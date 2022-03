Reaktionen zur Saarland-Wahl: Erste Merz-Schlappe? Grüne besonders im Fokus

Von: Andreas Schmid

CDU im Fokus: Saarland-Chef Tobias Hans (r.) und Partei-Boss Friedrich Merz. © BeckerBredel/Imago

Die Saarland-Wahl ist bundespolitisch wichtig. Bei CDU und SPD stehen Merz und Scholz im Fokus. Vier Parteien zittern um den Einzug in den Landtag. Die Reaktionen im News-Ticker.

Am Sonntag (27. März) findet die Landtagswahl im Saarland* statt.

Anke Rehlinger* (SPD) fordert den amtierenden Ministerpräsidenten Tobias Hans* (CDU) heraus.

Der CDU droht in der ersten Wahl nach der Bundestagswahl die Opposition. Eine Niederlage für Friedrich Merz?

Dieser News-Ticker zu den Reaktionen auf die Landtagswahl im Saarland wird fortlaufend aktualisiert.

Saarbrücken - Rund 800.000 Wahlberechtige entscheiden über eine nicht unbedeutende Landtagswahl. Die Saarland-Wahl ist das erste wirklich messbare Stimmungsbild nach der Bundestagswahl. Umfragen zufolge könnte Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) nach nicht einmal einer Legislaturperiode vor der Abwahl stehen. Die SPD von Herausforderin und Landeswirtschaftsministerin Anke Rehlinger liegt mit deutlichem Abstand vorn.

Das ist durchaus brisant, schließlich hatte die CDU zuletzt ein Dauerabo in der Staatskanzlei. Vor Hans war jahrelang Annegret Kramp-Karrenbauer Ministerpräsidentin. Das erste Mal seit 1994 könnten die Sozialdemokraten nun dieses Amt übernehmen.

Landtagswahl Saarland auch für Bund relevant: Erste Merz-Wahl, Scholz-Vorteil für SPD?

Die Landespolitik im kleinen Saarland hat zwar nicht die politische Sprengkraft wie die im Mai anstehende Nordrhein-Westfalen-Wahl*, aber sie ist nun mal die erste nach der Bundestagswahl. Und sie ist auch die erste nach der Neuaufstellung in der CDU-Parteispitze. Wie startet Friedrich Merz als CDU-Chef ins Wahljahr 2022? Geht es für die CDU nun auch auf Landesebene in die Opposition? Möglich, ebenso wie eine Große Koalition mit der SPD.

Und die SPD? Der könnte - angelehnt an Spitzenkandidatin Rehlingers Vergangenheit als Kugelstoßerin und Diskuswerferin - der große Wurf gelingen. Ein Erfolg, der in der SPD wohl auch der eigenen Parteispitze sowie Olaf Scholz* zugeschrieben werden würde. Die Saar-SPD mag tatsächlich von Scholz‘ Kanzlerschaft profitieren, liegt in den Umfragen vor der Wahl* aber dennoch deutlich über dem SPD-Bundesschnitt. Nicht unerheblicher Nebenaspekt im Falle des Wahlsieges: Die Zurückeroberung des Saarlands wäre wichtig, um sich auf Landesebene weiter vor der CDU zu positionieren.

Landtagswahl im Saarland 2022: Welche Partei regiert in welchen Bundesländern?

SPD: 7 Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz CDU: 6 (+1) Hessen, NRW, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein (Bayern: CSU) Grüne: Baden-Württemberg Linke Thüringen

Saarland-Wahl 2022: Grüne, FDP, AfD, Linke - vier Parteien müssen zittern

Und die anderen Parteien? Für die steht ebenso viel auf dem Spiel. FDP und Grüne wollen, ja fast schon müssen, zurück in den Landtag. Bei der letzten Landtagswahl waren sie an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. Können Sie nun davon profitieren, dass beide Parteien an der Bundesregierung beteiligt sind? Fraglich, vor allem die Grünen sind im Saarland arg skandalgebeutelt*. Bereits vor der Bundestagswahl gab es daher Ärger mit der Parteispitze Habeck/Baerbock*.

AfD und Linke wiederum wollen im Landtag bleiben, für die Linke sieht es allerdings düster aus. Oskar Lafontaine - eine prägende Figur der Linken und langjähriger Saarland-Chef (wenn auch für die SPD) - hinterlässt mit seinem Parteiaustritt ein Trümmerfeld. Laut den Umfragen vor der Wahl liegt die Linkspartei unter fünf Prozent.

Die Saarland-Wahl liefert also auch bundespolitischen Gesprächsstoff - und wird von den jeweiligen Parteien wohl unterschiedlich interpretiert werden. In diesem News-Ticker halten wir Sie über alle wichtigen Reaktionen auf das Wahlergebnis auf dem Laufenden. (as)