Sachsen-Anhalt: Ab Donnerstag keine Maskenpflicht mehr im ÖPNV

Teilen

Maskenpflicht im ÖPNV © Wolfgang Maria Weber/IMAGO

Nach Bayern gibt es nun auch in Sachsen-Anhalt keine Maskenpflicht mehr im Öffentlichen Personennahverkehr.

Magdeburg in Deutschland - Das entschied die Landesregierung am Dienstag bei einer Kabinettssitzung, wie aus Regierungskreisen zu erfahren war. Die bisherige Corona-Verordnung läuft am Mittwoch aus, die Pflicht zum Tragen einer Maske in Bussen und Bahnen entfällt demnach ab Donnerstag.

In Bayern entfällt die Maskenpflicht ebenfalls, allerdings erst ab Samstag. Stattdessen gilt eine Empfehlung, wie Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag im Anschluss an eine Sitzung seines Kabinetts bei Twitter schrieb. Er begründete dies damit, dass die Infektionslage seit langem stabil sei.

Sachsen-Anhalt und Bayern sind damit die ersten beiden Bundesländer, die diesen Schritt gehen. Auf ein einheitliches Vorgehen der Länder konnten sich die Ministerinnen und Minister bei der Gesundheitsministerkonferenz am Montag nicht einigen. awe/ul