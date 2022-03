Koalitionscheck zur Saarland-Wahl: Erneut Groko oder macht‘s die SPD ohne CDU?

Von: Andreas Schmid

Teilen

Tobias Hans (CDU) und Anke Rehlinger (SPD). Wer setzt sich bei der Landtagswahl im Saarland durch? © Oliver Dietze/picture alliance

Wer regiert künftig im Saarland? Bleibt die Große Koalition erhalten? Oder rutscht die CDU in die Opposition? Alle Informationen im News-Ticker.

Am Sonntag (27. März) findet die Landtagswahl im Saarland* statt.

Anke Rehlinger* (SPD) fordert den amtierenden Ministerpräsidenten Tobias Hans* (CDU) heraus.

Umfragen sahen die SPD an der Spitze, wodurch sich verschiedene Koalitionen ergeben.

Ampel? Jamaika? Groko? Dieser News-Ticker zu den möglichen Koalitionen im Saarland wird fortlaufend aktualisiert.

Saarbrücken - Die erste Landtagswahl* nach der Bundestagswahl ist eine wegweisende. Der CDU droht wie auf Bundesebene die Opposition. Die Christdemokraten regieren im Saarland ununterbrochen seit 1999, in den jüngsten Umfragen vor der Wahl* lag allerdings die SPD vorn - und das teils deutlich.

Landtagswahl im Saarland: Welche Koalitionen sind möglich? Umfragen sehen SPD vor CDU - vier Parteien zittern

Eine Umfrage von Meinungsforschungsinstitut Insa vom 19. März sah die SPD bei 39 und die CDU bei 31 Prozent. Die Forschungsgruppe Wahlen zeigt am 24. März: SPD 41 Prozent, CDU 28 Prozent. Der Zuspruch der beiden größten deutschen Parteien ist also sehr groß. Bei der Bundestagswahl hatten SPD und CDU deutlich weniger Prozentpunkte erreicht.

Das wiederum wirkt sich auf die anderen Parteien aus. Weder Grüne, FDP, AfD oder Linke können sich dem Einzug in den Landtag sicher sein*. Sie liegen in den Umfragen nur knapp über der Fünf-Prozent-Hürde, die Linke sogar darunter. Bisher waren vier Parteien im Landtag: CDU, SPD, AfD und Linke. FDP und Grüne verpassten die Hürde.

Die sonstigen Parteien hingegen kommen auf einen vergleichsweise großen Anteil. Teils liegt das am neuen Bündnis BuntSaar - einer Art Abspaltung der im Saarland skandalgebeutelten Grünen. Sie kommen in Umfragen auf rund drei Prozent.

Landtagswahl Saarland 2022: Wieder Groko? Die möglichen Koalitionen mit SPD oder CDU

Was aber heißt das nun für mögliche Koalitionen*? Weil bei vier Parteien ungewiss ist, ob sie es tatsächlich in den Landtag in Saarbrücken schaffen, gestaltet sich die Koalitionsspekulation schwierig. Nicht ausgeschlossen daher, dass es weiter geht wie bisher, sprich: Große Koalition aus SPD und CDU diesmal nur mit anderen Vorzeichen samt sozialdemokratischer Ministerpräsidentin* Anke Rehlinger. Seit 2012 sind im Saarland ausschließlich CDU und SPD in Regierungsverantwortung. Andere Szenarien sind allerdings ebenso denkbar. Ein Überblick.

Rot-Grün : SPD und Grüne

: SPD und Grüne Rot-Gelb : SPD und FDP (wie unter den SPD-Kanzlern Willy Brandt und Helmut Schmidt)

: SPD und FDP (wie unter den SPD-Kanzlern Willy Brandt und Helmut Schmidt) Ampel-Koalition: SPD, Grüne, FDP (wie die aktuelle Bundesregierung)

Auch unter Unionsführung sind mehrere Modelle denkbar.

Schwarz-Gelb : CDU und FDP (schon mehrmals im Saarland, vor allem 1970/80er)

: CDU und FDP (schon mehrmals im Saarland, vor allem 1970/80er) Schwarz-Grün : CDU und Grüne (wie aktuell in Baden-Württemberg)

: CDU und Grüne (wie aktuell in Baden-Württemberg) Jamaika: CDU, Grüne, FDP (2009 gab es im Saarland Deutschlands erste Jamaika-Koalition)

SPD-Spitzenkandidatin Rehlinger sagt, sie habe für eine große Koalition „seit jeher große Sympathien“ - sie hat aber eine Ampel nicht ausgeschlossen. CDU-Ministerpräsident Hans hat sich für die Fortsetzung einer großen Koalition unter seiner Führung ausgesprochen und äußert sich nicht zu einer möglichen Rolle als Juniorpartner. (as) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA