Was Rehlinger nun mit Scholz und Seehofer, aber auch Laschet vereint

Von: Cindy Boden

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) geht zusammen mit der SPD-Parteivorsitzenden Saskia Esken (l.) und Anke Rehlinger aus dem Saarland (M.) zur Klausur des SPD-Präsidiums (Archivbild). © Bernd von Jutrczenka/dpa

Anke Rehlinger strahlte am Sonntag übers ganze Gesicht. Die Saarland Wahl gewann sie deutlich. Mit dem Ergebnis reiht sie sich in eine Riege prominenter Politiker ein.

Saarbrücken - Kanzler Olaf Scholz kennt das Gefühl schon, das SPD-Spitzenkandidatin Anke Rehlinger bei der Saarland Wahl am Sonntagabend durchströmt haben dürfte. Pure Freude, denn das Parteiergebnis war überwältigend. Laut vorläufigem Endergebnis reicht es sogar für eine absolute Mehrheit der Sitze. Die erreichte bei den Wahlen in den vergangenen Jahren keiner mehr.

Rehlinger holt bei Saarland-Wahl absolute Mehrheit: „Das ist schon was ganz Besonderes“, weiß Kanzler Scholz

Scholz erinnerte sich am Sonntagabend direkt selbst an seinen eigenen Wahlerfolg in Hamburg 2011. „Ich weiß, wie sich das anfühlt“, sagte der Sozialdemokrat in der ARD-Sendung „Anne Will“. Er habe bei seiner ersten Wahl zum Hamburger Bürgermeister ebenfalls das Glück gehabt, eine absolute Mehrheit zu gewinnen. „Das ist schon was ganz Besonderes.“ Und: „Ich gebe gerne zu, ich musste, als ich die ersten Meldungen darüber kriegte, auch einmal in einen Raum gehen, wo ich für mich alleine war“, ergänzte Scholz. „Ich nehme an, Anke Rehlinger wird es so ähnlich gegangen sein.“

Auch Horst Seehofers Name stand vor einigen Jahren im Zusammenhang mit der absoluten Mehrheit in den Schlagzeilen. 2013 gelang ihm dieser Erfolg in Bayern. Die CSU holte damals letztmalig diesen Wert - aber auch hier nicht nach Prozenten, sondern bei den Landtagssitzen.

Rehlinger bei Saarland-Wahl 2022: Scholz, Seehofer und Laschet gelangen ähnliche Erfolge

Ob Rehlinger nun auch wirklich mit ihrer SPD allein regieren wird, ist noch offen. Am Montagmorgen (28. März) deutete sie jedoch in diese Richtung: In der Vergangenheit sei die Zusammenarbeit mit der CDU in der großen Koalition zwar gut gewesen, so Rehlinger im Deutschlandfunk. Aber nun hätten die Wähler ganz offenkundig ihre Entscheidung getroffen. „Das ist nicht nur eine knappe Mehrheit, die wir jetzt hier als Saar-SPD erreicht haben, sondern das ist ja schon eine deutliche Mehrheit mit 29 Sitzen. Insofern nehmen wir diesen Wählerauftrag an.“

Auch der Politikwissenschaftler Uwe Jun sagte der Deutschen Presse-Agentur, er sehe keinen Grund, warum die SPD mit der absoluten Mehrheit der Mandate nicht eine Alleinregierung wagen sollte. Die Saar-SPD sei „eine eher einheitliche Partei, in der es in der jüngeren Vergangenheit keine größeren Differenzen gegeben hat“.

Rehlinger holt absolute Mehrheit und gelingt Farbwechsel von CDU- zu SPD-Führung

Doch noch mehr ist besonders an dem Ergebnis der Saarland-Wahl 2022. Zum ersten Mal seit fünf Jahren, also seit 2017, gibt es an einer Landesspitze wieder einen Farbwechsel. Die SPD löst die CDU ab - im Saarland nach 23 Jahren. Dies gelang schon Armin Laschet in NRW - damals löste der CDU-Politiker aber seine SPD-Konkurrentin Hannelore Kraft ab. Mittlerweile ist der gescheiterte Kanzlerkandidat der Union aber dort nicht mehr Ministerpräsident. Sein Nachfolger Hendrik Wüst soll die Landtagswahl noch in diesem Jahr gewinnen.

Rehlinger wird sich nun auch einreihen in die Riege der SPD-Ministerpräsidentinnen. Im Saarland sitzt dann nach Amtsantritt erstmals eine Sozialdemokratin auf dem Stuhl. (cibo)