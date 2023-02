Skurrile Propaganda-Show: Witwen russischer Soldaten mit Pelzmänteln entschädigt

Von: Fabian Müller

Teilen

Witwen russischer Soldaten halten Pelzmäntel in die Kamera. © Twitter

Die Familien russischer Soldaten werden umsorgt – das will die Kreml-Propaganda vermitteln. Als vermeintliche Entschädigung gibt es Pelzmäntel oder zehn Kilogramm Kartoffeln.

Moskau – Die Zahl der im Ukraine-Krieg getöteten russischen Soldaten steigt von Tag zu Tag. Die Angaben gehen dabei allerdings weit auseinander. Russische Behörden sprechen von maximal 10.000 getöteten Soldaten aus ihren Reihen, Geheimdienste, darunter die US-amerikanische CIA und der britische Geheimdienst, gehen von mindestens 100.000 russischen Soldaten aus, die bislang ihr Leben im Krieg in der Ukraine lassen mussten.

Das Leid der Familien der Getöteten ist dabei unermesslich, Bilder aus Russland gibt es hingegen aber kaum, der russische Machtapparat achtet darauf, die „militärische Spezialoperation“ in gutem Licht darzustellen. Trauernde Witwen passen dabei nicht ins Propaganda-Bild. Und wenn es doch einmal Aufnahmen gibt, dann werden die Witwen darin öffentlichkeitswirksam entschädigt.

Russische Propaganda veröffentlicht skurriles Video: Witwen russischer Soldaten werden mit Pelzmänteln „entschädigt“

Dabei entstehen mitunter skurrile Bilder. In einem russischen Propaganda-Telegram-Kanal wurde nun ein Video veröffentlicht, das ausgewählte Frauen zeigt, die erfüllt von überschwänglicher Dankbarkeit je einen Pelzmantel in die Kamera strecken. „Wir haben heute so unerwartete Hilfe erhalten“, sagt eine von ihnen. Und weiter: „Wir sind Ihnen sehr dankbar. Die Familien der toten Soldaten haben sich hier versammelt. Wir danken Ihnen aus tiefstem Herzen.“

Die Frauen sollen aus den von Russland besetzten ukrainischen Regionen Luhansk und Donezk stammen. In Moskau erhalten Familienangehörige derweil eine andere „Entschädigung“. Dort gibt es für die Familien von für den Ukraine-Krieg mobilisierten Soldaten je zehn Kilogramm Kartoffeln und Karotten.

In Moskau erhalten Familien von eingezogenen Soldaten Kartoffeln und Karotten

In einem russischen TV-Beitrag wird die Ehefrau eines russischen Soldaten interviewt. Auch sie verliert kein böses Wort über den Krieg in der Ukraine, drückt vielmehr ihre Dankbarkeit aus und sagt in die Kamera: „Ich bin die Ehefrau eines mobilisierten Soldaten. Ich liebe meinen Mann, warte hier auf ihn und hoffe, dass alles gut wird. Russland wird gewinnen.“

Einer Mutter eines im Donbass stationierten russischen Soldaten wird von Fotokameras umringt ebenfalls ein 10-Kilogramm-Sack Kartoffeln übergeben. Für sie, so sagt sie, ist vor allem die Aufmerksamkeit, die das Bezirk Dmitrovsky (gehört zum Oblast Moskau) den Familien eingezogener Soldaten zuteilwerden lässt, hervorzuheben. (fmü)