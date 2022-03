Landtagswahl im Saarland: Wann wird der Stimmzettel ungültig? Diese Fehler sollten Sie vermeiden

Von: Felix Durach

Am 27. März 2022 steht mit der Landtagswahl im Saarland die erste große Wahl des Jahres an. Das gibt es beim Ausfüllen des Stimmzettels zu beachten.

Landtagswahl 2022 im Saarland: Am 27. März 2022 wählen die Bürgerinnen und Bürger des Saarlands einen neuen Landtag.

Als Spitzenkandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten treten Tobias Hans (CDU) und Herausforderin Anke Rehlinger (SPD) an.

Merkur.de erklärt: So sieht der Stimmzettel aus und das gibt es bei der Stimmabgabe zu beachten.

Saarbrücken - Nach dem Super-Wahl-Jahr 2021 haben die Bürger in weiten Teilen Deutschlands auch in 2022 wieder die Möglichkeiten, ihre Stimme abzugeben, um einen neuen Landtag zu wählen. Gleich in vier Bundesländern wird in diesem Jahr eine neue Landesregierung gewählt. Das neue Wahl-Jahr einleiten dürfen die Bürger des Saarlands mit der Landtagswahl am 27. März. Wie sehen die Stimmzettel aus und welche Fehler gibt es bei der Wahl zu vermeiden? Ein Überblick.

Landtagswahl 2022 im Saarland: Wer und was wird gewählt?

Wie in Deutschland üblich werden die Abgeordneten im Saarland für eine Amtszeit von fünf Jahren nach den Grundsätzen einer Verhältniswahl gewählt. Aus der letzten Landtagswahl, die demnach 2017 abgehalten wurde, ging die CDU mit einem Stimmgewinn von 5,5 Prozentpunkten als klarer Wahlsieger hervor und wurde stärkste Kraft im Parlament. Nach der Wahl einigte Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer sich mit den Vertretern der SPD auf eine Fortführung der seit 2012 regierenden Großen Koalition in Saarbrücken. Im März 2018 stieg Tobias Hans (CDU) als Ministerpräsident des Saarlands auf, nachdem Kramp-Karrenbauer nach ihrer Wahl zur CDU-Generalsekretärin den Posten geräumt hatte.

Ergebnis Landtagswahl 2017, Parteien Stimmen in Prozent CDU 40,7 SPD 29,6 Linke 12,8 AfD 6,2 Grüne (aktuell nicht im Parlament) 4,0 FDP (aktuell nicht im Parlament) 3,3 Sonstige 3,4

Landtagswahl 2022 im Saarland: Die Spitzenkandidaten - Ministerpräsident Hans will im Amt bleiben

Die CDU schickt bei der bevorstehenden Wahl den amtierenden Ministerpräsidenten Tobias Hans ins Rennen. Auch wenn der 43-Jährige bereits seit fast vier Jahren als Landeschef des Saarlands im Amt ist, wird er sich im März erstmals direkt bei einer Wahl als Kandidat auf das Ministerpräsidentenamt bewerben.

Größte Konkurrentin des Amtsinhabers ist dessen aktuelle Stellvertreterin Anke Rehlinger von der SPD. Die 45-Jährige ist Landesministerin für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr im Kabinett Hans und Vorsitzende der Saar-SPD.

Spitzenkandidat CDU: Tobias Hans , seit 2018 Ministerpräsident, geboren am 1. Februar 1978 in Neunkirchen.

, seit 2018 Ministerpräsident, geboren am 1. Februar 1978 in Neunkirchen. Spitzenkandidatin SPD: Anke Rehlinger, seit 2014 stellvertretende Ministerpräsidentin und Landesministerin für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr, geboren am 6. April 1976 in Wadern.

Landtagswahl 2022 im Saarland: Wie wird der Stimmzettel ausgefüllt?

Die Stimmabgabe bei der Landtagswahl erfolgt auch im Saarland analog zur im September abgehaltenen Bundestagswahl. In jedem Wahlkreis können die Bürgerinnen und Bürger aus einer Liste von Kandidaten auswählen. Der Kandidat mit den meisten Stimmen erhält dann ein Direktmandat für den Landtag.

Um die sogenannte Erststimme abzugeben, muss auf der linken Seite des Wahlzettels genau ein Kreuz bei dem Kandidaten gemacht werden, dem man seine Stimme geben möchte. Auf dem Wahlzettel sind dabei alle Kandidaten aufgelistet, die sich um ein Direktmandat bewerben. Die Reihenfolge orientiert sich dabei an den Ergebnissen der jeweiligen Parteien bei der letzten Bundestagswahl. Dabei sollte jedoch beachten werden, dass nicht jede Partei zwangsläufig einen Direktkandidaten stellt. Vor allem kleinere Parteien mit schlechten Aussichten auf eine große Zahl von Erststimmen verzichten auf die Nominierung.

Landtagswahl 2022 im Saarland: Was ist der Unterschied zwischen Erst- und Zweitstimme?

Auf der rechten Seite des Wahlzettels erfolgt dann die Abgabe der sogenannten Zweitstimme. Hierbei müssen die Wählerinnen und Wähler genau ein Kreuz bei der Partei machen, der sie ihre Stimme geben wollen. Aus den abgegebenen Zweitstimmen ergeben sich dann die Wahlergebnisse in Prozent. Je mehr Zweitstimmen eine Partei erhalten hat, desto mehr Kandidaten ziehen über die Landes- und Bezirkslisten der Partei als Abgeordnete in den Landtag ein.

Die Abgabe von Erst- und Zweitstimme erfolgt dabei unabhängig voneinander. Es ist also möglich bei der Erststimme dem Direktkandidaten von Partei A seine Stimme zu geben und bei der Zweistimme aber Partei B zu wählen.

Landtagswahl 2022 im Saarland: Das sagen die aktuellen Umfragen

Landtagswahl 2022 im Saarland: Welche Partei stellt am Ende den Ministerpräsidenten?

Der Ministerpräsident wird im Anschluss an die Wahl in der Regel von der Partei mit den meisten Stimmen gestellt, die sich mit anderen Parteien auf die Bildung einer Koalition einigen kann. Dabei handelt es sich in der Realität auch größtenteils um die Partei mit den insgesamt meisten Stimmen. Der Ministerpräsident kann in der Theorie aber auch von einer anderen Partei gestellt werden.

Wer noch Hilfe bei seiner Wahlentscheidung braucht, kann sich unter anderem beim Wahl-O-Mat weiter über die zur Wahl stehenden Parteien informieren. Dieser startet am 23. Februar. Falls Sie noch keine Wahlbenachrichtigungen erhalten haben, finden Sie hier weitere Informationen.

Landtagswahl 2022 im Saarland: Wann ist ein Stimmzettel ungültig? Das gibt es zu beachten

Damit die abgegebenen Stimmen auch gezählt werden können, gibt es jedoch einige Punkte zu beachten. Nach dem Landeswahlgesetz des Saarlands gelten die abgegebene Stimmen als ungültig, wenn der Stimmzettel...

1. nicht amtlich hergestellt ist,

2. keine Kennzeichnung enthält,

3. für einen andern Wahlkreis gültig ist,

4. den Willen der Wählerin oder des Wählers nicht zweifelsfrei erkennen lässt,

5. einen Zusatz oder Vorbehalt enthält.

Punkt vier könnte dabei unter anderem verletzt werden, wenn mehr als ein Kreuz bei der Erst- oder Zweitstimme gesetzt wird oder ein Kreuz so weit neben die dafür vorgesehene Stelle gesetzt wird, dass nicht mehr zu erkennen ist, welcher Partei die Stimme galt. Auch sollten Wähler keine handschriftlichen Vermerke oder Kritzeleien auf dem Stimmzettel anbringen, da diese Punkt fünf verletzten würden.

Um sicherzugehen, dass die abgegebenen Stimmen auch gültig sind, sollte man sich also auf genau ein Kreuz bei der Erst- und genau ein Kreuz bei der Zweitstimme beschränken. (fd)