Landtagswahl im Saarland 2022: Wann gibt es die ersten Ergebnisse?

Die Landtagswahl im Saarland ist die erste größere Wahl des Jahres 2022 in Deutschland. Wann ist am 27. März mit den ersten Hochrechnungen und Ergebnissen zu rechnen? Alle Infos.

Am Sonntag, 27. März 2022, wird im Saarland ein neuer Landtag gewählt (siehe Update vom 27. März, 8.45 Uhr).

SPD-Kandidatin Anke Rehlinger wird gute Chancen eingeräumt, den amtierenden Ministerpräsidenten Tobias Hans (CDU) abzulösen (siehe Erstmeldung).

Wann gibt es erste Hochrechnungen und Ergebnisse? Dieser News-Ticker zu den Ergebnissen der Landtagswahl im Saarland wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 27. März, 8.45 Uhr: Mittlerweile hat die Landtagswahl im Saarland begonnen. Bis 18 Uhr haben die Wahllokale noch geöffnet - anschließend wird ausgezählt. Bis ein Ergebnis präsentiert wird, dauert es nun also noch etwas. Umfragen sagen einen deutlichen Wahlsieg der SPD um Spitzenkandidatin und Landeswirtschaftsministerin Anke Rehlinger voraus. Die CDU von Spitzenkandidat und Ministerpräsident Tobias Hans steht vor der Abwahl. Alle anderen Parteien müssen um einen Einzug ins Parlament bangen - daher bleibt die Landtagswahl spannend!

Erstmeldung: Saarbrücken - Am 27. März wird im Saarland der Landtag gewählt. Mit insgesamt nur einer Stimme wird für eine Partei oder eine Wählergruppe gestimmt. Die Kandidaten werden dabei von den Parteien und Wählergruppen auf Listenwahlvorschlägen aufgestellt. Aktueller Ministerpräsident ist Tobias Hans von der CDU, der im März 2018 die gewählte Annegret Kramp-Karrenbauer ablöste. Die CDU bildet gemeinsam mit der SPD eine Große Koalition. Eine Regierung, die laut aktuellen Umfragen erneut so gewählt werden könnte.

Landtagswahl Saarland 2022: Wann kommen erste Ergebnisse zur Wahl?

Unmittelbar nach dem Schließen der Wahlkabinen werden die Wahlhelfer mit der Auszählung der Stimmen beginnen. Mit den ersten Zahlen ist also erst nach 18 Uhr zu rechnen. Eine Prognose steht schon vor dem abgeschlossenen Auszählen fest, weil rund 100.000 Wählerinnen und Wähler nach der Stimmabgabe zur Wahl befragt werden. Damit die Befragung dem Endergebnis grundsätzliche nahe kommen kann, wird nur in ausgewählten Kreisen befragt, um ein ausgeglichenes Bevölkerungsbild unter den Befragten zu erzielen. Dabei spielen Geschlecht, Alter, Bildung und Religionszugehörigkeit eine Rolle.

Etwas später am Abend werden dann die ersten Hochrechnungen und Prognosen der Landtagswahl im Saarland veröffentlicht. Diese werden mit bereits ausgezählten Stimmen ausgewertet und entwickeln sich im Verlaufe des Abends. Die Hochrechnungen werden somit mit jedem Update genauer, die tatsächlichen Stimmen aus den Wahllokalen ersetzen somit die Umfragewerte. Da erst an diesem Punkten mit den Stimmen der Briefwähler gerechnet werden kann, stellen Briefwähler ein gewisses Fragezeichen für die Prognosen dar.

Die Zahlen der Prognosen und Hochrechnungen werden schließlich nach dem erfolgreichen Auszählen ausnahmslos aller Stimmen durch das tatsächliche Wahlergebnis ersetzt.

Ergebnisse der Landtagswahl im Saarland: Umfragen sehen SPD vorne - CDU mit erheblichen Einbußen

Die aktuellste Umfrage der „Forschungsgruppe Wahlen“ vom 24. März sieht einen klaren Vorteil für die SPD. Die Sozialdemokraten stehen bei 41 Prozent und sind damit deutlich an der CDU vorbeigezogen, die bei lediglich 28 Prozent steht - es wäre ein Verlust von über zwölf Prozentpunkten im Vergleich zur letzten Wahl. Die Linke hat mit einem Verlust von 8,8 Prozent zu kämpfen. Bemerkenswert sind die Kleinparteien, die unter Sonstige geführt werden und mit über sechs Prozent Zuwachs bei zehn Prozent stehen.

Landtagswahl im Saarland: Prognosen und Hochrechnungen werden erst nach Wahlen veröffentlicht

Um sicherzustellen, dass die Wähler am Wahltag nicht von einzelnen Umfragen, Prognosen, Hochrechnungen und weiteren Zahlen in ihrer Entscheidung beeinflusst werden, gibt es in Deutschland eine Sperrfrist für Wahlergebnisse. Ergebnisse von Prognosen werden also erst von den Medien veröffentlicht, wenn der letzte Wähler seine Stimme in die Urne geschmissen hat - beim Ausfüllen des Stimmzettels sollten Sie bestimmte Fehler vermeiden. Etwaige Berichte sind am Sonntag, dem 27. März, zwischen 8.00 und 18.00 Uhr untersagt. Falls Sie bezüglich der Landtagswahl im Saarland noch unentschlossen sind, wen Sie wählen sollen, so kann vielleicht der Wahl-O-Mat bei der Entscheidungsfindung helfen.

Mit dem Befragen der Wähler an der Urne kann zwar erstmal kein schneller Bericht vor dem Schließen der Wahllokale erreicht werden, es hilft aber dabei, das Wahlverhalten im Nachhinein besser nachzuvollziehen. So können unter anderem Wählerwanderungen zwischen den Parteien erläutert werden. Warum haben sich die Verhältnisse im Land verschoben, welche Partei hat durch mögliche Stimmverluste einer anderen Partei an Prozenten gewonnen? Dafür liefern die Nachwahlbefragungen aufschlussreiche Erkenntnisse.

Saarland-Wahl 2022: Die Ergebnisse von 2017

Partei Ergebnis CDU 40,7 Prozent SPD 29,6 Prozent Die Linke 12,8 Prozent AfD 6,2 Prozent Bündnis90/Die Grünen 4,0 Prozent FDP 3,3 Prozent Sonstige 1,9 Prozent

Landtagswahl Saarland 2022: Die Ergebnisse in der interaktiven Karte