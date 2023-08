Russlands Verluste „wachsen“: Ukraine sieht mobile Krematorien nun „rund um die Uhr“ im Einsatz

Von: Sandra Kathe

Teilen

Ein Regionalpolitiker in Saporischschja berichtet, dass Zivilpersonen im besetzten Teil der Region kaum noch medizinische Hilfe erhalten können.

Saporischschja/Kiew – Wegen nach wie vor steigender Zahlen an Verletzten und Verwundeten soll ein Großteil der medizinischen Infrastruktur im russisch besetzten Teil der ukrainischen Region Saporischschja nur noch russischem Militärpersonal zur Verfügung stehen. Demnach entstünden fast wöchentlich neue Einrichtungen, um Verwundete zu versorgen – mobile Krematorien liefen „rund um die Uhr“. So zitierte die ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinform einen Fernsehauftritt des Bürgermeisters der Stadt Melitopol, Iwan Fedorow. Unabhängig bestätigen lassen sich Informationen dieser Art von beiden Kriegsparteien im Ukraine-Krieg jedoch nicht.

Die ukrainische Stadt Melitopol, etwa 100 Kilometer Luftlinie südlich der nicht besetzten Oblast-Hauptstadt Saporischschja, war nach offiziellen russischen Angaben zu Beginn des Kriegs die erste größere Stadt in der Ukraine, die von Moskaus Truppen besetzt worden war. Dabei hatten russische Soldaten ukrainischen Angaben zufolge auch Bürgermeister Fedorow gefangen genommen und nach einigen Tagen in russischer Kriegsgefangenschaft gegen russische Kriegsgefangene ausgetauscht. Inzwischen arbeitet Fedorow mit der Regionalverwaltung in der Oblast-Hauptstadt zusammen, die noch immer regelmäßig von Russlands Truppen bombardiert wird.

Die ukrainische Stadt Melitopol, etwa 100 Kilometer Luftlinie südlich der nicht besetzten Oblast-Hauptstadt Saporischschja, war im Ukraine-Krieg die erste größere Stadt in der Ukraine, die von Moskaus Truppen besetzt worden war. © STRINGER/afp

Verletzte und Tote im Ukraine-Krieg: Besatzer behandeln verwundete in Schulen und Kindergärten

Fedorows Informationen zufolge hätten die russischen Besatzer „seit fast einem Jahr“ viele Orte der sozialen Infrastruktur der Stadt in Krankenhäuser umgewandelt, darunter auch Schulen und Kindergärten. Zivilpersonen würden lediglich in den Krankenhäusern in Melitopol und Berdjansk versorgt, sagte der Politiker bei seinem Fernsehauftritt. Dabei falle es den Menschen zunehmend schwer, die Gesundheitseinrichtungen ohne russischen Pass zu erreichen.

Auch die mobilen Krematorien liefen aufgrund der besonders hohen russischen Verluste an der Front in Saporischschja „rund um die Uhr“, behauptete Fedorow und gab an, dass ein Krematorium in Berdjansk gerade vom Hafen in den Norden der Stadt unweit des Flughafens verlegt worden sei. Die Küste des Asowschen Meeres, die südlich der beiden Städte verläuft und die früher eine beliebte Region für den Sommerurlaub war, sei inzwischen fast ausschließlich „Militärbasis“, berichtet Ukrinform.

Ukraine-Krieg: Die Ursprünge des Konflikts mit Russland Fotostrecke ansehen

„Bedeutende Forrtschritte“ im Ukraine-Krieg: Westliche Partner bestätigen Lage an der Front

Erst am Wochenende hatten US-Fachleute die heftigen Kämpfe an der Kriegsfront in Saporischschja bestätigt und vermeldet, dass die ukrainische Armee hier „taktisch bedeutende Fortschritte“ bei ihrer Gegenoffensive gegen die russischen Besatzer erziele. Das teilte das US-Institut für Kriegsstudien (ISW) mit.

Vonseiten des britischen Verteidigungsministeriums hieß es weiter, Russland schicke angesichts des zunehmenden ukrainischen Drucks weitere Truppen nach Saporischschja. So sollen Luftlandetruppen aus der Region Cherson abgezogen worden sein, die nun in der Umgebung der Stadt Orichiw eingesetzt zu werden. Am nahe der Front gelegenen Ostufer des Flusses Dnipro, würden russische Truppen zudem zunehmend von ukrainischen Amphibienangriffen bedrängt. (saka mit dpa)