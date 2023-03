Widerstand in Russland? Tödliches Feuer bei Putins Geheimdienst - Partisanen-Gruppe bekennt sich

Aus dem Gebäude des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB in Rostow steigt Rauch auf. © Uncredited/AP/dpa

Die Anti-Putin-Gruppe „Black Bridge“ bekennt sich zum Feuer in einem russischen Geheimdienst-Gebäude. Brände dieser Art ereignen sich in letzter Zeit öfter.

Russland - Immer mehr stellt sich die Frage, wie groß der Widerstand gegen das russische Regime ist - nicht nur an der Front in der Ukraine, sondern auch im Land selbst. Denn es sind rätselhafte Brände, die sich da in letzter Zeit in Gebäuden Russlands ereignen, in einem Staat, in dem die Regierung unter dem Präsidenten Wladimir Putin sonst penibel darauf achtet, dass keine Unruhe aufkommt.

Wie das US-Nachrichtenmagazin Newsweek berichtete, hat sich jetzt die Anti-Putin-Partisanen-Gruppierung „Black Bridge“ zu dem Feuer in der Großstadt Rostow am Don bekannt, das ein Bürogebäude der Grenzschutztruppen des nationalen Geheimdienstes FSB niederbrannte und mindestens vier Menschenleben forderte.

„Black Bridge“ erklärte in einem Beitrag auf Telegram, das Feuer sei durch einen improvisierten Sprengsatz ausgebrochen, der in einem Kraftstoffbehälter platziert worden sei. Diese Angaben können nicht überprüft werden. In ihrer Erklärung vom Montag (20. März) bezeichnete die Gruppe den FSB als „eine Hochburg der Heuchelei, Gewalt und Ungerechtigkeit“. Weiter führte sie aus: „Es sind die Mitarbeiter dieser Struktur, die Strafverfahren gegen unliebsame Personen fabrizieren, Unternehmern das Geschäft aus der Hand nehmen, Sabotageakte gegen Zivilisten organisieren, Oppositionelle foltern und ‚Konkurrenten‘ physisch beseitigen.“

Feuer in russischen Gebäuden: Fordern Partisanen-Gruppen den Sturz Putins heraus?

Staatliche Stellen indes wiesen Gerüchte über das Vorantreiben von Putins Sturz zurück. Das Feuer vergangene Woche (am 16. März) sei von selbst ausgebrochen, hieß es. Putins Regionalgouverneur Vasily Golubev informierte die Öffentlichkeit darüber, die Ursache sei „ein elektrischer Kurzschluss“ gewesen. Daraufhin seien Kraftstoff und Schmiermittel in einer Werkstatt in Brand geraten, was zu einer Explosion und zum teilweisen Einsturz des Gebäudes geführt habe. Aber es war längst nicht der erste Brand, der seit dem letzten Jahr auf mysteriöse Weise von selbst in russischen Gebäuden entstanden sein soll: So gingen bereits Raketenlabore, Rekrutierungsbüros und Warenlager in Flammen auf.

Zunächst stand die Ukraine im Verdacht, für die Brände verantwortlich zu sein, aber diese weist alle Vorwürfe von sich. Alles deutet wohl darauf hin, dass oppositionelle Partisanen-Bewegungen wie „Black Bridge“ oder „National Republican Army“ in Russland mit Brandstiftungen für erhebliche Unruhe sorgen - aber das kann das Regime natürlich nicht zugeben. Denn das würde einen Kontrollverlust des russischen Präsidenten bedeuten, es würde heißen, einzugestehen, dass Regimefeindliche ihr Unwesen in Russland treiben können, ohne dafür bisher belangt worden zu sein. Und es wäre vielleicht sogar ein erstes Indiz darauf, dass ein Sturz Putins im Rahmen des Möglichen ist.

Sturz von Putin? „Black Bridge“ ruft zu Anschlägen auf Kreml-Gebäude auf

Die Gruppe „Black Bridge“ bezeichnet sich selbst als eine Bewegung, die sich gegen Putin, die russischen Behörden und den Krieg in der Ukraine wendet. Sie arbeitet offen auf einen Sturz Putins hin. Auf ihrem Telegram-Kanal schreibt die Gruppe, sie sei „eine nicht existierende Struktur ohne Teilnehmer, die nichts dafür tun, dass die revolutionäre Partisanenbewegung in Russland wächst und sich entwickelt, die es, wie jeder weiß, nicht gibt und nicht geben kann.“ Sie hat sich deutlich gegen den Ukraine-Krieg ausgesprochen und sagte sie sei „Teil des neuen russischen Widerstands, der beschlossen hat, zu kämpfen, anstatt zu ‚frieren‘ oder zu ‚fliehen‘.“

Vertreter der Bewegung forderten auch andere Oppositionelle dazu auf, sich ihnen anzuschließen: „Ich appelliere an alle, die nicht gleichgültig sind, die bereit sind, sich dem Regime mit radikalen Methoden zu widersetzen und dies bereits tun - wenden Sie sich ernsthafteren Zielen zu. Habt keine Angst. Lasst die direkte Aktion in Rostow am Don als Beispiel für euch dienen und euch zu neuen Erfolgen motivieren, sogar zu größeren.“ Das Ziel sei es, das Putin-Regime vollständig zu zerschlagen.

„Black Bridge“: Feindbild russische Elite

Damit ist offenbar auch gemeint, vermehrt staatliche Gebäude bei den Brandanschlägen in den Fokus zu nehmen. Das Attentat auf ein Büro für militärische Rekrutierung beispielsweise könne „in seiner Effizienz und Resonanz“ nicht mit der erheblichen Beschädigung eines Kreml-Gebäudes oder der Tötung einer Person, „die ein Mitarbeiter des Büros ist“, verglichen werden.

Die gesamte russische Elite ist offenbar Ziel der Angriffe von „Black Bridge“. Diese sei „ekelhafter Abfall, die schlimmste Art von Menschen, die man in diesem Land finden kann“ und nur darauf konzentriert, ihren luxuriösen Lebensstandard auszubauen. „Sie hassen Russland und behandeln es wie eine Mine, die ausgebeutet werden soll, es ist nicht mehr als eine Einnahmequelle für sie. Könnte man das Ökosystem der ganzen Region untergraben, um etwas Geld zu verdienen?...Muss man jemanden ermorden? Oder vielleicht einen Völkermord im Nachbarland organisieren? Kein Problem! Was könnte man sonst für ein schönes Haus am See in Como tun?“, so die Gruppe.

Brandanschläge in Russland: Widerstand gegen das Regime von Putin?

Der Widerstand scheint in der Tat nicht nur auf einzelne Personen begrenzt zu sein: In den sozialen Netzwerken sah man nach Putins Mobilisierungsbeschlüssen Menschen, die vor laufender Kamera Brandsätze auf Einberufungs- und Musterungsbüros der Armee warfen. Bis November 2022 zählte das russische Oppositionsportal Mediazona allein 77 Attacken dieser Art.

Für den Westen stellen die mutmaßlichen Brandanschläge eine unerwartete Hoffnung im Überwachungsstaat Russland dar: Es gibt ihn vielleicht doch noch, den furchtlosen Widerstand, der normalerweise von Putins Gefolgschaft im Keim erstickt wird. Wie das Redaktionsnetzwerk RND berichtete, haben westliche Geheimdienste noch keine Bewertung zur Auswirkung der Brandanschläge abgegeben. Sie würden aber einen Trend zu insgesamt wachsenden Aktivitäten beobachten, insbesondere bei Attacken auf das russische Bahnnetz. (ale)