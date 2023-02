Verluste in Russlands Grenzregion: Kampfjet abgestürzt – Gouverneur im Krankenhaus

Von: Leoni Billina

Im Grenzgebiet Belgorod zur Ukraine soll ein russischer Kampfjet abgestürzt sein. Der Gouverneur der Region berichtet von Angriffen – und befindet sich im Krankenhaus.

Belgorod - Die russische Region Belgorod an der Grenze zur Ukraine ist nach russischen Angaben unter Beschuss: Laut der russischen Nachrichtenagentur Tass sei dabei eine Frau getötet und ihre Tochter verwundet worden. Die Vorfälle ereigneten sich genau ein Jahr nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs.

Russischer Gouverneur berichtet von Verlusten in Belgorod

„Das Dorf Borisovka im Bezirk Volokonovsky geriet unter Beschuss“, schrieb der Gouverneur der Region, Wjatscheslaw Gladkow, dazu auf seinem Telegram-Kanal. „Ein Projektil schlug in ein Privathaus ein.“ Dabei seien eine 1951 geborene Frau getötet und ihre Tochter verwundet worden. Die Tochter sei noch vor Ort medizinisch versorgt worden. Ein weiteres Privathaus sei bei dem Beschuss nach Angaben des Gouverneurs vollständig zerstört worden, allerdings habe sich zu dem Zeitpunkt niemand in dem Gebäude befunden. Zwei weitere Häuser wurden beschädigt.

Der Gouverneur der Grenzregion Belgorod Wjatscheslaw Gladkow © IMAGO/Taisia Liskovets

Kurz zuvor war am Donnerstag ein russisches Militärflugzeug im Grenzgebiet Belgorod abgestürzt. Auch das hatte Gladkow auf seinem Telegram-Kanal mitgeteilt. Berichten zufolge handelt es sich dabei um einen Kampfjet des Typs SU-25.

Absturz russischer Kampfjet: Pilot ist ums Leben gekommen

„Ein Flugzeug des Verteidigungsministeriums ist im Stadtbezirk Valuyki abgestürzt“, so der Gouverneur. Die Maschine sei am Rande eines Dorfes abgestürzt und in Flammen aufgegangen. Ein Team sei vor Ort, um den Vorfall zu untersuchen, ebenso wie Mitarbeiter der Katastrophenschutzbehörde, schrieb Gladkow. Der staatlichen Nachrichtenagentur Interfax zufolge teilte das Verteidigungsministerium mit, dass der Pilot ums Leben gekommen sei.

Berichten zufolge war der Kampfjet auf der Rückkehr von einem Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen gab es eine technische Ursache für den Absturz. Russland fliegt aus der Region auch Kampfeinsätze im Kriegsgebiet in der Ukraine.

Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow selbst befindet sich derzeit im Krankenhaus. Laut dem Nachrichtenportal Nexta sei er mit einer Lebensmittelvergiftung eingeliefert worden.