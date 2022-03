Russlands Vize-Außenminister sieht Beziehung zu USA „am Rande des Abbruchs“

Sergej Rjabkow, Vizeaußenminister von Russland © dpa/Keystone Reuters Pool/Denis Balibouse

Der russische Vize-Außenminister Sergej Rjabkow stellt den USA Bedingungen für die Fortsetzung russisch-amerikanischer Gespräche. Außerdem gebe es lange Staus von Geflüchteten an der ukrainisch-russischen Grenze.

Moskau - Russlands Vize-Außenminister Sergej Rjabkow sieht die Beziehungen zu den USA wegen des Ukraine-Krieges vor dem Abbruch. «Gestern wurde dem amerikanischen Botschafter eine Protestnote übergeben, in der darauf hingewiesen wird, dass die Beziehungen an den Rand des Abbruchs geraten sind», sagte Rjabkow am Dienstag in Moskau der Agentur Interfax zufolge.

Zugleich stellte er Bedingungen für eine Fortsetzung der Gespräche zwischen Moskau und Washington: Die USA müssten ihre Eskalation stoppen - verbal und bei der Lieferung von Waffen an die Ukraine. «Sie müssen aufhören, Drohungen gegen Russland auszusprechen», so der Vize-Minister.

Als Reaktion auf Kritik von US-Präsident Joe Biden an Kremlchef Wladimir Putin hatte das russische Außenministerium dem US-Botschafter in Moskau, John Sullivan, am Montag eine Protestnote überreicht. Biden hatte Putin wegen des Krieges gegen die Ukraine als «Kriegsverbrecher» und «mörderischen Diktator» bezeichnet. Solche Äußerungen des amerikanischen Präsidenten, eines Staatsmannes von solch hohem Rang, seien unwürdig, hieß es in Moskau.

Russland: Stau von Geflüchteten an der Grenze

Immer mehr Menschen versuchen nach Angaben aus Moskau, aus der Ukraine nach Russland auszureisen. «In letzter Zeit haben sich an den Grenzübergängen zur Russischen Föderation kilometerlange Staus mit Autos aus dem Donbass und der Ukraine gebildet», zitierte die russische Staatsagentur Tass das russische Zivilschutzministerium am Dienstag.

Da die Menschen trotz vereinfachter Einreise mehrere Stunden an der Grenze verbringen müssten, sei etwa beim Auto-Kontrollpunkt Dschankoj auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim eine Feldküche und ein Ort zum Aufwärmen eingerichtet worden.

Mit Stand Montagmorgen (Ortszeit) hätten fast 348 000 Menschen die Grenze nach Russland überquert, hieß es. Die Vertriebenen würden in 33 Regionen Russlands aufgenommen, in denen 327 vorübergehende Unterbringungszentren betrieben werden. In diesen lebten mehr als 20 700 Menschen, hieß es weiter.

Rund 3,5 Millionen Menschen haben nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerkes die Ukraine in Richtung Westen verlassen. Darüber hinaus sind mehr als 6,5 Millionen Menschen innerhalb der Ukraine durch russische Angriffe vertrieben worden, wie die UN-Organisation für Migration am Montag mitteilte. Vor dem russischen Einmarsch am 24. Februar lebten in der Ukraine rund 44 Millionen Menschen. (dpa)