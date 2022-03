Saarland Wahl 2022: Hans‘ CDU-Posten wackelt – Werte der Scholz-Ampel günstig für Rehlingers SPD

Von: Cindy Boden

Die Saarland-Wahl 2022 ist rum, doch die Enttäuschung ist bei vielen Parteien groß. Das Bundesland sortiert sich neu. Auch die Bundesparteien reagieren.

Bei der Saarland-Wahl* holte die SPD im vorläufigen Endergebnis die absolute Mehrheit*, für die anderen Parteien war es ein bitterer Wahlabend.

Am Montag treten die Bundesparteien mit den Landtagswahl-Kandidaten vor die Presse.

Ein Politikwissenschaftler macht drei Gründe für das starke Abschneiden der SPD im Saarland aus.

Saarbrücken/Berlin - An diesem Montag (28. März) heißt es für die Parteien in Berlin und Saarbrücken: Weiter jubeln oder Scherben aufkehren. Die SPD legte bei der Saarland-Wahl 2022 einen fulminanten Sieg hin - es reicht sogar für die absolute Mehrheit, ein regieren ohne Koalitionspartner scheint seit Langem einmal wieder möglich.

Für die CDU hingegen war es eine schwere Niederlage*. Der bisherige Ministerpräsident Tobias Hans will am Montag über seine politische Zukunft entscheiden. Er wolle mit dem Parteivorstand und der Fraktion über „persönliche Konsequenzen“ beraten, kündigte Hans an. Für das historisch schlechte Ergebnis seiner Partei hatte er am Wahlabend die Verantwortung übernommen. Die Landesverbände der Parteien äußern sich ab 12.30 Uhr in der Landespressekonferenz in Saarbrücken zu dem Wahlergebnis.

Saarland-Wahl 2022: Hans kündigt „persönliche Konsequenzen“ an

Auch die Bundesparteien beraten über die Landtagswahl an der Saar - mehrere Pressekonferenzen sind geplant. Die AfD schaffte als einzige der kleinen Parteien den Einzug, der AfD-Fraktionsvorsitzende Tino Chrupalla äußert sich 10.15 Uhr. FDP-Chef Christian Lindner will gegen 11.00 Uhr ein paar Worte sagen. SPD-Parteivorsitzende Saskia Esken und die Landtagswahlsiegerin Anke Rehlinger* ergreifen gegen 11.30 Uhr das Wort. Kanzler Olaf Scholz (SPD) hatte sich schon am Sonntagabend bei „Anne Will“ erfreut über den Erfolg der Sozialdemokraten im Saarland gezeigt.

CDU-Chef Friedrich Merz und Hans präsentieren die Ergebnisse* ihrer Sitzungen etwa um 13 Uhr. Zur gleichen Zeit werden auch die Vorsitzenden der Linken zu Wort kommen. Zum knappen Scheitern der Grünen äußert sich 14 Uhr die Bundesvorsitzende Ricarda Lang.

Reaktionen zur Saarland-Wahl 2022: Experte nennt drei Grüne für die starke SPD

Für die meisten Parteien war die Saarland-Wahl damit kein schöner Start in das Wahljahr. Politikwissenschaftler Uwe Jun erkennt drei Gründe für das starke Abschneiden der SPD im Saarland: „Die Popularität der Spitzenkandidatin, die Schwäche des Hauptkonkurrenten, der einen schwachen Wahlkampf geführt hat, und die Schwäche der kleinen Parteien“, so der Wissenschaftler der Universität Trier zur Deutschen Presse-Agentur (dpa).

„Die Bundespolitik hat nur eine untergeordnete Rolle gespielt“, analysierte Jun. Die CDU werde es schmerzen, dass sie ein historisch schlechtes Ergebnis im Saarland eingefahren habe. Aber dies habe sie im vergangenen Jahr auch schon etwa bei der Wahl in Rheinland-Pfalz hinnehmen müssen. „Insofern hat sich der Trend nicht gedreht.“ Es war aber „primär eine landespolitische“ Wahl. „Sicherlich kann man sagen, dass es für die SPD ganz günstig war, dass im Moment die Zustimmungswerte für die Bundesregierung wieder nach oben gegangen sind.“

Saarland-Wahl 2022: Reaktionen in der CDU fallen schlecht für Hans aus - Naht der Rücktritt?

Aus CDU-Parteikreisen verlautete, dass die Mandatsträger aus Landesvorstand und Fraktion nun einen Neuanfang wollten. Es sei wohl unvermeidbar, dass Hans als Parteivorsitzender zurücktrete, hieß es. Vermutet wurde, dass er aber Landtagsabgeordneter bleiben werde. Die Hauptverantwortung für die Wahlniederlage liege bei Hans und der Saar-CDU, weil sie es nicht geschafft hätten, sich von der Bundes-CDU* zu emanzipieren, hieß es in Insiderkreisen laut dpa. Andererseits habe es aber auch von der CDU im Bund keinen Rückenwind für Hans gegeben. (dpa/cibo/AFP)