Putin im Ukraine-Dilemma: Britischer Geheimdienst sieht Kreml vor heiklem Schritt zu versteckter Mobilisierung

100 000 de sind schon bei der ersten Teilmobilisierung ins Ausland geflohen ( viele davon haben studiert und höhere Bildungsabschlüsse). Bei der Nächsten Mobilmachung wird das wahrscheinlich wieder so sein. Viele sind gefallen, traumatisiert oder haben so schwere Verletzung das sie nun Pflegefälle oder schwerbehindert sind ( Amputationen, Verletzungen am Gehirn etc). Putin hat der eigenen Gesellschaft für die Zukunft schon so großen Schaden zugefügt. Viele haben keine Perspektive, keine Motivation mehr ( internationale Berufe ( High Tech, Computerbranche, Kunst, Wissenschaft). Wenn das Ganze nicht am Schlachtfeld entschieden wird, dann am Niedergang der eigenen Gesellschaft.

Putin schickt jetzt die Jugend fast 1 Jahrhundert zurück in die Vergangenheit.