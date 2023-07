Russlands Super-Panzer T-90M wird zur Flammenhölle – „Der Fahrer fing Feuer“

Von: Patrick Mayer

Der T-90M soll der Stolz von Russlands Landstreitkräften sein. Drohnen-Videos der Ukrainer zeigen jedoch, wie sich der Putins Super-Panzer leicht zerstören lässt.

München/Bachmut – Hat die Ukraine den angeblichen Super-Panzer aus Russland endgültig geknackt? Innerhalb der vergangenen Tage sollen die ukrainischen Streitkräfte bei der Abwehr der russischen Invasion gleich zwei moderne T-90M-Kampfpanzer zerstört haben. Dabei soll es sich laut Kreml-Chef Wladimir Putin angeblich um unzerstörbaren Panzer handeln. Seine nächste Fehleinschätzung?

Ukraine-Krieg: Russland verliert wohl zwei T-90M-Panzer – Schwachstellen aufgedeckt

Unter den gängigen Hashtags zum Ukraine-Krieg kursieren in den Sozialen Netzwerken aktuell zwei Videos davon, wie die wuchtigen T-90M-Panzer ausgeschaltet werden.

Das Gezeigte offenbart gleich mehrere Schwachstellen des T-90M, den Moskau bisher nur zu gerne prominent bei Militärparaden in Szene setzte. Aber: Der schwere Kampfpanzer bietet wohl deutlich mehr Angriffsfläche als angenommen. Oder als vom Kreml behauptet.

Im Ukraine-Krieg offensichtlich verwundbar: russische T90-Kampfpanzer. (Symbolfoto) © IMAGO / ITAR-TASS

Das ukrainische Sicherheitspolitik-Magazin Defense Express veröffentlichte in einer Analyse ein Twitter-Video von einem angeblichen T-90M, wie dieser in Brand geschossen wurde. In dem Bericht wird explizit auf die Bauelemente des Panzers hingewiesen, vor allem im Bereich des Turms, was beweisen soll, dass es sich auch tatsächlich um einen der derzeit modernsten Panzer in der russischen Armee handelte.

Russlands T-90M-Panzer: Schwachstellen von Putins Wunderwaffe im Ukraine-Krieg offengelegt

Als Putins angebliche Wunderwaffe seine Position einnimmt, wird diese wohl von einer Kamikaze-Drohne getroffen und geht dadurch im Inneren in Flammen auf. Verheerend für die Besatzung, während die Gegenoffensive im Ukraine-Krieg läuft. Auf dem besonders brutalen Video - das deswegen hier nicht gezeigt wird - ist zu sehen, wie eines der drei Besatzungsmitglieder brennend aus dem T-90M-Panzer steigt. Der Soldat steht offensichtlich lichterloh in Flammen, rennt vor dem Panzer im Zick-Zack-Kurs umher, ehe er sich zu Boden wirft oder zu Boden geht. Ein anderer russischer Soldat will ihm zu Hilfe eilen - wohl vergeblich. „Der Fahrer fing Feuer“, schreibt Defense Express.

Im Panzer bricht Sekunden darauf ebenfalls ein heftiges Feuer aus, was auf dem Drohnen-Video klar zu erkennen ist. Die Flammen schießen nur so aus den Ausstiegsluken. Auch an einer weiteren Stelle bahnt sich das Feuer seinen Weg. So brennt es genau neben der 125-mm-Glattrohrkanone aus der Panzerung heraus. Dort, wo das Rohr mit einem Schild in den Turm übergeht, soll laut einer Analyse des Stern eine der Schwachstellen der Verbundpanzerung liegen, an der Schnittstelle zwischen Turm und Rumpf eine weitere. Also an jenen kreisrunden Stellen, wo der Turm gedreht wird.

Ein anderes Drohnen-Video, das das Portal Defense Express als Beleg für Schwachstellen des T-90M heranzog, soll genau einen solchen Treffer mit einer ukrainischen FPV-Kamikaze-Drohne zeigen. Screenshots des Panzers lassen darauf schließen, dass es sich wirklich um die T-90-Variante handelt.

Ukraine-Krieg: Russische T-90M-Panzer sind wohl recht verwundbar

Ob aber in diesem Fall ein T-90M getroffen wurde, oder ein älterer T-90A, lässt sich nicht unabhängig verifizieren. Auch die digitalen Sichtgeräte für den Fahrer am Turm sollen demnach anfällig für Treffer mit Panzerabwehrlenkwaffen und Drohnen sein: Weil sie schlicht nicht stark gepanzert, aber mit dem Innenbereich verbunden sind.

Die dortige Wanne ist offenkundig eine weitere Schwachstelle. Denn: Sie ist innen nur elf Kubikmeter groß und damit sehr eng. Bezeichnend: Im erstgenannten, nicht gezeigten Video, ist zu sehen, wie der dritte Soldat erst mit Verzögerung und bereits brennend aus dem Panzer kommt. Das standardmäßige Laserwarnsystem, das heranfliegende Lenkflugkörper erkennen und Aerosol-Rauchgranaten verstreuen soll, funktionierte in beiden Fallbeispielen wohl ebenso nicht.

T-90M-Panzer: Hat Russland Schutz eigener Soldaten einmal mehr im Ukraine-Krieg vernachlässigt?

Einmal mehr wurde offenbar auf den Schutz eigener Soldaten viel zu wenig Wert gelegt. Möglich ist, dass die Drohne wegen ihres Anflugwinkels von den Warn-Lasern unerkannt einschlug. Die Rauchgranaten müssen zudem vom Kommandanten händisch ausgelöst werden, was eine sekundenschnelle Reaktion erfordert. Brisant: Die Export-Variante T-90SM (zum Beispiel für Indien) hat das sogenannte Hardkill-System Arena integriert. Dabei wird pfeilschnell ein Schrotschusshagel verschossen.

In russische Panzer soll das Arena-System dagegen nicht eingebaut sein - wohl aus Kostengründen. Warum der Panzer aus dem ersten Beispiel derart Feuer fing, bleibt unklar. Es scheint aber so, als sei Putins angeblicher Super-Panzer verwundbar. (pm)