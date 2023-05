Sabotage im Ukraine-Krieg: Eine einzige Bahnstrecke auf der Krim gefährdet Putins Macht

Von: Felix Busjaeger

Teilen

Auf der Krim entgleist ein Güterzug. Nachrichtendienste sehen die Versorgung der russischen Flotte gefährdet. Die Auswirkungen für Putin könnten gewaltig sein.

London/Simferopol – Die Krim gilt als strategischer Angelpunkt im Ukraine-Krieg. Seit 2014 hat Russland die Halbinsel im Schwarzen Meer annektiert, doch womöglich könnte es in den kommenden Wochen für Wladimir Putin schwerer werden, die Kontrolle zu behalten. Ein Sabotageakt am vergangenen Donnerstag, dem 18. Mai, zeigt nun, wie fragil die Infrastruktur der Russen im Südosten der Ukraine tatsächlich ist. Dies könnte den Kreml zunehmend unter Druck setzen und schlussendlich auch die Macht des russischen Präsidenten gefährden.

Mögliche Wende im Ukraine-Krieg: Zugunglück auf der Krim könnte Gegenoffensive vorbereiten

Auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim war am Donnerstag ein Güterzug entgleist – mutmaßlich könnte Sabotage der Grund sein, wie Russland nach dem Vorfall mitteilte. Das Problem: Die Strecke auf der Krim ist die einzige Verbindung in den Hafen von Sewastopol, wo die russische Schwarz-Meer-Flotte stationiert ist. Das britische Verteidigungsministerium teilte diesbezüglich mit: „Russland wird versuchen, die Strecke schnell zu reparieren, aber der Vorfall wird die Lieferungen von Vorräten und möglicherweise auch von Waffen, wie zum Beispiel Kalibr-Marschflugkörpern, an die Flotte unterbrechen.“

Auf der Krim ist am 18. Mai ein Güterzug entgleist. Nach Angaben der Bahn kam es „durch die Einmischung Außenstehender“ zu dem Vorfall. © Uncredited/AP/dpa

Die Informationen stammen aus dem täglichen Bericht des britischen Verteidigungsministeriums, der seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs regelmäßig veröffentlicht wird. Unter Berufung auf Geheimdienstinformationen zeichnet dieser ein Bild zum gegenwärtigen Kriegsverlauf. Spätestens seit Moskau und Kiew ihrerseits täglich mit Propagandameldungen aufeinander schießen, bildet die Einschätzung der Briten zum Krieg in der Ukraine ein Gegenpol, der im Kreml allerdings als Desinformationskampagne angeprangert wird.

Verlauf im Ukraine-Krieg zeigt harte Kämpfe um Bachmut: Krim könnte im Fokus der Ukraine rücken

Dass gezielte Angriffe auf russische Infrastruktur maßgeblich zu einer Wende im Ukraine-Krieg führen können, erklären westliche Experten seit Ausbruch der Kriegshandlungen. Während in Bachmut weiter gekämpft wird und Beobachter bereits davon sprechen, dass Putins Armee beinahe die gesamte Stadt besetzt hat, setzen die ukrainischen Streitkräfte seit vergangener Woche auf eine breite Gegenoffensive, um die russischen Aggressoren in der Region zurückzudrängen. Nördlich und südlich von Bachmut soll es den Truppen von Wolodymyr Selenskyj gelungen sein, wichtige Logistikpunkte zu erobern.

Zwar lassen sich nicht alle Angaben zum Verlauf des Ukraine-Kriegs unabhängig überprüfen, dennoch zeigen die vergangenen Wochen, dass es den Ukrainern gelungen ist, weiterhin Nachschub und frische Kräfte an die Front zu schaffen. Auch in der Region um Bachmut scheinen die Verteidiger immer weiter von einer Niederlage abzurücken. Dass die Truppen von der russischen Armee abgeschnitten werden könnten, gilt aktuell als nicht mehr wahrscheinlich. Zuvor war befürchtet worden, dass Russlands Armee die verbleibenden Verteidiger einkesseln und besiegen könnte.

Bedeutung von Krim für Putin bleibt immens: Sewastopol ist wichtiger Militärstützounkt

Insgesamt scheint aber auch Russland weiterhin seinen Truppennachschub aufrechterhalten zu können. Auch wenn Bachmut nach monatelangen Kämpfen großenteils zerstört ist, gilt die Stadt in der Ostukraine immer noch als symbolträchtige Region, die mit großer Wahrscheinlichkeit Einfluss auf den weiteren Verlauf des Ukraine-Kriegs nehmen könnte. Einer ebenso großen Bedeutung kommt der Krim zu: Sewastopol auf der Halbinsel ist Russlands einziger eisfreier Hafen mit Anschluss ans Mittelmeer und wichtigster Ausgangspunkt für Flottenmanöver im Schwarzen Meer.

