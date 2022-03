Saarland-Wahl wird noch dramatisch: FDP am Abgrund - auch Grüne müssen plötzlich bangen

Von: Florian Naumann, Anna-Katharina Ahnefeld

Schaffen sie die Fünf-Prozent-Hürde? Die FDP muss bei der Landtagswahl Saarland noch bangen. Und auch die Grünen sind nicht sicher.

Update vom 17. März, 20.48 Uhr: FDP und Grüne bangen im Saarland massiv um den Einzug in den Landtag - für die Grünen kommt das teils unerwartet: Zu Beginn des Wahlabends lag die Ökopartei in den Prognosen bei 5,5 Prozent. Spitzenkandidatin Lisa Becker zeigte sich im Saarländischen Rundfunk (SR) skeptisch. „Wir haben von Anfang an gesagt, wir müssen das Ergebnis abwarten“, betonte sie. Die Bundesspitze der Partei hatte sich bereits über „Rückenwind“ aus dem Wahl-Ergebnis gefreut. Das eher schwache Ergebnis habe auch mit der großen Bedeutung der Industrie im Saarland zu tun.

FDP-Spitzenkandidatin Angelika Hießerich-Peter äußerte an selber Stelle Hoffnung. „Es sind noch ein paar Bezirke gerade in Saarbrücken nicht ausgezählt“, betonte sie, „wir sind zuversichtlich, dass es noch klappt“. Dass Zittern anstelle der angepeilten 8 Prozent nötig ist, führte die Liberale auf den auf die Ministerpräsidenten-Anwärter Anke Rehlinger (SPD) und Tobias Hans (CDU) zugespitzten Wahlkampf zurück. Als außerparlamentarische Opposition sei es zusätzlich schwierig gewesen, durchzudringen.

Grüne und FDP gehörten schon dem aktuellen Landtag im Saarland nicht an.

Saarland-Wahl: Grüne und FDP zittern nach Hochrechnungen um Landtags-Einzug – böses Erwachen?

Erstmeldung: Saarbrücken – Die Grünen und die FDP müssen bei der Landtagswahl im Saarland zittern. In den Hochrechnungen zeichnete sich am Abend ein dramatisches Rennen um die Fünfprozenthürde ab: Die FDP bangte mit Hochrechnungswerten zwischen 4,9 Prozent und 5,0 Prozent am Abend noch um den Einzug in den Landtag, die Grünen sanken im Laufe des Wahlabends ebenfalls auf 5,0 Prozent ab. Der Einzug oder Nicht-Einzug der Parteien könnte auch größere Auswirkungen auf die Koalitions-Optionen im Saarland haben.

Saarland-Wahl: Grüne und FDP zittern um Einzug in Landtag – Lindner sieht Bestätigung für Ampel

Noch kurz nach Schließung der Wahllokale zeigten sich beide Parteien optimistisch. Der FDP-Bundesvorsitzende Christian Lindner sieht im Falle eines Einzugs der FDP in den saarländischen Landtag gute Ausgangsvoraussetzungen für eine Koalitionszusammenarbeit zwischen seiner Partei und der SPD im Saarland. „Es gibt gute Gespräche und eine gute Zusammenarbeit zwischen Frau Rehlinger* und auch der FDP. Wir teilen viele gemeinsame Positionen“, sagte Lindner am Sonntagabend in der ARD.

Lindner hat den Ausgang der Landtagswahl Saarland* auch als eine Bestätigung der „Politik der Ampel-Koalition“ auf der Bundesebene bezeichnet. Die Anteile seien dabei allerdings nicht gleich auf die Parteien verteilt, sagte Lindner am Sonntag im ZDF. „Sehr stark“ zeige sich dies etwa beim Abschneiden der SPD an der Saar. Aber auch FDP und Grüne hätten dort profitiert.

Insgesamt sei der bundespolitische Einfluss auf das Wahlergebnis im Saarland nach seiner Überzeugung allerdings auch „nicht zu groß bemessen“, fügte der Bundeswirtschaftsminister an. Dies zeigten die persönlichen Umfragewerte von SPD-Spitzenkandidatin Anke Rehlinger. Für die FDP im Saarland sei die Ausgangslage zudem schwierig gewesen, weil sie dort seit zehn Jahren nicht mehr im Landtag war.

Christian Lindner (FDP), Bundesminister der Finanzen, spricht. © Fabian Sommer/dpa

Die saarländische FDP*-Spitzenkandidatin Angelika Hießerich-Peter gratulierte Rehlinger zu ihrem Wahlsieg. Die Fokussierung des Wahlkampfs auf die Frage, wer neuer Ministerpräsident oder neue Ministerpräsidentin werde, habe es für die kleine Partei schwer gemacht, sagte sie in Saarbrücken.

Saarland-Wahl: Grünen-Chefs sehen nach Landtagswahl „Rückenwind“ für die Grünen

Die Grünen-Chefs Ricarda Lang und Omid Nouripour bezeichneten in ersten Reaktionen auf die Wahl die voraussichtliche Rückkehr ihrer Partei in den saarländischen Landtag zunächst als „Rückenwind“. Lang sprach am Sonntag in der ARD von einem „ganz klaren Erfolg“. Die Grünen* seien damit voraussichtlich wieder in allen 16 Landtagen vertreten. Nouripour sagte im ZDF, dass es einen Bundestrend gegeben habe, „der unterstützt hat“. Bei den Grünen im Saarland habe es „zwischenzeitlich große Verwerfungen“ gegeben, doch in kurzer Zeit sei viel aufgeholt worden.

Beide Grünen-Chefs betonten, dass der Ball für eine Regierungsbildung nun bei der SPD und ihrer Spitzenkandidatin Anke Rehlinger liege. Die SPD wurde laut Hochrechnungen im Saarland deutlich stärkste Kraft und kommt möglicherweise auf eine absolute Mehrheit der Sitze. (dpa/AFP/aka) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.