dynamisch. Insofern beobachten wir das sehr genau und koordinieren uns auch mit unseren engsten Verbündeten“, sagte der Sprecher am Samstag in Berlin.

Boris Pistorius (SPD) zum Prigoschin-Putsch: „Dürfen Blick nicht eintrüben lassen“

Und auch aus Sicht von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) lassen sich mögliche Konsequenzen des bewaffneten Aufstands der Söldnerarmee Wagner in Russland für den Ukraine-Krieg derzeit kaum absehen. „Das lässt sich schwer abschätzen, zumal wir nicht wissen, wie instabil Russland werden wird und wer am Ende die Oberhand behält und wer sich mit wem zusammentut“, sagte er am Samstag laut der Nachrichtenagentur dpa.

Es sei zu früh für eine Bewertung, sagte Pistorius. „Wenn man das jetzt täte, würde man den offenen Blick eintrüben für das, was tatsächlich passiert.“ Auf eine Frage nach den Möglichkeiten Deutschlands antwortete der Minister: „In dieser Situation gibt es für uns keine Handlungsoptionen. Es ist ein innenpolitischer Konflikt in Russland. Ob der sich zu einem Machtkampf entwickelt, das können wir noch nicht sagen. Wir sind Beobachter. Wir beobachten genauso wie alle anderen Verbündeten sehr aufmerksam und behalten unser Augenmerk ansonsten auf die Unterstützung der Ukraine.“

Lars Klingbeil: „Jetzt findet der Krieg auch in Russland statt.“

Doch laut SPD-Chef Lars Klingbeil zeigt der bewaffnete Aufstand aber eines ganz genau: dass die Machtkämpfe innerhalb der russischen Elite zunehmen. Die russische Bevölkerung könne nun nicht mehr ignorieren, dass „der Krieg jetzt in Russland auch mit stattfindet, dass dort militärische Auseinandersetzungen stattfinden“, sagte Klingbeil am Samstag. Ob dies jedoch auch ein Wendepunkt im Ukraine-Krieg sein könnte, müsse man abwarten.

Und auch Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) sieht in dem Putschversuch eine wichtige Signalwirkung – auch für den Ukraine-Krieg. Auf Twitter schrieb er „Putin gehen die eigenen Söldner von der Fahne. Sie wollen sich nicht länger an der Front in der #Ukraine verheizen lassen.“ (jkf/mit Material der dpa)