Putin im Ukraine-Dilemma: Britischer Geheimdienst sieht Kreml vor heiklem Schritt zu versteckter Mobilisierung

Wladimir Putin steht bei seiner Neujahrsansprache vor einer Gruppe russischer Soldaten. © IMAGO/Mikhael Klimentyev/Kremlin Pool

Russland braucht mehr Soldaten für den Ukraine-Krieg. Laut britischem Geheimdienst steht Putin kurz vor einer versteckten Mobilisierung - denn er steckt in einem Dilemma.

Moskau - Der Ukraine-Krieg ist aus Russlands Sicht relativ festgefahren. Zwar konnte man gerade erst die strategisch wichtige Kleinstadt Soledar einnehmen und somit einen wichtigen militärischen Erfolg vermelden. Doch ein echter Durchbruch scheint weit entfernt.

Putin im Ukraine-Dilemma: Setzt Russland auf Mobilisierungstrick?

Gerade angesichts neuer Waffenlieferungen für die Ukraine aus dem Westen, braucht Wladimir Putin mehr Soldaten. Doch die Teilmobilisierung hatte für enorm schlechte Presse in Russland gesorgt, führte sie vielen Bürgern doch die Grauen des Krieges auf sehr persönliche Art und Weise vor Augen. Genau dieses Putin-Dilemma beschreibt auch das britische Verteidigungsministerium in seiner neuesten Meldung zum Ukraine-Krieg: Der Kreml-Machthaber braucht neue Soldaten, fürchte aber bei einer neuen großangelegten Mobilisierungswelle den Rückhalt in der Bevölkerung zu verlieren.

Dem Bericht aus Großbritannien zufolge könnte Putin nun einen Mittelweg als Ausflucht wählen.

Die russische Regierung könnte nach Einschätzung britischer Militärexperten schlicht die Altersgrenze für die Einziehung zum Wehrdienst hochsetzen. Demnach könnte der Kreml das Höchstalter der zur Musterung infrage kommenden Männer von 27 auf 30 Jahre erhöhen, um die geplante Vergrößerung der Streitkräfte um 30 Prozent ohne eine erneute Teilmobilmachung zu erreichen. In Russland sind alle Männer zwischen 18 und 27 Jahren grundsätzlich wehrpflichtig. Eingezogen zu dem einjährigen Dienst wird aber immer nur ein Teil dieser Altersgruppe.

Soldaten-Nachschub für Putins Krieg: Mobilisierung könnte ausgeweitet werden

„Es gibt die realistische Möglichkeit, dass die russische Führung darauf hofft, eine Änderung der Alterskriterien für die Routine-Einziehung könne das verfügbare Personal erhöhen und für die Bevölkerung weniger alarmierend erscheinen als eine neue Runde eines unpopulären ‚Teilmobilmachungsprozesses‘“, so die Mitteilung weiter.

Das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine Ende Februar unter Berufung auf Geheimdienstinformationen täglich Informationen zum Kriegsverlauf. Damit will die britische Regierung sowohl der russischen Darstellung entgegentreten als auch Verbündete bei der Stange halten. Moskau wirft London eine gezielte Desinformationskampagne vor. (rjs/dpa)