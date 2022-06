Sachsen-Anhalts AfD-Vorsitzender als Kandidat beim Bundesparteitag

Sachsen-Anhalts AfD-Vorsitzender Martin Reichardt © Christoph Hardt / IMAGO

Sachsen-Anhalts AfD-Vorsitzender Martin Reichardt tritt als Kandidat beim Bundesparteitag am Wochenende im sächsischen Riesa für den Parteivorstand auf.

Magdeburg - «Ich möchte den Weg der Geschlossenheit der Partei, den wir in Sachsen-Anhalt erfolgreich beschritten haben, auch in den Bundesvorstand hineintragen», sagte Reichardt der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Der 52-jährige Bundestagsabgeordnete ist seit 2018 Landeschef der AfD in Sachsen-Anhalt.

Der AfD-Vorsitzende Tino Chrupalla hatte kürzlich eine Liste mit Namen von Parteimitgliedern präsentiert, mit denen er gerne in Zukunft zusammen die AfD führen würde. Zu diesen Personen gehört neben der Co-Fraktionsvorsitzenden im Bundestag, Alice Weidel, auch Reichardt. Der Bundestagsabgeordnete für den Burgenland-Saalekreis, einem Wahlkreis in Sachsen-Anhalt, unterstützt das aktuelle Führungspersonal. «Der Landesverband steht hinter Tino Chrupalla und Alice Weidel», sagte Reichardt.

Ende August will die AfD auf einem Parteitag auch einen neuen Landesvorstand in Sachsen-Anhalt wählen. Reichardt hat bereits angekündigt, sich erneut um den Landesvorsitz zu bewerben. (dpa)