Putins Staats-TV bejubelt Moskaus neues Bündnis mit Iran und Nordkorea

Kreml-Propagandist Solowjow

Von Sandra Kathe schließen

Im russischen Staats-TV spricht ein Kreml-Propagandist über den angeblich wichtigsten „Sicherheitsgipfel“ der Welt – und einen drohenden Atomkrieg.

Moskau – Im Konflikt mit dem Westen lästern Kreml-freundliche Medien über die westliche Darstellung eines isolierten Russlands und führen, wie zuletzt Top-Kreml-Propagandist Wladimir Solowjow, als Gegenbeispiele für gute Partnerschaften Bündnispartner wie Iran oder Nordkorea an. Ein Video davon teilte die US-Journalistin Julia Davis, die sich seit Beginn des Ukraine-Kriegs mit den Propaganda-Kanälen des Kreml beschäftigt, auf der Nachrichtenplattform X (ehemals Twitter).

In einem Monolog im Rahmen einer Gesprächsrunde im staatlichen russischen Fernsehsender Rossija 24 berichtete Solowjow zunächst vom großen Erfolg einer Konferenz zum Thema internationale Sicherheit beim derzeit stattfindenden russischen Militärgipfel „Army-2023“, an dem über 800 Delegierte aus 76 Ländern teilnehmen würden. „Ich wüsste nicht von einem weltweit bedeutsameren Forum. Nicht einmal, wenn ich ganz genau nachdenke, fällt mir ein weiteres Treffen dieser Art ein, an dem Menschen dieses Kalibers teilgenommen hätten“, übersetzt Davis die Worte Solowjows, der betont, dass dieses Forum nicht mit der Münchner Sicherheitskonferenz vergleichbar wäre, an dem nur „leere Windbeutel“ und „Leute, die nichts zu entscheiden haben“ teilnehmen.

Sicherheitskonferenzen in München und Moskau: Nordkorea macht den wichtigen Unterschied

Seine Einschätzung zur Münchner Sicherheitskonferenz vertiefte Solowjow dann am Beispiel der Teilnahme Nordkoreas. Der nordkoreanische Diktator Kim Jong-un habe zwar keine Delegierten nach München geschickt, nach Moskau jedoch schon – und „die Ansprache der Delegation Nordkoreas war sehr interessant, weil hierbei die Idee ausgesprochen wurde, dass eine bedeutende Frage falsch gestellt wird.“

+ Putins treuester Propagandist Wladimir Solowjow im russischen Staats-TV. © Screenshot Russian Media Monitor

Diese Frage, so Solowjow weiter, sei nicht, ob es zu einem Atomkrieg auf der koreanischen Halbinsel komme, sondern wer ihn wann starten würde. Dabei kritisierte er die bisherigen Gespräche über Atomwaffen, bei denen immer so getan würde, als gebe es keine. Nun jedoch müsse man verstehen, dass „die Welt, die wir mal kannten, zusammengebrochen ist“ und dass „wir verstehen müssen, was wir brauchen, um zu gewinnen“, so Solowjow.

Iran und Nordkorea als wichtigste Verbündete: So stellen Kreml-Medien die Situation Russlands dar

Als wichtigste Partnerschaften für dieses Verständnis führen Solowjow und viele seiner Gesprächsgäste immer wieder die Beispiele Nordkorea und Iran ins Feld, die nicht nur „die einzigen Strände“ hätten, an denen Menschen wie er, die auf westlichen Sanktionslisten stehen, noch Urlaub machen könnten, feixt der Kreml-Propagandist. Auch das Thema Atomwaffen und Angriffe Russlands auf den Westen sind immer wieder Thema bei Solowjow und seinen Gästen.

Zum Thema des russischen „Sicherheitsgipfels“ Army-2023, auf dem auch iranische Drohnen vorgestellt wurden, hat zuletzt auch die US-amerikanische „Institut für Kriegsstudien“ (ISW) berichtet und, wie etwa das Online-Portal Ukrajinska Prawda berichtet, verschiedenste russische Falschinformationen zu dessen Erfolgsmeldungen aufgedeckt. So berichtete das ISW über Berichte des russischen Verteidigungsministers Sergei Schoigu, nach denen die russischen Waffensysteme denen der Ukraine und des Westens weit überlegen wären und der Ukraine und ihren Partnern ohnehin Systeme und Munition ausgingen. (saka)