Panzer, Drohnen, Luftabwehr: Waffen für die Ukraine Fotostrecke ansehen

Nach der Annexion im Jahr 2014 blühte die ehemals ukrainische Halbinsel zum bedeutenden Militär- und Handelsknoten Russlands auf und gilt auch im gegenwärtigen Krieg von Wladimir Putin als umkämpfter Schauplatz. Immer wieder kommt es zu ukrainischen Gegenangriffen auf russische Infrastruktur.

„Wichtige psychologische Rolle“ für den Ukraine-Krieg: Was die Krim für Russland und die Ukraine bedeutet

Auch der entgleiste Güterzug, der jüngst für Probleme sorgte, könnte ebendiesen Angriffen zum Opfer gefallen sein. Doch wieso sollte Kiew die Attacken intensivieren? Die einzige Bahnstrecke ist die wichtigste Versorgungsroute für die Besatzungstruppen in den südukrainischen Gebieten Cherson und Saporischschja. Sollte der russische Nachschub stark ausgebremst werden, würde dies eine weitere Gegenoffensive in diesen Gebieten begünstigen.

Seit Wochen wird erwartet, dass die Ukraine nicht zuletzt wegen der anhaltenden Waffenlieferungen aus dem Westen auf breiter Front gegen Russland vorgehen und womöglich auch die Angriffe auf die Krim intensivieren könnte. „Die Halbinsel spielt weiter eine wichtige psychologische und logistische Rolle bei der Ermöglichung des russischen Krieges in der Ukraine“, schrieb das britische Verteidigungsministerium hierzu. Dass Russland einen großangelegten Angriff auf die Krim befürchten könnte, lässt sich auch daran etlichen Verteidigungslinien mit Schützengräben, Panzerfallen und Minenfeldern belegen, die jüngst in der Region zur Verteidigung entstanden sind.

Putin will Ukraine-Krieg verlängern: Nach „Tag des Sieges“ könnte Moskau unter Druck stehen

Während der britische Verteidigungsminister Ben Wallace am Donnerstag davor warnte, dass der russische Präsident Wladimir Putin entschlossen sei, den Krieg in der Ukraine um jeden Preis zu verlängern, könnte ihn eine mögliche Eroberung der Krim durch die Ukrainer auch innenpolitisch massiv unter Druck setzen. Denn das umstrittene Referendum am 16. März 2014, bei dem die mehrheitlich russischstämmige Bevölkerung für einen Anschluss der Halbinsel an Russland votierte, stand seit jeher international auf wackeligen Beinen, wurde mehrheitlich nicht anerkannt und vom Westen scharf sanktioniert.

In Russland hingegen wurde damals die Annexion der Krim als Erfolg gefeiert. Die Halbinsel sei ein „unabtrennbarer“ Bestandteil Russlands, sagte der Kremlchef damals. Wenn nun die Ukraine in der Region die Kontrolle zurückgewinnen würde, würde dies Putins politischen Halt in Russland gefährden. Dass dieser nach 15 Kriegsmonaten bereits erste Risse aufweist, zeigte sich zuletzt auch beim sogenannten Tag des Sieges, bei dem die russische Nation den Sieg über Nazideutschland feiert.

Wann wird Putin gestürzt? Wende im Ukraine-Krieg und Eroberung der Krim könnte Feinde des Präsidenten stärken

Zwar beschimpfte Putin in gewohnter Manier den Westen und beschwor den Sieg in der Ukraine, doch schlussendlich musste er auch eingestehen, dass die anfängliche „Spezialoperation“ in der Ukraine einem Krieg gewichen war. Auch können Tausende tote Soldaten, die seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs auf russischer Seite zu beklagen sind, nicht wegdiskutiert werden.

Ein möglicher Verlust der symbolträchtigen Krim oder deutliche Gebietsgewinne der Ukrainer würden dem Ruf des Kremlherrschers einen weiteren Dämpfer geben und Putins Feinden in die Hände spielen. Womöglich könnte es in einem solchen Szenario sogar zu einem Sturz von Wladimir Putin kommen. (fbu)